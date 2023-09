fot. PressFocus Na zdjęciu: Puszcza Niepolomice

Puszcza – Ruch, typy i przewidywania

Przed sezonem Puszcza Niepołomice była skazywana na pożarcie. Co ciekawe, po połowie rundy jesiennej to ona radzi sobie najlepiej z całej trójki beniaminków. W sobotę ekipa Tomasza Tułacza podejmie w Krakowie drużynę Ruchu. W Chorzowie coraz więcej mówi się o kryzysie, który może poskutkować pożegnaniem z trenerem Jarosławem Skrobaczem. Najbliższe starcie może być więc kluczowe dla jego przyszłości.

Puszcza i Ruch to dwie drużyny, które w tym sezonie straciły najwięcej goli w całej Ekstraklasie. Co może stać się w bezpośrednim starciu? Niewykluczone, że słaba gra defensywna znów da o sobie znać, w efekcie czego żaden z zespołów nie zachowa czystego konta. Nasz typ – obie drużyny strzelą gola.

Puszcza – Ruch, ostatnie wyniki

Puszcza Niepołomice w środku tygodnia pokonała pierwszoligowy Motor Lublin 1-0 i awansowała do 1/16 finału Pucharu Polski. W minionej ligowej kolejce zremisowała natomiast na wyjeździe z Radomiakiem Radom 1-1. Beniaminek znajduje się w tabeli Ekstraklasy tuż nad strefą spadkową, mając w swoim dorobku osiem punktów.

Ruch Chorzów notuje niechlubną serię trzech kolejnych przegranych. W środę podopieczni Jarosława Skrobacza skompromitowali się, odpadając w Pucharze Polski z rezerwami Legii Warszawa. W lidze beniaminek uznał kolejno wyższość Górnika Zabrze (0-1) i Rakowa Częstochowa (3-5).

Puszcza – Ruch, historia

W minionym sezonie te drużyny mierzyły się na zapleczu Ekstraklasy. Oba ligowe spotkania wygrał Ruch, który okazał się w bezpośredniej rywalizacji bezkonkurencyjny. U siebie chorzowianie zwyciężyli aż 5-2, natomiast na wyjeździe 1-0. Po raz ostatni Puszcza ograła Ruch w 2018 roku.

Puszcza – Ruch, kursy bukmacherskie

Delikatnym faworytem tego meczu jest Puszcza Niepołomice. Kursy na jej zwycięstwo wahają się między 2.48 a 2.55. W przypadku ewentualnej wygranej Ruchu Chorzów jest to nawet 2.90. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Fortuna, który przygotował ciekawą propozycję dla nowych klientów. Rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL można liczyć na bonusy o wartości do 630 zł, na co składa się zakład bez ryzyka oraz darmowy zakład.

Puszcza – Ruch, przewidywane składy

Ruch Chorzów (Przewidywany skład) 4-4-1-1 Puszcza Niepołomice (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Ruch Chorzów (Przewidywany skład) 4-4-1-1 Puszcza Niepołomice (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy ▼ Jaroslaw Skrobacz Tomasz Tulacz Rezerwowi ▼ 7 Juliusz Letniowski

8 Patryk Sikora

10 Tomasz Foszmanczyk

16 Jan Sedlak

18 Dominik Steczyk

19 Michal Feliks

24 Bartlomiej Baranski

27 Wiktor Dlugosz

71 Remigiusz Szywacz

77 Mateusz Bartolewski

82 Jakub Bielecki Konrad Stepien 5

Piotr Mrozinski 8

Artur Siemaszko 9

Krzysztof Wroblewski 13

Jakub Serafin 14

Michal Walski 16

Jakub Stec 19

Michal Koj 21

Jordan Majchrzak 23

Kamil Zapolnik 25

Adam Kramarz 30

Puszcza - Ruch, kto wygra?

Puszcza - Ruch, transmisja meczu

Sobotni mecz 10. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Puszczą Niepołomice a Ruchem Chorzów rozpocznie się o 17:30. Transmisja będzie dostępna w CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Istnieje możliwość obejrzenia spotkania w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na rok. Przez pierwsze trzy miesiąca cena pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ wynosi 39 zł miesięcznie. W standardowej ofercie cena wynosi 54 zł, co oznacza, że przez trzy miesiące możemy zaoszczędzić 15 zł miesięcznie (45 zł za cały okres promocji). Subskrypcja odnawiana jest co miesiąc.

