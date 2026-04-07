Paris Saint-Germain – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź (08.04.2026)

Paris Saint-Germain - Liverpool: typy i kursy na pierwszy mecz ćwierćfinałowy w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Parc des Princes już w środę (8 kwietnia) o godzinie 21:00.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Vitinha

PSG – Liverpool, typy bukmacherskie

W środowy wieczór dojdzie do hitowego starcia w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. A w nim Paris Saint-Germain przed własną publicznością podejmie Liverpool w pierwsyzm meczu tej fazy. Będzie to pojedynek dwóch europejskich potęg, które od lat należą do ścisłej czołówki na kontynencie. Co ciekawe, oba zespoły mierzyły się ze sobą również przed rokiem – wówczas górą byli paryżanie, którzy ostatecznie sięgnęli po triumf w całych rozgrywkach. Teraz Liverpool z pewnością będzie chciał zrewanżować się za tamto rozstrzygnięcie, co tylko podgrzewa atmosferę przed nadchodzącym dwumeczem

Ja uważam, że ostatecznie na Parc des Princes będą triumfowali gospodarze. Mój typ: wygrana PSG

PSG – Liverpool, ostatnie wyniki

Paris Saint-Germain imponuje formą. Podopieczni Luisa Enrique w pięciu ostatnich meczach odnieśli cztery zwycięstwa (5:2 z Chelsea w pierwszym meczu, 3:0 z Chelsea w rewanżu, 4:0 z Niceą oraz 3:1 z Toulouse), a także ponieśli jedną porażkę (1:3 z Monaco).

Liverpool natomiast jest kompletnie pogubiony. W pięciu ostatnich meczach obecni mistrzowie Anglii odnieśli jedno zwycięstwo (4:0 z Galatasaray w Lidze Mistrzów), zaliczyli jeden remis (1:1 z Tottenhamem), a także ponieśli aż trzy porażki (0:1 z Galatasaray w pierwszym spotkaniu, 1:2 z Brighton oraz 0:4 z Manchesterem City w Pucharze Anglii).

PSG – Liverpool, historia

Rywalizacja Paris Saint-Germain z Liverpoolem nie należy do najczęstszych w europejskim futbolu, jednak za każdym razem dostarcza wielu emocji i stoi na bardzo wysokim poziomie sportowym. Oba zespoły spotykały się głównie w Lidze Mistrzów, gdzie ich pojedynki często miały duże znaczenie dla losów grupy lub fazy pucharowej. W tych starciach trudno wskazać jednoznacznego dominatora, ponieważ zarówno PSG, jak i Liverpool potrafiły przechylać szalę zwycięstwa na swoją stronę. Szczególnego znaczenia nabrała ich rywalizacja sprzed roku, gdy paryżanie okazali się lepsi, a następnie sięgnęli po końcowy triumf w Champions League. Dzięki temu ich kolejne pojedynki mają dodatkowy ładunek emocjonalny i prestiżowy charakter.

PSG – Liverpool, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem środowej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.75. W przypadku zwycięstwa Liverpoolu natomiast sięga nawet 4.20.

PSG – Liverpool, kto wygra?

PSG – Liverpool, przewidywane składy

Paris Saint-Germain: Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Neves – Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Liverpool: Mamardashvili – Frimpong, Konate, van Dijk, Kerkez – Gravenberch – Szoboszlai, Mac Allister – Wirtz – Salah, Ekitike

PSG – Liverpool, transmisja meczu

Spotkanie Paris Saint-Germain – Liverpool obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.

