Puszcza Niepołomice – Ruch Chorzów: typy, kursy, zapowiedź (17.02.2023)

Puszcza Niepołomice – Ruch Chorzów to jeden z najciekawiej zapowiadających się meczów 20. kolejki Fortuna 1 Ligi. Obie drużyny są bezpośrednimi sąsiadami w ligowej tabeli, co dodaje dodatkowego smaczku rywalizacji. Tym bardziej że to dwie ekipy znajdujące się obecnie na podium. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania, w której znajdziecie między innymi informacje na temat sytuacji obu zespołów, nasze przewidywania, a także kursy oferowane przez bukmacherów.

Puszcza Niepołomice – Ruch Chorzów, typy i przewidywania

Na chłodno spoglądając na czołówkę tabeli, to niewielu mogło spodziewać się, że na drugim i trzecim miejscu po rozegraniu dziewiętnastu meczów będą przedstawiciele Ruchu Chorzów i Puszczy Niepołomice. Takie są jednak fakty. Godne uwagi jest to, że obie ekipy solidnie pracowały na to, aby znaleźć się w tym miejscu, którym są obecnie.

Drugą część sezonu ligowego na zapleczu PKO Ekstraklasy lepiej zaczęli podopieczni Jarosława Skrobacz. Ruch pokonał w roli gospodarza na stadionie Piasta Gliwice piłkarzy Chrobrego Głogów. Bohaterem Niebieskich został Tomasz Foszmańczyk, który w doliczonym czasie rywalizacji zdobył bramkę na wagę zwycięstwa.

Gorzej spisał się zespół Tomasza Tułacza. Puszcza przegrała w Rzeszowie z miejscową Stalą po trafieniu Andreji Prokicia, co skutkowało tym, że na pozycję wicelidera rozgrywek wskoczyli chorzowianie. Gradu goli w piątkowy wieczór się w każdym razie nie spodziewamy. Nasz typ: poniżej 1,5 bramki – TAK.

Puszcza Niepołomice – Ruch Chorzów, ostatnie wyniki

Ekipa z Niepołomic jest najlepiej punktującą w Fortuna 1 Lidze na swoim stadionie. W dziewięciu rozegranych jak dotąd meczach Puszcza wygrała sześć razy, a w trzech potyczkach zremisowała.

Punkt na trudnym terenie w tej kampanii potrafili wywalczyć tylko zawodnicy: Bruk-Betu Termaliki (0:0), Zagłębia Sosnowiec (0:0) oraz GKS Katowice (1:1). W pokonanym polu team Tomasza Tułacza zostawiał natomiast między innymi Arkę Gdynia (2:0), Sandecję Nowy Sącz (5:2), czy Stal Rzeszów (2:1).

14-krotny mistrz Polski jest z kolei drużyną, która w tym sezonie na wyjazdach ostatnio zdecydowanie najczęściej remisowała. Ruch w piątkowy wieczór będzie chciał przerwać serię pięciu podziałów punktów z rzędu.

Niebiescy na stadionach rywali w dziewięciu spotkaniach wygrali tylko trzy razy, ale też tylko raz schodzili z placu gry na tarczy, gdy ulegli ŁKS-wi. W pozostałych pięciu meczach remisowali.

Puszcza Niepołomice – Ruch Chorzów, historia

W pierwszym w tej kampanii starciu między obiema ekipami chorzowianie wygrali 2:0 po bramkach zdobytych przez Przemysława Szura i Kacpra Michalskiego. Po raz ostatni o ligowe punkty obie ekipy grały z kolei ze sobą w Niepołomicach w 2017 roku. Gospodarze zwyciężyli wówczas 2:1.

Puszcza Niepołomice – Ruch Chorzów, kursy bukmacherów

Kurs na zwycięstwo zespołu Jarosława Skrobacza w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 2,50. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z atrakcyjnego pakietu powitalnego.

Puszcza Niepołomice – Ruch Chorzów, przewidywane składy

Goście do piątkowej potyczki podejdą osłabieni brakiem zawieszonych za kartki Daniela Szczepana i Remigiusza Szywacza. W ekipie z Niepołomic nie będą mogli wystąpić natomiast Jakub Bartosz i Lucjan Klisiewicz.

Puszcza: Wróblewski – Mroziński, Wojcinowicz, Sołowiej, Koj, Thiago, Serafin, Pięczek, Thiakane, Tomalski, Kidrić

Ruch: Bielecki – Kasolik, Sadlok, Szur, Moneta, Sikora, Swędrowski, Janoszka, Pląskowski, Feliks.

Puszcza Niepołomice – Ruch Chorzów, kto wygra

Puszcza Niepołomice – Ruch Chorzów, transmisja meczu

Mecz Puszcza – Ruch będzie oczywiście transmitowany w polskiej telewizji. Spotkanie będzie dostępne na antenie Polsat Sport News. Potyczka zacznie się w piątek o godzinie 20:30. Rywalizację można również obejrzeć za pośrednictwem internetu na platformie Polsat Box Go. Teraz dostęp na 30 dni do niej możesz uzyskać zupełnie za darmo dzięki promocji przygotowanej przez Fuksiarza. Trzeba spełnić następujące warunki.

