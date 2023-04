PressFocus Na zdjęciu: Ivi Lopez

Radomiak Radom – Raków Częstochowa, typy i przewidywania

W meczach z udziałem Rakowa Częstochowa pada wiele goli na boiskach PKO Ekstraklasy. W ostatnim czasie dwukrotnie mecze kończyły się wynikiem 4:1, a także raz 3:1. Zespół z Radomia z kolei w ostatnich pięciu spotkaniach ligowych tracił przynajmniej jednego gola. Nasz typ: bramki powyżej 2,5 – TAK.

Zdecydowanym faworytem poniedziałkowego meczu jest Raków, który przed porażką z Legią zaliczył sześć kolejnych wygranych w PKO Ekstraklasie, a także awansował do finału Pucharu Polski. Radomiak natomiast na wygraną w lidze czeka od 25 lutego, a ostatnie cztery mecze to trzy porażki i remis. Typ Kuby Olkiewicza: zwycięstwo Rakowa – TAK.

Radomiak Radom – Raków Częstochowa, sytuacja kadrowa

W zespole Rakowa kontuzjowany jest Adrian Gryszkiewicz, który będzie wyłączony z gry przez blisko rok. W drużynie gospodarzy na urazy narzekają z kolei Nascimento i Leandro i prawdopodobnie nie zobaczymy ich w poniedziałkowym pojedynku. Natomiast żaden zawodnik nie musi pauzować za żółte bądź czerwone kartki.

Radomiak Radom – Raków Częstochowa, ostatnie wyniki

Radomiak zremisował przed tygodniem z Wisłą Płock 1:1. Wcześniej ekipa z Radomia zanotowała serię trzech porażek z rzędu, a ostatni raz wygrała w pojedynku z Lechią 25 lutego. Zespół Lewandowskiego znajduje się na dziewiątej lokacie w tabeli.

Raków w środę grał mecz półfinałowy Pucharu Polski, w którym pokonał Górnik Łęczna 1:0 i awansował do finału. Z kolei przed tygodniem w kolejce ligowej drużyna Papszuna przegrała z Legią przy Łazienkowskiej 1:3. Wcześniej jednak zaliczyła aż sześć wygranych z rzędu i przewodzi w ligowej tabeli z sześciopunktową przewagą nad drużyną ze stolicy.

Radomiak Radom – Raków Częstochowa, historia

W pierwszym meczu obu drużyn w tym sezonie lepszy był Raków, który wygrał przed własną publicznością 3:0. W ostatnich pięciu rywalizacjach zespół Marka Papszuna trzykrotnie ogrywał zespół z Radomia, a dwukrotnie padł wynik remisowy. Radomiak na zwycięstwo czeka od marca 2016 roku i pojedynku na poziomie eWinner 2 Liga.

Radomiak Radom – Raków Częstochowa, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów zdecydowanym faworytem tego spotkania jest Raków, a kursy na wygraną przyjezdnych oscylują wokół 1,70. Przy tej okazji zachęcamy do skorzystania z Betfan kodu promocyjnego. Wystarczy zarejestrować konto z kodem GOAL, aby otrzymać bonus 200% przy pierwszej wpłacie.

Radomiak Radom – Raków Częstochowa, kto wygra

Radomiak Radom – Raków Częstochowa, przewidywane składy

Radomiak Radom – Raków Częstochowa, transmisja meczu

Poniedziałkowy mecz Radomiak – Raków będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3, a także w TVP Sport. Mecz będzie również dostępny online w usłudze CANAL+ Online, a my przy tej okazji zachęcamy do skorzystania z naszej promocji, dzięki której możecie oszczędzić 30 zł. Przez pierwsze trzy miesiące za abonament zapłacicie jedynie 39 zł, a w kolejnych 49 zł miesięcznie. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Istnieje możliwość skorzystania także z drugiej oferty. Jeśli zdecydujecie się wykupić abonament na rok z góry to zapłacicie za niego jedynie 348 zł, co daje 29zł/miesięcznie, a oszczędność wynosi 240 zł względem standardowej oferty, która kosztuje 49 zł/miesięcznie.

