Radomiak Radom – Korona Kielce: typy, kursy, zapowiedź (22.10.2023)

IMAGO: Adam Starszynski / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Radomiak Radom

Radomiak Korona Kielce Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 października 2023 14:05 .

Radomiak Radom – Korona Kielce: przewidywania

Przed nami pierwsze niedzielne starcie w PKO Ekstraklasie. Radomiak Radom o 12:30 na własnym stadionie podejmie zespół Korony Kielce. Nie ma się oczywiście co oszukiwać, że jest to wielce elektryzujące spotkanie. Niemniej warto zwrócić na nie uwagę m.in. ze względu na ofensywną grę zespołu trenera Constantina Gâlcă. Radomianie na własnym stadionie w ostatnich czterech meczach zdobyli osiem bramek. Z kolei Korona, która złapała ostatnio nieco większą stabilizacje z pewnością będzie chciała utrzymać serię meczy bez porażki. Mój typ na to spotkanie: obie drużyną zdobędą gola.

STS 1.79 Oba zespoły zdobędą bramkę Zagraj!

Radomiak Radom – Korona Kielce: sytuacja kadrowa

W szeregach gospodarzy nie będzie mógł zagrać Roberto Alves, Mateusz Cichocki oraz Raphael Rossi. Z kolei po stronie Korony niedostępny nadal będzie Kyrylo Petrov oraz Jakub Łukowski.

Ostatnie wyniki tych ekip

Tak, jak już wspominałem. Korona w ostatnich kilku spotkaniach nieco odbiła się od początkowego słabego startu nowego sezonu. W ostatnich czterech meczach ekipa Kamila Kuzery osiem punktów, co stanowi prawie całość dorobku punktowego niedzielnych gości. Zaś Radomiak miał w tym sezonie spore oczekiwania. Władze bowiem przed sezonem zapowiadały, że najsilniejsza kadra w historii ma walczyć o górne miejsca w stawce, jednak dotychczasowe czternaście oczek pozwala tylko na środek tabeli PKO Ekstraklasy.

Radomiak Radom – Korona Kielce: historia rywalizacji

Historia rywalizacji tych ekip na poziomie Ekstraklasy jest stosunkowo krótka, ale między tymi zespołami od lat jest sporo złej krwi. Właściwie to między kibicami. Niemniej dotychczasowe dwa mecze w najwyższej lidze w kraju wygrała Korona Kielce. Najpierw na wyjeździe 2:0, a później u siebie 2:1.

Radomiak Radom – Korona Kielce: kursy bukmacherskie

Typy bukmacherów na to spotkanie są dość jednoznaczne. Faworytem jest zespół Radomiaka. Kurs na zwycięstwo gospodarzy oscyluje w graniach 2.00 Z kolei remis wyceniany jest na mniej więcej 3.40 – 3.60. Grając na zwycięstwo gości stawiamy po kursie około 3.80 Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Kto wyga mecz? Radomiak Radom 0% Remis 0% Korona Kielce 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Radomiak Radom

Remis

Korona Kielce

Przewidywane składy

Radomiak Constantin Galca 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład Korona Kielce Kamil Kuzera Radomiak Constantin Galca 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład Korona Kielce Kamil Kuzera Rezerwowi ▼ 9 Leandro Rossi 11 Daniel Pik 14 Damian Jakubik 17 Leonardo Rocha 18 Krystian Okoniewski 21 Jakub Snopczynski 31 Krzysztof Bakowski 70 Frank Castañeda 99 Edi Semedo Dalibor Takac 8 Ronaldo Deaconu 10 Milosz Strzebonski 13 Dawid Blanik 17 Jakub Konstantyn 19 Adrian Dalmau 20 Marcus Godinho 28 Rafal Mamla 87 Bartosz Kwiecien 94 Radomiak Constantin Galca 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład Korona Kielce Kamil Kuzera Radomiak Constantin Galca 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład Korona Kielce Kamil Kuzera Rezerwowi ▼ 9 Leandro Rossi 11 Daniel Pik 14 Damian Jakubik 17 Leonardo Rocha 18 Krystian Okoniewski 21 Jakub Snopczynski 31 Krzysztof Bakowski 70 Frank Castañeda 99 Edi Semedo Dalibor Takac 8 Ronaldo Deaconu 10 Milosz Strzebonski 13 Dawid Blanik 17 Jakub Konstantyn 19 Adrian Dalmau 20 Marcus Godinho 28 Rafal Mamla 87 Bartosz Kwiecien 94

Radomiak Radom – Korona Kielce: transmisja

Niedzielny mecz 12. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Radomiakiem a Koroną rozpocznie się o godzinie 12:30. Transmisja z tego starcia będzie dostępna w polskiej telewizji w CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Spotkanie można śledzić również w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na rok z góry za 39 zł/msc (468 zł łącznie) zamiast 54 zł/msc (648 zł łącznie), dzięki czemu zaoszczędzisz 180 zł.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.