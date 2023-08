PressFocus Na zdjęciu: Jordan Majchrzak

Puszcza Niepołomice – Stal Mielec, typy i przewidywania

Puszcza Niepołomice po raz pierwszy w historii zagra w Ekstraklasie jako gospodarz. Obiekt beniaminka nie spełnia jednak wymagań licencyjnych, dlatego Żubry będą gościć swoich rywali na stadionie Cracovii. Podopieczni Tomasza Tułacza w trzeciej kolejce PKO BP Ekstraklasy podejmą Stal Mielec i postarają się zdobyć swoje pierwsze punkty w elicie.

W 3 z ostatnich 3 spotkań, w których Puszcza Niepołomice gościła Stal Mielec, tylko jeden z zespołów zdobył bramkę lub padł remis 0:0. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola – nie.

Puszcza Niepołomice – Stal Mielec, sytuacja kadrowa

W zespole gospodarzy zabraknie chorego Tomasza Wojcinowicza. Nie ma żadnych informacji o absencjach w drużynie gości.

Puszcza Niepołomice – Stal Mielec, ostatnie wyniki

Puszcza Niepołomice nie pokazała się aż tak źle na starcie Ekstraklasy, ale mimo to poniosła dwie porażki. Ekipa prowadzona przez Tomasza Tułacza najpierw uległa Widzewowi Łódź (2:3), a później przegrała z Jagiellonią Białystok (1:4). Stal Mielec w tym samym czasie zanotowała dwa remisy – 2:2 z Cracovią oraz 0:0 z Piastem Gliwice.

Puszcza Niepołomice – Stal Mielec, historia

Jeśli przeanalizujemy pięć poprzednich meczów pomiędzy tymi drużynami, to odnotujemy trzy zwycięstwa Stali Mielec, jedną wygraną Puszczy Niepołomice oraz jeden remis. Należy jednak zaznaczyć, że większość z tych spotkań było sparingami.

Puszcza Niepołomice – Stal Mielec, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem poniedziałkowego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną Puszczy Niepołomice wynosi mniej więcej 2.40, a typ na zwycięstwo Stali Mielec to około 2.95. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.20. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Puszcza Niepołomice – Stal Mielec, przewidywane składy

Puszcza Niepołomice (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Stal Mielec (Przewidywany skład) 3-4-3 Puszcza Niepołomice (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Stal Mielec (Przewidywany skład) 3-4-3 Trenerzy Tomasz Tulacz Kamil Kieres Rezerwowi 5 Konrad Stepien

6 Marcel Pieczek

13 Krzysztof Wroblewski

16 Michal Walski

17 Jakub Bartosz

19 Jakub Stec

21 Michal Koj

25 Kamil Zapolnik

91 Emile Thiakane Bert Esselink 3

Leandro Messias 6

Maciej Domanski 10

Konrad Jalocha 13

Matthew Guillaumier 16

Rafa Santos 22

Lukasz Wolsztynski 25

Mateusz Stepien 37

Puszcza Niepołomice – Stal Mielec, kto wygra?

Puszcza Niepołomice – Stal Mielec, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/msc zamiast 54 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, dzięki czemu zaoszczędzisz 45 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc. Początek meczu na Stadionie MKS Cracovia w poniedziałek, 7 sierpnia o godzinie 19:00.

