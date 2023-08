Puszcza Niepołomice - ŁKS Łódź, typy na mecz 6. kolejki Ekstraklasy. W sobotę dojdzie do starcia z udziałem dwóch beniaminków. Po fatalnym początku sezonu obie drużyny zaczęły punktować i mają zamiar walczyć o utrzymanie w elicie. Początek spotkania o godzinie 17:30. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Tułacz

Puszcza Niepołomice ŁKS Łódź Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 sierpnia 2023 17:01 .

Puszcza – ŁKS, typy i przewidywania

Początek sezonu był dla piłkarzy Puszczy Niepołomice sporym szokiem. Po dwóch porażkach, w trakcie których stracili łącznie siedem goli, system gry beniaminka uległ wyraźnej przemianie. Udało się dzięki temu zdobyć pierwsze punkty, zatrzymując przy tym Legię Warszawa. Ekipa Kazimierza Moskala również może zaliczył ostatni okres do udanych. Wreszcie zaczęła strzelać bramki, a przy tym traci ich zdecydowanie mniej. Pokonanie Pogoni Szczecin może dać zawodnikom ŁKS-u wiatru w żagle, dzięki któremu ograją również Puszczę. Nasz typ – wygrana ŁKS-u.

Puszcza – ŁKS, sytuacja kadrowa

Puszcza Niepołomice będzie w sobotę osłabiona absencją Artura Craciuna, czyli niepodważalnie jednego z najważniejszych obrońców w całej drużynie. W poprzednim meczu ligowym zobaczył on dwie żółte kartki i przedwcześnie opuścił murawę.

Puszcza – ŁKS, ostatnie wyniki

Puszcza ma za sobą porażkę z Zagłębiem Lubin (0-1). Wcześniej zdołała zatrzymać w Krakowie Legię Warszawa (1-1), a także ograć Stal Mielec (1-0). Do tej pory Puszcza punktowała jedynie u siebie.

W miniony weekend ŁKS wydarł komplet punktów w samej końcówce doliczonego czasu gry. Wówczas padła jedyna bramka w rywalizacji z Pogonią Szczecin (1-0). Wcześniej zespół Kazimierza Moskala przegrał w prestiżowych derbach Łodzi z Widzewem (0-1) oraz ograł Koronę Kielce (2-1).

Puszcza – ŁKS, historia

W minionym sezonie Puszcza Niepołomice przełamała serię kolejnych porażek z ŁKS-em Łódź, wygrywając na własnym terenie 1-0. Jesienią łodzianie ograli zespół Tomasza Tułacza 2:0. Będzie to pierwsze starcie tych ekip na poziomie Ekstraklasy.

Puszcza – ŁKS, kursy bukmacherskie

Delikatnym faworytem sobotniego starcia jest Puszcza Niepołomice, która przystąpi do niego w roli gospodarza. Kurs na jej wygraną oscyluje w granicach 2.55 – 2.64. W przypadku ewentualnego zwycięstwa ŁKS-u jest to nawet 2.78. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując konto z kodem promocyjnym STS GOAL możesz liczyć na bonusy o łącznej wartości nawet 1660 zł, w których skład wchodzi między innymi zakład bez ryzyka.

Puszcza – ŁKS, przewidywane składy

Puszcza Niepołomice (Przewidywany skład) 4-2-3-1 ŁKS Łódź (Przewidywany skład) 4-1-2-3 Puszcza Niepołomice (Przewidywany skład) 4-2-3-1 ŁKS Łódź (Przewidywany skład) 4-1-2-3 Trenerzy Tomasz Tulacz Kazimierz Moskal Rezerwowi 9 Artur Siemaszko

10 Hubert Tomalski

17 Jakub Bartosz

19 Jakub Stec

23 Jordan Majchrzak

24 Muris Mešanović

45 Rok Kidric

70 Wojciech Hajda Artemijus Tutyskinas 3

Vladyslav Okhronchuk 6

Engjell Hoti 11

Grzegorz Glapka 17

Kelechukwu Ibe-Torti 18

Piotr Janczukowicz 20

Stipe Juric 21

Maciej Sliwa 23

Dawid Arndt 99 Puszcza Niepołomice (Przewidywany skład) 4-2-3-1 ŁKS Łódź (Przewidywany skład) 4-1-2-3 Puszcza Niepołomice (Przewidywany skład) 4-2-3-1 ŁKS Łódź (Przewidywany skład) 4-1-2-3 Trenerzy Tomasz Tulacz Kazimierz Moskal Rezerwowi 9 Artur Siemaszko

10 Hubert Tomalski

17 Jakub Bartosz

19 Jakub Stec

23 Jordan Majchrzak

24 Muris Mešanović

45 Rok Kidric

70 Wojciech Hajda Artemijus Tutyskinas 3

Vladyslav Okhronchuk 6

Engjell Hoti 11

Grzegorz Glapka 17

Kelechukwu Ibe-Torti 18

Piotr Janczukowicz 20

Stipe Juric 21

Maciej Sliwa 23

Dawid Arndt 99

Puszcza - ŁKS, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygrana Puszczy 0% Remis 0% Wygrana ŁKS-u 100% 2 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Puszczy

Remis

Wygrana ŁKS-u

Puszcza - ŁKS, transmisja meczu

Sobotni mecz 6. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Puszczą Niepołomice i ŁKS-em Łódź rozpocznie się o godzinie 17:30. Telewizyjną transmisję poprowadzi CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Spotkanie będzie można obejrzeć również w usłudze CANAL+ online. CANAL+ przygotował specjalną promocję, dzięki której możecie oszczędzić 45 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony przez pierwsze trzy miesiące za abonament zapłacicie jedynie 39 zł, a w kolejnych 54 zł miesięcznie. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.