Raków - Flora: typy i kurs na mecz eliminacji Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski rozpoczną we wtorek rywalizację u udział w fazie grupowej najważniejszych klubowych rozgrywek w Europie.

IMAGO/Mikołaj Barbanell Na zdjęciu: Jean Carlos

Raków Częstochowa Flora Tallin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 lipca 2023 15:42 .

Raków – Flora, typy bukmacherskie

Każdy inny wynik niż wygrana Rakowa we wtorkowym meczu będzie dużą niespodzianką. Należy jednak pamiętać, że dla mistrzów Polski będzie to pierwsze oficjalne spotkanie w nowym sezonie. Nie mniej jednak dysponuje zdecydowanie większym potencjałem od rywali. My w tym pojedynku stawiamy na zwycięstwo mistrzów Polski, ale nie spodziewamy się zbyt wielu bramek. Nasz typ: wygrana Rakowa + poniżej 3,5 bramki

Raków – Flora, ostatnie wyniki

Dla piłkarzy Rakowa Częstochowa to pierwsze oficjalne spotkanie przed nowym sezonem. Drużyna prowadzona przez Dawida Szwargę w ramach przygotowań rozegrała tylko trzy sparingowe spotkania. Odniosła w nich dwa zwycięstwa – 4:0 z Puszczą Niepołomice i 2:1 z Universitateą Cluj – oraz jednej porażki – 1:2 ze Slavią Praga.

Flora jest natomiast w środku ligowego sezonu. Po 20 kolejkach zajmuje drugie miejsce w tabeli, ale ma tyle samo punktów co prowadząca Levadia. W ostatnich tygodniach drużyna Flory przeplatała wygrane mecze remisami. W ostatni weekend bezbramkowo zremisowała na wyjeździe z Paide, natomiast tydzień wcześniej pewnie 3:0 pokonała u siebie Tammekę.

Raków – Flora, historia

Obie drużyny nie miały do tej pory okazji rywalizować w oficjalnych spotkaniach, ale nie będzie to pierwszy polsko-estoński mecz w europejskich pucharach. Do tej pory takich konfrontacji było 10 i ich bilans przemawia na korzyść polskich klubów. Wygrały siedem z tych spotkań, doznając przy tym dwóch porażek.

Flora w sezonie 2021/22 miała okazję rywalizować w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów z Legią Warszawa. Oba spotkania zakończyły się wygranymi ówczesnych mistrzów Polski.

Raków – Flora, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Raków Częstochowa jest wręcz murowanym faworytem do zwycięstwa w zaplanowanym na wtorek pierwszym meczu z Florą Tallinn. Kursy na wygraną polskiego zespołu nie przekraczają 1.20. Przy okazji tego spotkania warto skorzystać z oferowanego przez STS zakładu bez ryzyka 100 zł. Otrzymasz go podając podczas rejestracji STS kod promocyjny GOAL.

Raków – Flora, kto wygra?

Jak zakończy się pierwsze spotkanie? wygraną Rakowa 83% remisem 0% wygraną Flory 17% 6 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Rakowa

remisem

wygraną Flory

Raków – Flora, przewidywane składy

W zespole mistrzów Polski latem doszło do sporych zmian kadrowych. Marka Papszuna na stanowisku trenera zastąpił Dawid Szwarga, a z klubem pożegnali się między innymi Patryk Kun czy Tomas Petrasek. W najbliższych miesiącach wyeliminowany z gry będzie także Ivi Lopez, który w jednym ze sparingowych spotkań nabawił się poważnej kontuzji kolana.

Raków był również aktywny na rynku transferowym, jeżeli chodzi o transfery do klubu. Do drużyny dołączyli tacy piłkarze jak Adnan Kovacević, Maxime Dominguez, Kamil Pestka, Antonis Tsifitis, John Yeboah czy Łukasz Zwoliński.

Raków: V. Kovacević – Svarnas, Arsenić, Rundić – Tudor, Papanikolaou, Koczerhin, Jean Carlos – Nowak, Cebula – Piasecki

Raków – Flora, transmisja meczu

Pierwsze spotkanie I rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów pomiędzy Rakowem Częstochowa i Florą Tallinn będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja meczu, który rozpocznie się o godzinie 20:00, będzie dostępna na kanale TVP Sport.

