Radomiak – Puszcza Niepołomice, typy na mecz i przewidywania

Radomiak po niezłym starcie ostatnio znajduje się w lekkim kryzysie. Drużyna Constantina Galki jest bez wygranej od trzech spotkań. W tym czasie drużyna z Radomia przegrała dwa razy iw jednym meczu zremisowała.

Puszcza Niepołomice to natomiast ekipa, mająca za sobą dwie z rzędu porażki. Podopieczni Tomasza Tułacza plasują się jednak przed swoim starciem po ośmiu ligowych kolejkach nad strefą spadkową.

Zieloni przegrali w sześciu z ostatnich 10 meczów u siebie. W związku z tym warto rozważyć wygraną gości w sobotniej potyczce. Nasz tym: wygrana Radomiaka.

Radomiak – Puszcza Niepołomice, sytuacja kadrowa

Gospodarze prawdopodobnie przystąpią do potyczki w optymalnym zestawieniu. Nieco gorzej wygląda sytuacja u gości. Puszcza będzie osłabiona brakiem takich graczy jak: Kewin Komar, Konrad Stępień, czy Jakub Serafin.

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Kewin Komar Uraz dłoni Uraz dłoni Powrót: Połowa października 2023 Uraz dłoni Połowa października 2023 Konrad Stepien Czerwona kartka (bezpośrednio) Powrót: Po 1 meczu Czerwona kartka (bezpośrednio) Po 1 meczu Jakub Serafin Punkty dyscyplinarne Punkty dyscyplinarne Powrót: Po 1 meczu Punkty dyscyplinarne Po 1 meczu

Radomiak - Puszcza Niepołomice, ostatnie wyniki

Zespół Constantina Galki po przerwie na spotkania reprezentacyjne przegrał z Jagiellonią Białystok (2:3). Radomiak jednocześnie nie dał rady wrócić na zwycięskie tory po remisie z Piastem Gliwice (1:1) i porażce ze Stalą Mielec (1:2).

Z kolei beniaminek PKO Ekstraklasy w poprzedniej kolejce przegrał ze Śląskiem Wrocław (1:3). W związku z tym Puszcza zaliczyła drugą z rzędu porażkę po przegranej batalii z Rakowem Częstochowa (0:2).

Radomiak - Puszcza Niepołomice, historia

Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od kwietnia 2021 roku. Wówczas Radmiak wygrał wysoko (4:0). Ogólnie w trzech ostatnich potyczkach między oboma zespołami radomianie wygrali dwukrotnie, a jedna potyczka zakończyła się triumfem Puszczy.

Radomiak - Puszcza Niepołomice, kursy

Kurs na remis w STS zakłady bukmacherskie wynosi 3.85. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać z bonusu 1500 + 400.

Radomiak Remis Puszcza Niepołomice 1.62 3.85 5.25 1.62 3.85 5.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 września 2023 15:23 .

Radomiak - Puszcza Niepołomice, przewidywane składy

Obie drużyny preferują ustawienie 4-2-3-1. W szeregach gości o gole zadbać ma Muris Mesanović. Tymczasem w ekipie z Radomia warto zwrócić uwagę na Henrique.

Puszcza Niepołomice (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Radomiak (Przewidywany skład) 4-2-3-1

Trenerzy ▼ Tomasz Tulacz Constantin Galca Rezerwowi ▼ 6 Marcel Pieczek

10 Hubert Tomalski

13 Krzysztof Wroblewski

17 Jakub Bartosz

19 Jakub Stec

21 Michal Koj

23 Jordan Majchrzak

45 Rok Kidric Hélder Sá 5

Michal Kaput 6

Leandro Rossi 9

Damian Jakubik 14

Leonardo Rocha 17

Raphael Rossi 29

Krzysztof Bakowski 31

Frank Castañeda 70

10 Hubert Tomalski

13 Krzysztof Wroblewski

17 Jakub Bartosz

19 Jakub Stec

21 Michal Koj

23 Jordan Majchrzak

45 Rok Kidric Hélder Sá 5

Michal Kaput 6

Leandro Rossi 9

Damian Jakubik 14

Leonardo Rocha 17

Raphael Rossi 29

Krzysztof Bakowski 31

Frank Castañeda 70

Edi Semedo 99

Edi Semedo 99

Radomiak - Puszcza Niepołomice, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną Radomiaka 0% Wygraną Puszczy 33% Remisem 67% 3 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Radomiaka

Wygraną Puszczy

Remisem

Radomiak - Puszcza Niepołomice, transmisja meczu

Sobotnią potyczkę będzie można zobaczyć w telewizji. Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport i CANAL Sport 3. Mecz zacznie się o godzinie 12:30, a skomentują go Filip Surma i Mateusz Rokuszewski. To starcie można także obejrzeć przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na rok z góry za 39 zł/msc (468 zł łącznie) zamiast 54 zł/msc (648 zł łącznie), dzięki czemu zaoszczędzisz 180 zł.

