Radomiak Radom – Jagiellonia Białystok: typy, kursy, zapowiedź (20.02.2023)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jagiellonia Białystok

21. kolejkę Ekstraklasy zakończymy poniedziałkowym starciem w Radomiu, gdzie miejscowy Radomiak podejmie Jagiellonię Białystok. Obie ekipy w rundzie wiosennej pozostają niepokonane, notując po dwa remisy i jednym zwycięstwie. Czy po bezpośredniej rywalizacji któraś z nich będzie musiała wreszcie przełknąć gorycz porażki? Początek spotkania o godzinie 19. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Stadion MOSiR Ekstraklasa Radomiak Jagiellonia Białystok 2.11 3.50 3.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 lutego 2023 19:17 .

Radomiak – Jagiellonia, typy i przewidywania

Radomiak bardzo mocno pracuje na to, aby mieć spokojną końcówkę sezonu. Wiosną ekipa Mariusza Lewandowskiego zdobyła już pięć punktów, nie doznając przy tym żadnej porażki. Zespół z Radomia bardzo solidnie prezentuje się w defensywie, gdyż do tej pory nie stracił jeszcze ani jednej bramki. Takim samym bilansem punktowym po wznowieniu rozgrywek może pochwalić się Jagiellonia, która przed tygodniem pokonała na własnym terenie Pogoń Szczecin. W poniedziałek dojdzie więc do starcia dwóch niepokonanych wiosną drużyn. Kuba Olkiewicz przewiduje, że będą one mogły utrzymać swój status na dłużej.

We wszystkich wiosennych meczach z udziałem Radomiaka padła łącznie zaledwie jedna bramka. W przypadku spotkań z udziałem Jagiellonii było ich więcej, lecz w żadnym powyżej dwóch. Nasz typ – poniżej 2,5 gola.

Radomiak – Jagiellonia, sytuacja kadrowa

W poniedziałek Radomiak nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanych Leandro i Filipe Nascimento. Na przedmeczowej konferencji prasowej trener Maciej Stolarczyk zapowiedział, że liczy na wszystkich swoich zawodników. To oznacza, że na boisko w barwach Jagiellonii może wrócić Marc Gual, który ostatnio zmagał się z problemami zdrowotnymi.

Radomiak – Jagiellonia, ostatnie wyniki

Radomiak na wiosnę nie doznał jeszcze ligowej porażki. Co więcej, nie stracił do tej pory jeszcze żadnego gola. W poprzedniej kolejce zespół z Radomia bezbramkowo zremisował z Górnikiem Zabrze, a wcześniej na własnym terenie ograł Stal Mielec (1-0). Na inaugurację rundy wiosennej podzielił się punktami z Miedzią Legnica (0-0).

Podopieczni Macieja Stolarczyka mieli w zeszły weekend powody do radości. Domowe zwycięstwo z Pogonią Szczecin (2-0) było pierwszym po wznowieniu ligowych rozgrywek. Wcześniej Jagiellonia zanotowała remisy z Widzewem Łódź (1-1) i Piastem Gliwice (1-1).

Radomiak – Jagiellonia, historia

W 4. kolejce Ekstraklasy doszło do pierwszej rywalizacji tych drużyn w ramach obecnego sezonu. W Białymstoku padł wynik 2-1 dla gości. Szybkie prowadzenie Jagiellonii dał Marc Gual, zaś później Radomiak dwukrotnie trafił do siatki za sprawą Filipe Nascimento i Mauridesa. Wiele wskazuje na to, że w poniedziałek nie zobaczymy na boisku żadnego z tych zawodników.

Radomiak – Jagiellonia, kursy bukmacherskie

Poniedziałkowym faworytem bukmacherów jest Radomiak Radom, bowiem kurs na jego zwycięstwo waha się między 2,05 a 2,11. W przypadku wygranej Jagiellonii Białystok jest to nawet aż 3,75. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL w Superbet zakłady bukmacherskie można skorzystać m.in. z atrakcyjnego pakietu powitalnego.

Radomiak – Jagiellonia, przewidywane składy

Radomiak – Jagiellonia, transmisja meczu

Poniedziałkowy mecz 21. kolejki Ekstraklasy między Radomiakiem Radom a Jagiellonią Białystok rozpocznie się o godzinie 19. Telewizyjną transmisję można obejrzeć w CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Istnieje również możliwość śledzenia spotkania w usłudze CANAL+ Online.