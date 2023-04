Radomiak Radom - Lech Poznań: typy na mecz 29. kolejki Ekstraklasy. Kolejorz walczy o trzecią lokatę w tabeli, a Constantin Galca marzy o zwycięskim debiucie na ławce trenerskiej Radomiaka. Poniedziałkowe spotkanie rozpocznie się o godzinie 19. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Lech Poznań

Stadion MOSiR Ekstraklasa Radomiak Lech Poznań 3.80 3.60 2.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 kwietnia 2023 19:08 .

Radomiak – Lech, typy i przewidywania

Lech Poznań zakończył już przygodę z Ligą Konferencji Europy i może w pełni skupić się na krajowym podwórku. Kolejorz marzy o zajęciu na koniec sezonu trzeciego miejsca w Ekstraklasie, o co będzie rywalizował z Pogonią Szczecin. W poniedziałek mistrzowie Polski zmierzą się z Radomiakiem Radom, gdzie w ostatnich dniach doszło do poważnych zmian. Zwolnionego Mariusza Lewandowskiego na ławce trenerskiej zastąpił Constantin Galca, który z Lechem poprowadzi nowy zespół po raz pierwszy. Mając na uwadze wyczerpujący bój z Fiorentiną oraz potencjalny efekt nowej miotły, Lech może stracić punkty w Radomiu. Nasz typ – Radomiak nie przegra.

Jakub Olkiewicz typuje natomiast, że obie drużyny trafią do siatki.

Radomiak – Lech, sytuacja kadrowa

Radomiak nie będzie mógł w poniedziałek skorzystać z kontuzjowanych Leandro oraz Filipe Nascimento. W ekipie Lecha Poznań zabraknie natomiast kontuzjowanego Filipa Szymczaka oraz Bartosza Salamona, zawieszonego przez UEFA w związku z pozytywnym wynikiem testu na obecność substancji niedozwolonych.

Radomiak – Lech, ostatnie wyniki

Radomiak na ligowe zwycięstwo czeka od 25 lutego. Porażka 0-3 z Cracovią w poprzedniej kolejce przesądziła o zwolnieniu Mariusza Lewandowskiego. Wcześniej zespół z Radomia zanotował bezbramkowy remis z Rakowem Częstochowa oraz podział punktów z Wisłą Płock (1-1).

Lech Poznań ma za sobą niezwykle emocjonującą potyczkę z Fiorentiną. W pewnym momencie Kolejorz miał wynik, który zapewniał dogrywkę w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy. Ostatecznie Viola strzeliła dwa gole i wyeliminowała mistrza Polski z rozgrywek. Ostatni mecz Lecha w Ekstraklasie miał miejsce w Warszawie i zakończył się remisem 2-2 z Legią.

Radomiak – Lech, historia

Po raz ostatni te drużyny zmierzyły się ze sobą w 12. kolejce tego sezonu Ekstraklasy. W Poznaniu Lech zwyciężył 1-0 po trafieniu Gio Citaiszwilego. Wcześniejszy mecz ułożył się szczęśliwie dla Radomiaka, który przed własną publicznością wygrał 2-1. Miało to miejsce w sezonie 22021/2022.

Radomiak – Lech, kursy bukmacherskie

Faworytem poniedziałkowej rywalizacji jest Lech Poznań. Kurs na wygraną gości wynosi najczęściej 2,0. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Radomiaka jest to natomiast nawet aż 3,95. Przy okazji tego meczu możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Radomiak – Lech, przewidywane składy

Radomiak – Lech, transmisja meczu

Poniedziałkowy mecz 29. kolejki Ekstraklasy między Radomiakiem Radom a Lechem Poznań rozpocznie się o godzinie 19. Transmisję z tej rywalizacji można śledzić w polskiej telewizji na TVP Sport, CANAL + Sport oraz CANAL+ Sport 3. Istnieje również możliwość obejrzenia spotkania w usłudze CANAL+ Online. Korzystając z naszej promocji wszystkie mecze Ekstraklasy można oglądać za 39 zł miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące, zamiast 49 zł w standardowej ofercie. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.