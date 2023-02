Radomiak – Stal: typy, kursy, zapowiedź (05.02.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Piotr Wlazło

Niedzielne granie w 19. kolejce Ekstraklasy rozpocznie się w Radomiu. Radomiak podejmie przed własną publicznością Stal Mielec.

Stadion MOSiR Ekstraklasa Radomiak Stal Mielec 2.05 3.50 3.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 lutego 2023 13:44 .

Radomiak – Stal, typy i przewidywania

Mecze rozgrywane w roli gospodarza nie są mocną stroną Radomiaka. Stąd też coraz więcej przemawia za zwycięstwem Stali, która ma więcej jakości, prezentuje lepszą formę, a także punktuje dobrze na wyjeździe. Sądzimy, że mielczanie opuszczą Radom z kompletem punktów.

Radomiak – Stal, sytuacja kadrowa

Mariusz Lewandowski nie będzie miał do dyspozycji dwóch zawodników. Kontuzjowani są Leandro i Nascimento. Adam Majewski przy ustalaniu składu musi pominąć trzy nazwiska. Problemy zdrowotne mają: Barauskas, Wolski, a także Żyra.

Radomiak – Stal, ostatnie wyniki

Radomiak to dziesiąta siła Ekstraklasy. Kibice od drużyny Mariusza Lewandowskiego zapewne oczekiwali więcej po pierwszym meczu w 2023 roku. Radomianie rywalizowali z broniącą się przed spadkiem Miedzią Legnica. Spotkanie to zakończyło się bezbramkowym remisem, co i tak jest postępem w porównaniu z serią porażek w sparingach.

Stal zakończyła miniony rok meczem z Wartą Poznań, w którym padł wynik 1:1 Pierwszym noworocznym przeciwnikiem mielczan był kolejny zespół z Wielkopolski, czyli Lech. Adam Majewski i spółka zaprezentowali się z dobrej strony i na swoim koncie zapisali kolejny cenny punkt W Mielcu padł wynik 0:0.

Radomiak – Stal, historia

Pierwszy bezpośredni mecz tych drużyn w sezonie 2022/2023, miał miejsce w drugiej kolejce Ekstraklasy. Na stadionie w Mielcu zobaczyliśmy po jednym golu dla Stali i Radomiaka.

Radomiak – Stal, kursy bukmacherów

Radomiak – Stal, przewidywane składy

Radomiak – Stal, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w niedzielę 5 lutego. Początek meczu o godzinie 12:30. Pojedynek będzie transmitowany na żywo w CANAL+ SPORT.Spotkanie będzie również można obejrzeć w usłudze CANAL+ online. Abonament z dostępem do kanałów CANAL+ kosztuje 39 zł miesięcznie przy zakupie na sześć miesięcy z góry. Istnieje również możliwość wykupienia abonamentu z dostępem do kanałów Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium w cenie 59 zł także wykupując na sześć miesięcy z góry. Oszczędność wynosi 60 zł. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

