Puszcza - ŁKS: typy, kursy, zapowiedź. Piątkowy mecz Puszczy Niepołomice z ŁKS-em Łódź to jedno z ciekawszych spotkań 22. kolejki Fortuna 1 Ligi. Gospodarze wciąż walczą o bezpośredni awans do PKO Ekstraklasy, z kolei łodzianie są na dobrej drodze do najwyższej klasy rozgrywkowej będąc na szczycie tabeli. Początek meczu o godzinie 20:30.

Puszcza Niepołomice – ŁKS Łódź, typy i przewidywania

Patrząc na ostatnią formę obu zespołów to w znacznie lepszej dyspozycji znajduje się ŁKS, który ma na swoim koncie dwie wygrane i remis w rundzie rewanżowej. Na przeciwległym biegunie jest Puszcza, która w tym samym czasie poniosła dwie porażki i raz zremisowała, a na wygraną w lidze czeka od pięciu spotkań. Zespół z Niepołomic potrafi być jednak bardzo groźny przed własną publicznością, dlatego trudno wskazać faworyta. ŁKS sporo goli strzela, ale również często nie zachowuje czystego konto. Puszczę, która ma 31 goli po 21 kolejkach w sezonie, z pewnością stać na zdobycie przynajmniej jednej bramki. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Puszcza Niepołomice – ŁKS Łódź, sytuacja kadrowa

W zespole ŁKS-u nie trenują z grupą Artemijus Tutyskinas oraz Mieszko Lorenc i wydaje się, że to jedyne absencje w obu zespołach. Żaden zawodnik nie pauzuje za żółte bądź czerwone kartki, a także nie ma informacji o nowych kontuzjach.

Puszcza Niepołomice – ŁKS Łódź, ostatnie wyniki

Puszcza Niepołomice mimo, iż zajmuje czwarte miejsce w tabeli notuje fatalny początek rundy rewanżowej. Zespół z Małopolski ma na swoim koncie dwie porażki ze Stalą Rzeszów oraz Ruchem Chorzów, a przed tygodniem Puszcza zremisowała z Chojniczanką. Łącznie gospodarze piątkowego hitu notują serię pięciu meczów bez wygranej w rozgrywkach Fortuna 1 Ligi.

ŁKS na zapleczu PKO Ekstraklasy radzi sobie znakomicie i pewnie przewodzi w tabeli z trzypunktową przewagą nad Ruchem Chorzów. Przed tygodniem łodzianie pokonali Chrobrego Głogów 5:2, a wcześniej ograli Skrę Częstochowa 2:1. Rundę rewanżową ŁKS rozpoczął od remisu z GKS-em Tychy. Przygotowując się do wznowienia rozgrywek ŁKS zagrał sześć sparingów (dwa zwycięstwa, trzy remisy, jedna porażka).

Puszcza Niepołomice – ŁKS Łódź, historia

Pierwszy mecz obu drużyn rozegrany w ramach 5. kolejki Fortuna 1 Ligi zakończył się wygraną ŁKS-u Łódź 2:0. Zespół z Łodzi notuje obecnie serię czterech zwycięstw z rzędu w bezpośrednich rywalizacjach. Puszcza ostatni raz wygrała w 2019 pokonując ŁKS w meczu wyjazdowym 1:0.

Puszcza Niepołomice – ŁKS Łódź, kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie na zwycięstwa obu drużyn są bardzo zbliżone, co pokazuje, że w piątkowym pojedynku trudno wyłonić zdecydowanego faworyta. Typy na wygraną gospodarzy oscylują wokół 2,75, z kolei w przypadku gości wynoszą one około 2,60.

Puszcza Niepołomice – ŁKS Łódź, kto wygra

Puszcza Niepołomice – ŁKS Łódź, przewidywane składy

Puszcza: Komar, Frelek, Hajda, Klisiewicz, Mroziński, Siemaszko, Solowiej, Thiago, Wójcinowicz, Yakuba, Zapolnik.

ŁKS: Bobek, Dankowski, Dąbrowski, Jurić, Koprowski, Kowalczyk, Marciniak, Mokrzycki, Pirulo, Szeliga, Trąbka.

Puszcza Niepołomice – ŁKS Łódź, transmisja meczu

Piątkowy mecz 22. kolejki Fortuna 1 Ligi będzie dostępny w polskiej telewizji. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie prowadzona na antenie Polsat Sport Extra. Pojedynek Puszczy z ŁKS-em będzie można obejrzeć również online w aplikacji Polsat Box Go. Aby uzyskać dostęp do transmisji uprzednio należy wykupić subskrypcję.

