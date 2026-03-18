Raków Częstochowa – ACF Fiorentina: typy, kursy, zapowiedź (19.03.2026)

Raków Częstochowa - ACF Fiorentina: typy i kursy na rewanżowy mecz 1/8 finału rozgrywek Ligi Konferencji Europy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w czwartek (19 marca) o godzinie 18:45.

Raków – Fiorentina, typy bukmacherskie

W czwartek Raków Częstochowa stanie przed wielką szansą na ogromny sukces. Podopiecnzi Łukasza Tomczyka tego dnia zmierzą się przed własną publicznością z Fiorentiną w rewanżowym meczu 1/8 finału rozgrywek Ligi Konferencji Europy. Polski zespół jednak będzie musiał odrabiać straty z pierwszego starcia. Przed tygodniem rywalizacja na Stadio Artemio Franchi zakończyła się triumfem Włochów 2:1. Medaliki zatem muszą wspiąć się na wyżyny umiejętności, aby zakwalifikować się do ćwierćfinału europejskich pucharów.

Ja uważam, że w tym spotkaniu obaj bramkarze będą musieli wyciągać piłkę z siatki. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Raków – Fiorentina, ostatnie wyniki

Raków Częstochowa ma problem z odnalezieniem dobrej formy. Medaliki w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (2:1 po dogrywce z Avią Świdnik w Pucharze Polski i 2:0 z Pogonią Szczecin), a także ponieśli trzy porażki (3:4 z Lechem Poznań, 1:2 z Fiorentiną w pierwszym meczu oraz 1:3 z Górnikiem Zabrze).

Fiorentina natomiast powoli zaczyna łapać rytm. Podopieczni Paolo Vanolego mają dwa zwycięstwa z rzędu na koncie (2:1 z Rakowem Częstochowa w pierwszym meczu i 4:1 z Cremonese). We wcześniejszych trzech spotkaniach jednak zaliczyli jeden remis (0:0 z Parmą), a także ponieśli dwie porażki (2:4 po dogrywce z Jagiellonią Białystok w Lidze Konferencji oraz 0:3 z Udinese).

Raków – Fiorentina, historia

Przed tygodniem doszło do historycznego pierwszego spotkania pomiędzy Rakowem Częstochowa a Fiorentiną. Rywalizacja na Stadio Artemio Franchi zakończyła się triumfem włoskiego zespołu 2:1.

Raków – Fiorentina, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, minimalnym faworytem czwartkowej potyczki jest Raków Częstochowa. Jeśli rozważasz typ na wygraną Medalików w regulaminowym czasie gry, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.60. W przypadku zwycięstwa Fiorentiny natomiast sięga 2.65.

Raków – Fiorentina, kto awansuje?

Raków – Fiorentina, przewidywane składy

Raków Częstochowa: Zych – Tudor, Racovitan, Svarnas – Ameyaw, Bulat, Repka, Pieńko – Diaby-Fadiga, Ivi – Brunes

Fiorentina: De Gea – Dodo, Pongracić, Ranieri, Kouadio – Mandragora, Fabbian, Ndour – Parisi, Piccoli, Gudmundsson

Raków – Fiorentina, transmisja meczu

Spotkanie Raków Częstochowa – ACF Fiorentina obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1. Rywalizację możesz śledzić również w usłudze Polsat Box Go.

