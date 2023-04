PressFocus Na zdjęciu: Widzew Łódź

Raków Częstochowa – Widzew Łódź, typy i przewidywania

Przewaga Rakowa Częstochowa nad resztą stawki w ligowej tabeli ostatnio trochę stopniała, a podopieczni Marka Papszuna w 28. serii gier PKO BP Ekstraklasy zmierzą się z zawsze groźnym Widzewem Łódź. Drużyna z Jasnej Góry mimo wpadek w dwóch poprzednich kolejkach uchodzi za zdecydowanego faworyta niedzielnej rywalizacji z Widzewiakami.

Legia Warszawa depcze po piętach Rakowowi Częstochowa i Medaliki muszą pokonać Widzew Łódź, żeby spać spokojnie. Nasz typ: wygrana Rakowa Częstochowa.

Nasz redakcyjny kolega – Jakub Olkiewicz – ma odmienne zdanie i uważa, że walka o mistrzostwo będzie jeszcze ciekawsza. Typ Kuby: wygrana Widzewa Łódź.

Raków Częstochowa – Widzew Łódź, sytuacja kadrowa

Marek Papszun nie może skorzystać z kontuzjowanych Szymona Czyża oraz Fabiana Piaseckiego, a także zawieszonego Patryka Kuna. Janusz Niedźwiedź z kolei na pewno nie postawi na Fabio Nunesa, który zmaga się z urazem.

Raków Częstochowa – Widzew Łódź, ostatnie wyniki

Trzy ostatnie mecze Rakowa Częstochowa to bezbramkowy remis z Radomiakiem Radom, wygrana 1:0 z Górnikiem Łęczna w półfinale Pucharu Króla i porażka 1:3 z Legią Warszawa. Widzew Łódź w tym samym czasie na boiskach PKO BP Ekstraklasy przegrał 0:2 ze Stalą Mielec, zremisował 1:1 z Cracovią oraz uległ 1:2 Lechowi Poznań.

Raków Częstochowa – Widzew Łódź, historia

Medaliki tylko dwa razy w historii mierzyły się z Widzewiakami. Oba te spotkania zakończyły się podziałem punktów. Widzew Łódź na własnym stadionie bezbramkowo zremisował z Rakowem Częstochowa w 11. kolejce trwającego sezonu PKO BP Ekstraklasy.

Raków Częstochowa – Widzew Łódź, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, sobotnie spotkanie na w Częstochowie pomiędzy Rakowem a Widzewem ma wyraźnego faworyta. Kurs na gospodarzy wynosi mniej więcej 1.44, remis jest wyceniany na 4.50, a kurs na gości to około 7.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Raków Częstochowa – Widzew Łódź, przewidywane składy

Raków: Kovacević – Svarnas, Arsenić, Petrasek – Tudor, Lederman, Papanikolau, Carlos Silva – Kochergin, Gutkovskis, Ivi

Widzew: Ravas – Stępiński, Szota, Kreuzriegler – Milos, Shehu, Hanousek, Ciganiks, Sypek, Sanchez, Pawłowski

Raków Częstochowa – Widzew Łódź, kto wygra?

Raków Częstochowa – Widzew Łódź, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/msc zamiast 49 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, dzięki czemu zaoszczędzicie 30 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc. Początek meczu na Miejskim Stadionie Piłkarskim Raków w Częstochowie w niedzielę 16 kwietnia o godzinie 15:00.

