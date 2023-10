PressFocus Na zdjęciu: Raków Częstochowa

Raków Częstochowa Sturm Graz Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 października 2023 08:07 .

Raków Częstochowa – Sturm Graz, typy i przewidywania

Raków Częstochowa w Lidze Europy trafił do bardzo wymagającej grupy “D”, gdzie są również takie kluby jak m.in. Atalanta Bergamo czy Sporting Lizbona. W drugiej kolejce podopiecznych Dawida Szwargi czeka niezwykle istotne starcie w kontekście awansu do fazy play-off lub zakwalifikowania się do 1/16 finału Ligi Konferencji, co zapewnia trzecie miejsce w tabeli. Medaliki u siebie podejmą bowiem austriacki Sturm Graz, gdzie na co dzień występuje polski napastnik – Szymon Włodarczyk.

Mistrz Polski, przynajmniej na papierze, jest faworytem. Mamy nadzieję, że kibice zgromadzeni w Sosnowcu poniosą ekipę z Jasnej Góry do zwycięstwa. Nasz typ: wygrana Rakowa Częstochowa.

STS 2.40 Zwycięstwo Rakowa Częstochowa Przejdź do STS

Raków Częstochowa – Sturm Graz, ostatnie wyniki

Medaliki po bolesnej porażce 1:4 z Lechem Poznań wróciły na zwycięską ścieżkę w PKO BP Ekstraklasie pewnie pokonując Radomiaka Radom 3:0. Podopieczni Dawida Szwargi w 1. kolejce fazy grupowej Ligi Europy przegrali 0:2 z Atalantą Bergamo na wyjeździe. Sturm Graz na europejskiej arenie uległ Sportingowi Lizbona 1:2, a w ostatnich dwóch seriach gier austriackiej Bundesligi poradził sobie z Tirolem (1:0) i zremisował 1:1 z Rapidem Wiedeń.

Raków Częstochowa – Sturm Graz, historia

W czwartek dojdzie do historycznego spotkania, bowiem Raków Częstochowa po raz pierwszy stanie naprzeciwko Sturmu Graz. Nigdy wcześniej nie byliśmy świadkami meczu obu drużyn.

Raków Częstochowa – Sturm Graz, kursy bukmacherskie

Faworytem czwartkowego meczu, przynajmniej na papierze, są gospodarze. Kurs na wygraną Rakowa Częstochowa wynosi około 2.40, a typ na zwycięstwo Sturmu Graz to mniej więcej 3.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.30. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Raków Częstochowa – Sturm Graz, przewidywane składy

Dawid Szwarga wciąż musi radzić sobie z plagą kontuzji – nadal niedysponowani są Ivi Lopez, Jean Carlos, Zoran Arsenić, Adrian Gryszkiewicz oraz Stratos Svarnas. Srdjan Plavsić i Adnan Kovacević natomiast będą do dyspozycji szkoleniowca Medalików. Nie ma informacji o absencjach w ekipie gości.

Raków – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Adrian Gryszkiewicz Uraz więzadła Uraz więzadła Powrót: Połowa listopada 2023 Uraz więzadła Połowa listopada 2023 Stratos Svarnas Uraz ścięgna Uraz ścięgna Powrót: Początek stycznia 2024 Uraz ścięgna Początek stycznia 2024 Zoran Arsenic Uraz palca Uraz palca Powrót: Połowa października 2023 Uraz palca Połowa października 2023 Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Adrian Gryszkiewicz Uraz więzadła Uraz więzadła Powrót: Połowa listopada 2023 Uraz więzadła Połowa listopada 2023 Stratos Svarnas Uraz ścięgna Uraz ścięgna Powrót: Początek stycznia 2024 Uraz ścięgna Początek stycznia 2024 Zoran Arsenic Uraz palca Uraz palca Powrót: Połowa października 2023 Uraz palca Połowa października 2023

Sturm - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń

Raków Częstochowa (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Sturm Graz (Przewidywany skład) 4-3-1-2 Raków Częstochowa (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Sturm Graz (Przewidywany skład) 4-3-1-2 Trenerzy ▼ Dawid Szwarga Christian Ilzer Rezerwowi ▼ 7 Fran Tudor

8 Ben Lederman

12 Antonis Tsiftsis

19 Ante Crnac

20 Jean Carlos Silva

21 Dawid Drachal

27 Bartosz Nowak

77 Marcin Cebula

93 Sonny Kittel

99 Fabian Piasecki Manprit Sarkaria 11

Javi Serrano 14

William Böving 15

Bryan Teixeira 17

Seedy Jatta 20

Dimitri Lavalée 24

Mohammed Fuseini 29

Luka Maric 31

Amadou Dante 44 Raków Częstochowa (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Sturm Graz (Przewidywany skład) 4-3-1-2 Raków Częstochowa (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Sturm Graz (Przewidywany skład) 4-3-1-2 Trenerzy ▼ Dawid Szwarga Christian Ilzer Rezerwowi ▼ 7 Fran Tudor

8 Ben Lederman

12 Antonis Tsiftsis

19 Ante Crnac

20 Jean Carlos Silva

21 Dawid Drachal

27 Bartosz Nowak

77 Marcin Cebula

93 Sonny Kittel

99 Fabian Piasecki Manprit Sarkaria 11

Javi Serrano 14

William Böving 15

Bryan Teixeira 17

Seedy Jatta 20

Dimitri Lavalée 24

Mohammed Fuseini 29

Luka Maric 31

Amadou Dante 44

Raków Częstochowa – Sturm Graz, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Rakowa 75% remisem 0% zwycięstwem Sturmu 25% 8 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Rakowa

remisem

zwycięstwem Sturmu

Raków Częstochowa – Sturm Graz, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie w telewizji na kanale TVP Sport, a także na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na ArcelorMittal Park w Sosnowcu już w najbliższy czwartek, 5 października o godzinie 18:45. Na sędziego głównego tego starcia wyznaczono Aliyara Aghayeva.

Bonus 1660+250 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Sprawdź +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.