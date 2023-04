Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk: typy na mecz 30. kolejki Ekstraklasy. W ostatnim czasie w Częstochowie doszło do olbrzymiego zamieszania. Marek Papszun poinformował, że nie przedłuży kontraktu i po siedmiu latach opuści zespół Rakowa. Poznaliśmy również jego następcę, którym od nowego sezonu będzie Dawid Szwarga. Nie zmienia to faktu, że Medaliki są już o krok od zdobycia mistrzowskiego tytułu. W piątek zmierzą się u siebie z Lechią Gdańsk. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Raków Częstochowa

Stadion Rakow Ekstraklasa Raków Częstochowa Lechia Gdańsk 1.24 6.50 13.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 kwietnia 2023 20:33 .

Raków – Lechia, typy i przewidywania

Marek Papszun opuści po sezonie zespół Rakowa Częstochowa. Ta informacja spadła jak grom z jasnego nieba i od kilku dni utrzymuje się na pierwszych stronach polskich mediów. W środę poznaliśmy również jego następcę, którym od przyszłej kampanii będzie Dawid Szwarga, czyli dotychczasowy asystent. Zanim dojdzie do rozstania, Medaliki mają przed sobą kluczowy moment sezonu. Są już bardzo blisko zdobycia historycznego mistrzostwa Polski. Niewykluczone, że zapewnią go sobie już po 30. kolejce Ekstraklasy. W piątek Raków zagra przed własną publicznością z zawładniętą kryzysem i panicznie walczącą o utrzymanie Lechią Gdańsk. Jeśli częstochowianie wygrają, powiększą przewagę nad drugą w tabeli Legią Warszawa do 14 punktów. Nasz typ – Raków wygra więcej niż jedną bramką.

Betfan 1,67 Raków wygra więcej niż jedną bramką Zagraj!

Podobnie typuje Jakub Olkiewicz, który stawia na zwycięstwo lidera Ekstraklasy.

Betfan 1,22 Raków wygra Zagraj!

Raków – Lechia, sytuacja kadrowa

W ekipie Rakowa Częstochowa niedysponowany jest tylko Szymon Czyż. Piątkowe spotkanie opuści najprawdopodobniej również Ivi Lopez, który jest przygotowywany na finał Pucharu Polski. W ekipie Lechii Gdańsk zabraknie z kolei kontuzjowanych Conrado, Ilkaya Durmusa i Filipa Koperskiego. Ponadto, po ostatnim spotkaniu władze klubu podjęły decyzję o odsunięciu od pierwszej drużyny Dusana Kuciaka i Mario Malocy. Ich również nie zobaczymy w najbliższej kolejce.

Raków – Lechia, ostatnie wyniki

Raków nie przestaje zachwycać. Częstochowianie imponująco zareagowali na porażkę z Legią Warszawa, wygrywając później z Miedzią Legnica (2-0) i Widzewem Łódź (2-0) oraz pokonując Górnika Łęczna w półfinale Pucharu Polski.

Lechia Gdańsk znajduje się w fatalnej sytuacji. Na pięć kolejek przed końcem sezonu zajmuje miejsce w strefie spadkowej i traci sześć punktów do bezpiecznej lokaty. Ekipa Davida Badii ma za sobą trzy kolejne porażki – z Cracovią (1-2), Pogonią Szczecin (0-1) i Jagiellonią Białystok (0-1).

Raków – Lechia, historia

Poprzedni mecz między tymi drużynami miał miejsce w 13. kolejce tego sezonu Ekstraklasy. Wówczas Raków wygrał w Gdańsku aż 3-0 po trafieniach Patryka Kuna, Bartosza Nowaka i Mateusza Wdowiaka.

Raków – Lechia, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem w oczach bukmacherów jest Raków Częstochowa. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi około 1,23. W przypadku ewentualnej wygranej Lechii Gdańsk jest to nawet aż 13,5. Przy okazji tego meczu, zachęcamy do skorzystania z atrakcyjnych promocji. Podając podczas rejestracji w Betfan kod promocyjny GOAL można otrzymać bonus od pierwszego depozytu aż do kwoty 300 złotych.

Raków – Lechia, przewidywane składy

Raków: Kovacević, Racovitan, Arsenić, Svarnas, Tudor, Lederman, Papanikolau, Silva, Koczergin, Gutkovskis, Wdowiak

Lechia: Buchalik, Bartkowski, Abu Hanna, Nalepa, Pietrzak, Kubicki, Tobers, Terrazzino, Diabate, Paixao, Zwoliński

Raków – Lechia, transmisja meczu

Piątkowy mecz 30. kolejki Ekstraklasy między Rakowem Częstochowa a Lechią Gdańsk rozpocznie się o godzinie 20:30. Transmisję z tej rywalizacji w polskiej telewizji poprowadzi TVP Sport, CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Istnieje również możliwość śledzenia spotkania za pośrednictwem internetu w usłudze CANAL+ online. Teraz można skorzystać z ciekawej promocji, która nie wymaga wykupywania dostępu na dłuższy okres. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony przez pierwsze trzy miesiące zapłacimy 39 zł miesięcznie.

