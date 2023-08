Paris Saint-Germain – Lorient: typy, kursy zapowiedź (12.08.2023)

IMAGO / Penta Press Na zdjęciu: Neymar

PSG – Lorient, typy bukmacherskie

Paris Saint-Germain w pierwszym meczu nowego sezonu Ligue 1 zmierzy się z Lorient. Oczy piłkarskiego świata będą zwrócone na zespół mistrza Francji, bowiem z klubu odszedł Lionel Messi, a wciąż nie wiadomo, jaka przyszłość czeka Neymara oraz Kyliana Mbappe. Podopieczni Luisa Enrique z pewnością będą chcieli wejść w dobrze sezon, okazując wysokie zwycięstwo nad zespołem, który w minionej kampanii ledwo uniknął spadku. My spodziewamy się dość jednostronnego meczu, w którym w szczególności paryżanie pokażą moc ofensywnego futbolu. Stawiamy na to, że w tym meczu padną co najmniej cztery gole. Nasz typ: powyżej 3,5 gola – tak

PSG – Lorient, ostatnie wyniki

Drużyna Paris Saint-Germain w pięciu spotkaniach towarzyskich prezentowała dość przeciętną formę, ale trzeba pamiętać, że to tylko sparingi. Podopiecznym Luisa Enrique dwukrotnie udało się sięgnąć po zwycięstwo (2:0 z Le Havre i 3:0 z koreańskim Jeonbuk), zanotować jeden remis (0:0 z Al Nassr), a także ponieść dwie porażki (2:3 z japońskim Osaka oraz 1:2 z Interem Mediolan).

Zawodnicy Lorient również rozegrali pięć oficjalnych spotkań towarzyskich. Ich bilans w porównaniu do sobotniego przeciwnika wygląda nieco lepiej, bowiem do dwóch zwycięstw (2:0 z Le Havre i 3:1 z Nantes), dołożyli dwa remisy (3:3 z Concarneau oraz 2:2 Guingamp), mając na koncie tylko jedną porażkę (0:3 z Bournemouth).

PSG – Lorient, historia

W poprzednim sezonie jesienią drużyna PSG nie bez problemu pokonała Lorient 2:1, natomiast już na wiosnę to piłkarze z regionu Bretanii sięgnęli po sensacyjne zwycięstwo, pokonując paryski zespół 3:1. W trzech poprzednich meczach raz wygrywali obecni mistrzowie Francji (5:1), raz padł remis (1:1), a także raz po zwycięstwo sięgnęli goście sobotniego pojedynku (3:2).

PSG – Lorient, kursy bukmacherskie

Sobotnie spotkanie między tymi zespołami na papierze zapowiada się jednostronnie. Zdecydowanym faworytem są podopieczni Luisa Enrique, za którymi będzie przemawiał atut własnego boiska i dopingu trybun. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo Paris Saint-Germain, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.33 – 1.35. Natomiast na zwycięstwo Lorient kursy sięgają nawet 8.80.

PSG – Lorient, kto wygra?

PSG – Lorient, przewidywane składy

Paris Saint-Germain (Przewidywany skład) 4-3-3 Lorient (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Paris Saint-Germain (Przewidywany skład) 4-3-3 Lorient (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy Luis Enrique Régis Le Bris Rezerwowi 1 Keylor Navas

6 Marco Verratti

7 Kylian Mbappe

14 Juan Bernat

15 Danilo Pereira

18 Renato Sanches

19 Kang-in Lee

33 Warren Zaïre-Emery

44 Hugo Ekitike Vito Mannone 1

Igor Silva 2

Benjamin Mendy 5

Stephane Diarra 7

Bonke Innocent 8

Ibrahima Koné 9

Adil Aouchiche 10

Julien Ponceau 21

PSG - Lorient, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Canal + Sport 5, Eleven Sports 1 oraz Eleven Sports 4. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/msc zamiast 54 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, dzięki czemu zaoszczędzisz 45 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc. Początek meczu PSG z Lorient już w sobotę (12 sierpnia) o godzinie 21:00.