PressFocus Na zdjęciu: Radomiak Radom

Stadion MOSiR Ekstraklasa Radomiak Piast Gliwice 2.80 3.10 2.76 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 maja 2023 15:50 .

Radomiak Radom – Piast Gliwice, typy i przewidywania

W sobotę 6 maja o godzinie 15:00 Radomiak Radom na własnym stadionie podejmie Piasta Gliwice w spotkaniu 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Jeśli chodzi o ligową tabelę, to Zieloni przed tą serią gier plasują się na 12. miejscu, a Piastunki są na 6. pozycji. Drużyna od niedawna prowadzona przez Constantina Galcę po ostatniej kolejce ma siedem punktów przewagi nad strefą spadkową, więc teoretycznie ciągle musi oglądać się za siebie. Z kolei zespół Aleksandara Vukovicia zmaga się z problemami pozaboiskowymi – chodzi o licencję na przyszły sezon.

Piastunki są w bardzo dobrej formie i wydaje się, że będą faworytami sobotniego meczu. Nasz typ: wygrana Piasta Gliwice.

Nasz redakcyjny kolega – Jakub Olkiewicz – stawia natomiast na zwycięstwo Radomiaka Radom. Typ Kuby: wygrana Radomiaka Radom.

Jakub Superbet 2.80 Zwycięstwo Radomiaka Przejdź do Superbet

Radomiak Radom – Piast Gliwice, sytuacja kadrowa

Zieloni zagrają bez kontuzjowanych Chico Ramosa, Leandro oraz Filipe Nascimento, a także Luisa Machado (żółte kartki). W zespole Piastunek natomiast zabraknie Michaela Ameyawa (żółte kartki) i Damiana Kądziora, Tomasa Huka oraz Tihomira Kostadinova, którzy zmagają się z urazami.

Radomiak – absencje:

Piast – absencje:

Radomiak Radom – Piast Gliwice, ostatnie wyniki

Radomiak Radom w ostatniej serii gier w bardzo ważnym meczu wygrał 1:0 ze Śląskiem Wrocław. Zieloni wcześniej zremisowali 1:1 z Lechem Poznań oraz przegrali 0:3 z Cracovią. Piast Gliwice jest w lepszej formie – w tym samym czasie podzielił się punktami z Pogonią Szczecin (0:0), pokonał 3:2 Widzew Łódź i poradził sobie z Wisłą Płock (1:0).

Radomiak Radom – Piast Gliwice, historia

Na pięć poprzednich spotkań pomiędzy tymi zespołami padły aż trzy remisy. Radomiak Radom triumfował dwukrotnie, a Piast Gliwice ani razu nie cieszył się ze zwycięstwa. Drużyna Zielonych w 14. kolejce obecnej kampanii PKO BP Ekstraklasy na wyjeździe pokonała ekipę Piastunek 2:1.

Radomiak Radom – Piast Gliwice, kursy bukmacherskie

Sobotni mecz nie ma wyraźnego faworyta. Kurs na wygraną Radomiaka Radom wynosi mniej więcej 2.80, a typ na zwycięstwo Piasta Gliwice to około 2.75. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.10. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Radomiak Radom – Piast Gliwice, przewidywane składy

Radomiak Radom – Piast Gliwice, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Radomiaka 71% remisem 29% zwycięstwem Piasta 0% 7 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Radomiaka

remisem

zwycięstwem Piasta

Radomiak Radom – Piast Gliwice, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/msc zamiast 49 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, dzięki czemu zaoszczędzisz 30 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc. Początek meczu na Stadionie MOSiR w Radomiu w najbliższą sobotę 6 maja o godzinie 15:00.

Pakiet powitalny z kodem GOAL Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Sprawdź +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.