Puszcza Niepołomice – Cracovia, typy i przewidywania

Puszcza Niepołomice w 12. kolejce PKO BP Ekstraklasy “u siebie” podejmie Cracovię. Żubry będą gospodarzem tego spotkania, ale przypomnijmy, że ich stadion nie spełnia wymagań, dlatego beniaminek w tym sezonie swoje mecze rozgrywa na obiekcie… Pasów. Czy podopieczni Tomasza Tułacza wygrzebią się ze strefy spadkowej, a może zespół Jacka Zielińskiego wskoczy do pierwszej dziesiątki tabeli? Przekonamy się w sobotę po południu.

Przynajmniej na papierze faworyt jest jasny i oczywisty. Mój typ: wygrana Cracovii.

Puszcza Niepołomice – Cracovia, sytuacja kadrowa

Puszcza – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Kewin Komar Uraz dłoni Uraz dłoni Powrót: Początek listopada 2023 Uraz dłoni Początek listopada 2023 Rok Kidric Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Początek listopada 2023 Uraz mięśnia Początek listopada 2023 Piotr Mrozinski Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Niepewny Uraz mięśnia Niepewny Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Kewin Komar Uraz dłoni Uraz dłoni Powrót: Początek listopada 2023 Uraz dłoni Początek listopada 2023 Rok Kidric Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Początek listopada 2023 Uraz mięśnia Początek listopada 2023 Piotr Mrozinski Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Niepewny Uraz mięśnia Niepewny

Cracovia - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Mathias Hebo Rasmussen Uraz ścięgna Achillesa Uraz ścięgna Achillesa Powrót: Początek listopada 2023 Uraz ścięgna Achillesa Początek listopada 2023 Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Mathias Hebo Rasmussen Uraz ścięgna Achillesa Uraz ścięgna Achillesa Powrót: Początek listopada 2023 Uraz ścięgna Achillesa Początek listopada 2023

Puszcza Niepołomice – Cracovia, ostatnie wyniki

Żubry w dwóch ostatnich meczach PKO BP Ekstraklasy zdobyły punkt - przegrały 1:4 z Lechem Poznań i zremisowały 2:2 z innym beniaminkiem, Ruchem Chorzów. Pasy w tym samym czasie uległy Jagiellonii Białystok 2:4 oraz pokonały ŁKS Łódź 2:0.

Puszcza Niepołomice – Cracovia, historia

Obie ekipy mierzyły się ze sobą cztery razy w historii i każdy z tych meczów był sparingiem. Cracovia wygrała trzy spotkania, a raz triumfowała Puszcza Niepołomice.

Puszcza Niepołomice – Cracovia, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu są goście. Kurs na wygraną Puszczy Niepołomice wynosi około 3.70, a typ na zwycięstwo Cracovii to mniej więcej 2.05. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.50. Jeżeli masz zamiar postawić zakład na ten pojedynek, to możesz skorzystać z bonusu 200% od depozytu aż do 300 zł, który znajdziesz w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

Puszcza Niepołomice – Cracovia, przewidywane składy

Puszcza Niepołomice Tomasz Tulacz 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Cracovia Jacek Zielisnki Puszcza Niepołomice Tomasz Tulacz 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Cracovia Jacek Zielisnki Rezerwowi ▼ 9 Artur Siemaszko 10 Hubert Tomalski 13 Krzysztof Wroblewski 16 Michal Walski 17 Jakub Bartosz 19 Jakub Stec 21 Michal Koj 23 Jordan Majchrzak 30 Adam Kramarz 70 Wojciech Hajda Andreas Skovgaard 3 Jani Atanasov 6 Sylwester Lusiusz 14 Mateusz Bochnak 17 Kacper Smiglewski 21 Arttu Hoskonen 22 Otar Kakabadze 25 Adam Wilk 30 Bartlomiej Kolec 72 Patryk Zaucha 73 Puszcza Niepołomice Tomasz Tulacz 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Cracovia Jacek Zielisnki Puszcza Niepołomice Tomasz Tulacz 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Cracovia Jacek Zielisnki Rezerwowi ▼ 9 Artur Siemaszko 10 Hubert Tomalski 13 Krzysztof Wroblewski 16 Michal Walski 17 Jakub Bartosz 19 Jakub Stec 21 Michal Koj 23 Jordan Majchrzak 30 Adam Kramarz 70 Wojciech Hajda Andreas Skovgaard 3 Jani Atanasov 6 Sylwester Lusiusz 14 Mateusz Bochnak 17 Kacper Smiglewski 21 Arttu Hoskonen 22 Otar Kakabadze 25 Adam Wilk 30 Bartlomiej Kolec 72 Patryk Zaucha 73

Puszcza Niepołomice – Cracovia, kto wygra?

Puszcza Niepołomice – Cracovia, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można zatem obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na rok z góry za 39 zł/msc (468 zł łącznie) zamiast 54 zł/msc (648 zł łącznie), dzięki czemu zaoszczędzisz 180 zł. Początek meczu na Stadionie MKS Cracovia już w najbliższą sobotę, 21 października o godzinie 15:00.

