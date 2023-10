PSV Eindhoven – Sevilla FC: typy, kursy, zapowiedź (03.10.2023)

PSV Eindhoven - Sevilla FC: typy i kursy na mecz 2. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów w grupie B. Wicemistrzowie Holandii w nadchodzącym spotkaniu zmierzą się ze zwycięzcami minionej edycji Ligi Europy. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów. Początek rywalizacji na Philips Stadion już we wtorek (3 października) o godzinie 21:00

IMAGO / Pro Shots Na zdjęciu: Noa Lang

PSV Eindhoven Sevilla FC Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 października 2023 21:03 .

PSV – Sevilla, typy bukmacherskie

PSV Eindhoven we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów podejmie Sevillę. Gospodarze nie rozpoczęli dobrze rozgrywek, bowiem w pierwszej kolejce przegrali z Arsenalem, natomiast hiszpański zespół zremisował z RC Lens. To spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawie, bowiem obie drużyny liczą na zwycięstwo, aby zbliżyć się do pierwszej lokaty. Naszym zdaniem w tym starciu padnie sporo goli, a obaj bramkarze wrócą do domów bez czystego konta. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola – tak

obie drużyny strzelą gola – tak

PSV – Sevilla, ostatnie wyniki

Podopieczni Petera Bosza od początku rozgrywek imponują wysoką formą. Zespół z Eindhoven w ostatnich pięciu spotkaniach czterokrotnie zwyciężali (4:0 z Nijmegen, 4:0 z Almere City, 3:0. G.A. Eagles oraz 3:1 z FC Volendam), a także raz ponieśli porażkę (0:4 z Arsenalem w Lidze Mistrzów).

Natomiast Sevilla nie może się pochwalić wybitną formą od początku sezonu, ba zespół gra zdecydowanie poniżej oczekiwań. W ostatnich pięciu spotkaniach hiszpański zespół odniósł dwa zwycięstwa (1:0 z Las Palmas i 5:1 z Almerią), zanotował dwa remisy (1:1 z RC Lens w Lidze Mistrzów, a także 0:0 z Osasuną) oraz poniósł jedną porażkę (0:1 z Barceloną).

PSV – Sevilla, historia

Jedyne spotkania między tymi zespołami przypadają na poprzednim sezonie. Wówczas w 1/16 finału Ligi Europy w pierwszym meczu Sevilla pokonała PSV 3:0, natomiast w rewanżu to Holendrzy okazali się lepsi 2:0, ale “Sevillistas” ostatecznie awansowali do kolejnej fazy rozrgywek.

PSV – Sevilla, kursy bukmacherskie

Faworytem wtorkowego spotkania jest PSV Eindhoven. To właśnie za drużyną Petera Bosza będzie przemawiał atut własnego boiska oraz żywiołowego dopingu kibiców zgromadzonych na Philips Stadion. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kursy na takie zdarzenie oscylują w okolicach 1.95 – 2.00, podczas gdy na zwycięstwo Sevilli wynoszą nawet 3.85. Zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Fortuna, który przygotował ciekawą propozycję dla nowych klientów. Rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL można liczyć na bonusy o wartości do 630 zł, na co składa się zakład bez ryzyka oraz darmowy zakład.

PSV – Sevilla, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną PSV 100% remisem 0% wygraną Sevilli 0% 4 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną PSV

remisem

wygraną Sevilli

PSV – Sevilla, przewidywane składy

PSV Eindhoven (Przewidywany skład) 4-3-3 Sevilla FC (Przewidywany skład) 4-2-3-1 PSV Eindhoven (Przewidywany skład) 4-3-3 Sevilla FC (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy ▼ Peter Bosz José Luis Mendilíbar Rezerwowi ▼ 2 Shurandy Sambo

5 Andre Ramalho Silva

10 Malik Tillman

14 Ricardo Pepi

16 Joel Drommel

22 Jerdy Schouten

24 Boy Waterman

26 Isaac Babadi

27 Hirving Lozano

30 Patrick Van Aanholt

32 Yorbe Vertessen Marko Dmitrovic 1

Federico Gattoni 2

Nemanja Gudelj 6

Rafael Mir 9

Dodi Lukebakio 11

Mariano Diaz 12

Djibril Sow 18

Marcos Acuña 19

Fernando 20

Boubakary Soumaré 24

Juanlu Sánchez 26

PSV - Sevilla, transmisja meczu

Spotkanie PSV Eindhoven z Sevillą będzie transmitowane w polskiej telewizji na kanale Polsat Sport Premium 6. Początek rywalizacji na Philips Stadion już we wtorek (3 października) o godzinie 21:00.

