PSG - Nantes: typy i kursy na mecz Ligue 1. Paryżanie w sobotni wieczór będą starali się zrobić kolejny krok w kierunku mistrzowskiego tytułu. Do pojedynku z Nantes przystąpią w roli murowanego faworyta do zwycięstwa.

PSG – Nantes, typy i przewidywania

Paryżanie zdają sobie sprawę, że zdobycie trzech punktów w tym meczu to wręcz ich obowiązek. Każdy inny wynik będzie sensacją. Kursy na wygraną PSG nie są jednak zbyt atrakcyjne, dlatego też idziemy w innym kierunku. Naszym zdaniem duet Kylian Mbappe – Lionel Messi to gwarancja kilku goli w tym spotkaniu. Nasz typ: powyżej 2,5 bramki

PSG – Nantes, sytuacja kadrowa

PSG do sobotniego spotkania przystąpi poważnie osłabione. Ze względów zdrowotnych od dłuższego czasu nieobecni są Neymar i Renato Sanches. Po ostatnim meczu z Marsylią do grona kontuzjowanych dołączył również Presnel Kimpembe. Trener Christophe Galtier nie będzie miał do swojej dyspozycji także pauzującego za kartki Marco Verrattiego.

W zespole Nantes występ kilku zawodników stoi pod znakiem zapytania. Nie wiadomo czy przeciwko PSG będą mogli wystąpić Quentin Merlin, Charles Traore i Nicolas Pallois.

PSG – Nantes, ostatnie wyniki

PSG przed tygodniem odniosło bardzo ważne zwycięstwo w walce o mistrzostwo Francji. W wyjazdowym meczu pewnie 3:0 pokonało drugą w tabeli Marsylię, powiększając dzięki temu do ośmiu punktów swoją przewagę. Była to druga z rzędu ligowa wygrana paryżan, po tym jak tydzień wcześniej ograli 4:3 Lille.

FC Nantes aktualnie plasuje się w drugiej połowie ligowej tabeli, z bezpieczną przewagą nad strefą spadkową. Ostatnio nie wiedzie mu się jednak najlepiej, bowiem w dwóch ostatnich meczach przegrało 1:3 z Lens i 0:1 z Rennes. W mijającym tygodniu zrewanżowało się jednak Lens w pucharowym spotkaniu, wygrywając 2:1.

PSG – Nantes, historia

W tym sezonie będzie to już trzeci pojedynek obu drużyn. Pierwszy raz spotkały się ze sobą pod koniec lipca w meczu o Superpuchar Francji. Zdecydowanie lepsze okazało się PSG, które wygrało wysoko 4:0. W ligowej konfrontacji w Nantes paryżanie ponownie byli górą, tym razem wygrywając 3:0.

PSG – Nantes, kursy bukmacherskie

Patrząc na kursy oferowane przez bukmacherów wyraźnie widać, że PSG jest uznawane wręcz za murowanego faworyta do zwycięstwa. Kursy na wygraną paryżan nie przekraczają bowiem 1.33. Przy okazji tego meczu warto skorzystać z zakładu bez ryzyka 100 zł, który otrzymasz podając STS kod promocyjny GOAL podczas rejestracji.

PSG – Nantes, kto wygra?

PSG – Nantes, transmisja meczu

Mecz PSG – Nantes rozegrany zostanie w sobotę (4 marca) o godzinie 21:00. Transmisja tego meczu będzie dostępna na kanałach Eleven Sports 2 i CANAL+ Sport 5.

