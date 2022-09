Przed 7. kolejką Bundesligi: typy, kursy, zapowiedzi

PressFocus Na zdjęciu: Jude Bellingham

Przed nami 7. kolejka w niemieckiej Bundeslidze. Najciekawiej powinno być w Westfalii. W końcu Borussia Dortmund zagra w derbach z Schalke 04. Jak zaś spisze się Bayern Monachium, który zmierzy się w delegacji z Augsburgiem? Z kolei lider z Berlina podejmie Wolfsburg. Sprawdź opisy tych potyczek. Dowiedz się także, jak typujemy wszystkie spotkania tej kolejki.

Augsburg – Bayern Monachium. Typy, kursy, zapowiedź

Bayern Monachium na pewno będzie podbudowany zwycięstwem w Lidze Mistrzów przeciwko Barcelonie. Bawarczycy we wtorek triumfowali na swoim stadionie 2:0. Teraz mistrzowie Niemiec będą chcieli w końcu rozegrać dobre zawody na krajowym podwórku. Ostatnio gracze tego klubu zanotowali trzy remisy z kolei. Kilka dni temu zremisowali u siebie ze Stuttgartem 2:2. W tym momencie mistrzowie Niemiec zajmują trzecie miejsce w tabeli i mają 12 punktów. Gospodarze sobotniego spotkania ostatnio w końcu się przełamali. Augsburg wygrał na wyjeździe z Werderem 1:0. Obecnie zawodnicy tej drużyny zajmują 13. miejsce. We wszystkich spotkaniach zdobyli sześć punktów. Tutaj stawiamy na zwycięstwo gości z Bawarii.

Borussia Dortmund – Schalke. Typy, kursy, zapowiedź

Borussia Dortmund przystąpi do tego spotkania po dotkliwiej wyjazdowej porażce z RB Lipsk. W minioną sobotę zawodnicy z Dortmundu przegrali w delegacji aż 0:3. Obecnie gracze BVB zajmują piąte miejsce. We wszystkich spotkaniach zdobyli 12 punktów. W tym sezonie gospodarze zanotowali cztery zwycięstwa oraz dwie porażki. Wydaje nam się, że ekipa z Dortmundu będzie w stanie ograć swoich najbliższych rywali. Goście kilka dni temu zanotowali dopiero pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Górnicy pokonali u siebie Bochum 3:1. Aktualnie zawodnicy Schalke są na 12. miejscu. Łącznie udało im się zdobyć zaledwie sześć oczek.

Union – Wolfsburg. Typy, kursy, zapowiedź

Union Berlin niespodziewanie jest na pierwszym miejscu w ligowej tabeli. W tym sezonie gospodarze zanotowali cztery zwycięstwa oraz tylko dwa remisy. Kilka dni temu zawodnicy tego klubu rywalizowali na wyjeździe z FC Koeln. Ostatecznie piłkarze z Berlina skromnie triumfowali 1:0 po samobójczym trafieniu jednego z rywali. Piłkarze Wolfsburga radzą sobie zdecydowanie gorzej. Obecnie są w strefie spadkowej. Do tej pory zawodnicy Wilków zdobyli tylko pięć punktów. Ostatnio się przełamali, ponieważ triumfowali w delegacji z Eintrachtem 1:0. Forma gości jest mało stabilna, dlatego stawiamy tutaj na zwycięstwo gospodarzy ze stolicy.

Program 7. kolejki Bundesligi:

piątek (9 września):

20:30 Mainz – Hertha (1)

sobota (17 września):

15:30 Bayer – Werder (1)

15:30 Borussia Dortmund – Schalke (1)

15:30 Augsburg – Bayern (2)

15:30 Stuttgart – Eintracht Frankfurt (x)

18:30 Moenchengladbach – Lipsk (poniżej 2,5 bramki)

niedziela (18 września):

15:30 Union Berlin – Wolfsburg (1)

17:30 Bochum – Koeln (powyżej 2,5 bramki)

19:30 Hoffenheim – Freiburg (x)

W nawiasie prezentujemy nasz typ na dany mecz.

7. kolejka Bundesliga: kursy bukmacherskie, zakład AKO

