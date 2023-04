fot. PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków

Puszcza – Wisła, typy i przewidywania

Dyspozycja Wisły Kraków na wiosnę budzi ogromne wrażenie. Biała Gwiazda wygrała siedem kolejnych ligowych meczów i urosła do miana jednego z głównych faworytów do bezpośredniego awansu do Ekstraklasy. Po stracie punktów Ruchu Chorzów, ekipa Radosława Sobolewskiego może zakończyć 26. kolejkę na drugim miejscu w tabeli. Stanie się tak, jeśli w sobotę pokona na wyjeździe Puszczę Niepołomice. Gospodarze najbliższego starcia także liczą się w walce o awans do elity, choć w ostatnich tygodniach ma sporo problemów. Po zimowej przerwie Puszcza wygrała zaledwie jedno spotkanie, co stawia Wisłę w roli faworyta. W ostatnich siedmiu meczach Biała Gwiazda tylko dwukrotnie zachowywała czyste konto, dlatego w sobotę możemy spodziewać się goli z obu stron. Nasz typ – obie drużyny strzelą.

Puszcza – Wisła, sytuacja kadrowa

Wisła Kraków w sobotę nie będzie mogła skorzystać z kilku niedysponowanych zawodników. Na problemy zdrowotne narzekają Vullnet Basha, Alan Uryga, Konrad Gruszkowski, Igor Sapała, Kamil Broda, Piotra Starzyński oraz Patryk Plewka. Do odpowiedniej dyspozycji wracają natomiast Jakub Błaszczykowski i Zdenek Ondraszek.

Puszcza – Wisła, ostatnie wyniki

Puszcza Niepołomice wygrała tylko jedno z ostatnich sześciu ligowych spotkań. Zespół Tomasza Tułacza w ostatniej kolejce zremisował z Zagłębiem Sosnowiec (1-1), a wcześniej podzielił się punktami z Podbeskidziem Bielsko-Biała (1-1), ograł ŁKS Łódź (1-0) i zremisował z Chojniczanką Chojnice (1-1). Tę serię poprzedziły dwie porażki – z Ruchem Chorzów oraz Stalą Rzeszów.

Dla Wisły Kraków wiosna układa się idealnie. W poprzedniej kolejce Biała Gwiazda wysoko pokonała ekipę Chrobrego Głogów (4-1), a wcześniej rozprawiła się także ze Skrą Częstochowa (3-0), GKS-em Tychy (2-1) oraz GKS-em Katowice (3-1).

Puszcza – Wisła, historia

Obie drużyny mają za sobą już dwa bezpośrednie spotkania w tym sezonie. Oba były rozgrywane w Krakowie – w 9. kolejce I Ligi Puszcza niespodziewanie wygrała na wyjeździe 3-2. Awans do 1/8 finału Pucharu Polski wywalczyła natomiast Wisła, która pokonała Puszczę po serii rzutów karnych.

Puszcza – Wisła, kursy bukmacherskie

Puszcza – Wisła, przewidywane składy

Puszcza Niepołomice: Komar, Mroziński, Wojcinowicz, Stępień, Yakuba, Serafin, Hajda, Zapolnik, Siemaszko, Thiakane, Klisiewicz

Wisła Kraków: Biegański, Jaroch, Łasicki, Moltenis, Junca, Tachi, Igbekeme, Mula, Fernandez, Villar, Rodado

Puszcza – Wisła, transmisja meczu

Sobotni mecz 26. kolejki I Ligi pomiędzy Puszczą Niepołomice a Wisłą Kraków rozpocznie się o godzinie 17:30. Transmisję z tej rywalizacji można śledzić w telewizji na kanale Polsat Sport Extra. Wydarzenie to będzie można obejrzeć również online w aplikacji Polsat Box Go. Aby uzyskać dostęp do transmisji uprzednio należy wykupić subskrypcję.

