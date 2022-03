Przed 28. kolejką Ligue 1: typy, kursy, zapowiedź￼

PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Ligue 1: typy na 28. kolejkę. Paris Saint-Germain obecny sezon może spisać już na straty, po tym jak pożegnało się z rozgrywkami Ligi Mistrzów. Teraz paryżanom pozostało dopełnić formalności w walce o mistrzostwo Francji, a kolejny krok będą starali się zrobić w ten weekend.

Montpellier – Nice. Typy, kursy, zapowiedź

Jednym z zespołów, które ostatnie tygodnie mogą zaliczyć do udanych jest OGC Nice, które przed tygodniem przesunęło się na drugie miejsce w tabeli. Jedenastka z Nicei w trzech ostatnich meczach zdobyła siedem punktów, pokonując między innymi Paris Saint-Germain. W tym samym czasie plasująca się dotychczas na pozycji wicelidera Marsylia zaliczyła kilka potknięć.

Dobrą formę Nice będzie chciało potwierdzić w sobotnie popołudnie, kiedy zmierzy się na wyjeździe z Montpellier, które w pięciu ostatnich kolejkach doznało czterech porażek i odniosło jedno zwycięstwo. W sobotę zagra co prawda przed własną publicznością, ale za przeciwnika będzie miało jedną z lepiej grających na wyjeździe drużyn w stawce (więcej punktów na boiskach rywali zdobyło tylko PSG).

Dla gości z Nicei będzie to dobra okazja do umocnienia się na drugim miejscu w ligowej tabeli. Jeżeli zagrają tak jak w ostatnim meczu z PSG, to nie powinni mieć problemów z odniesieniem zwycięstwa. Nasz typ: wygrana Nice

PSG – Bordeaux. Typy, kursy, zapowiedź

Paris Saint-Germain we wtorek pożegnało się z rozgrywkami Ligi Mistrzów już na 1/8 finału. Z rozgrywkami, które w tym sezonie były głównym celem drużyny prowadzonej przez Mauricio Pochettino. Teraz paryżanom pozostało dograć sezon do końca i sięgnąć po kolejny mistrzowski tytuł, co powinno być dla nich formalnością. Choć przegrali 2 z 3 ostatnich ligowych meczów, nadal mają bezpieczną 13-punktową przewagę nad resztą stawki.

W niedzielę PSG zmierzy się przed własną publicznością z pogrążonym w kryzysie Bordeaux, który obecnie zajmuje ostatnie miejsce w tabeli i wyrasta na jednego z głównych kandydatów do pożegnania z Ligue 1. Sytuacja Żyrondystów nie jest dramatyczna, bowiem mają tylko trzy punkty straty do bezpiecznego miejsca, ale uzyskiwane przez drużynę wyniki nie mogą napawać optymizmem jej kibiców.

Nastroje w Paryżu po porażce z Realem Madryt są fatalne i do nie wiadomo do końca czego można spodziewać się po drużynie Mauricio Pochettino. Niemniej jednak do niedzielnego meczu przystąpi ona w roli murowanego faworyta do zwycięstwa. My w tym spotkaniu spodziewamy się przede wszystkim goli. Nasz typ: powyżej 2,5 bramki

Lyon – Rennes. Typy, kursy, zapowiedź

W jednym z ciekawiej zapowiadających się meczów 28. kolejki Ligue 1 jest bez wątpienia pojedynek Lyonu i Rennes. Choć obie drużyny w ligowej tabeli dzieli aż pięć lokat to pozostają bezpośrednimi rywalami w walce o miejsca premiowane występami w europejskich pucharach. Sklasyfikowany na dziewiątym miejscu Lyon ma tylko pięć punktów straty do czwartego Rennes.

Zdecydowanie lepszą formę w ostatnim czasie prezentuje Rennes, które może się pochwalić trzema ligowymi wygranymi z rzędu, a w ostatnich pięciu meczach Ligue 1 odniosło pięć zwycięstw. Lyon lepsze występy przeplata słabymi, ale w ostatniej kolejce pewnie 4:1 pokonał na wyjeździe Lorient. Pewności siebie Lyonowi z pewnością doda również pucharowa wygrana z FC Porto (1:0), podczas gdy Rennes tego samego dnia musiało uznać wyższość Leicester (0:2).

W niedzielnym pojedynku obu zespołów trudno wskazać zdecydowanego faworyta. My również nie pokusimy się o wskazanie końcowego rozstrzygnięcia, ale jesteśmy pewni, że zobaczymy w tym meczu gole. I to z obu stron. Nasz typ: BTTS

Ligue 1 – typy na 28. kolejkę

piątek (11 marca):

21:00 Lille OSC – AS Saint-Etienne (1)



sobota (12 marca):

17:00 Montpellier HSC – OGC Nice (2)

21:00 ES Troyes – FC Nantes (2)



niedziela (13 marca):

13:00 Paris Saint-Germain – Girondins Bordeaux (powyżej 2,5 bramki)

15:00 SCO Angers – Stade Reims (X2)

15:00 Clermont Foot – FC Lorient (1X)

15:00 FC Metz – RC Lens (X2)

15:00 RC Strasbourg – AS Monaco (1X)

17:05 Olympique Lyon – Stade Rennes (BTTS)

20:45 Stade Brest – Olympique Marsylia (X2)



W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

28. kolejka Ligue 1: porównaj kursy na zakład AKO

1 x 2 20:00 11 March 2022 Lille Saint-Etienne 1.72 3.70 5.05 1.75 3.70 5.00 1.75 3.85 5.00 16:00 12 March 2022 Montpellier Nice 3.05 3.25 2.30 3.10 3.40 2.35 3.10 3.40 2.32 20:00 12 March 2022 Troyes Nantes 3.00 3.05 2.47 3.00 3.15 2.55 3.00 3.15 2.49 Pokaż 7 więcej spotkań 12:00 13 March 2022 Paris Saint-Germain Bordeaux 1.16 8.25 15.00 1.15 8.50 19.00 1.15 8.20 17.00 14:00 13 March 2022 Strasbourg Monaco 2.55 3.15 2.95 2.60 3.20 2.90 2.50 3.20 2.95 14:00 13 March 2022 Angers Reims 2.32 2.95 3.35 2.40 2.95 3.50 2.33 3.05 3.40 14:00 13 March 2022 Clermont Foot Lorient 2.32 3.00 3.25 2.35 3.10 3.45 2.33 3.10 3.35 14:00 13 March 2022 Metz Lens 3.65 3.25 2.05 3.75 3.50 2.05 3.75 3.40 2.06 16:05 13 March 2022 Lyon Rennes 2.09 3.45 3.35 2.15 3.55 3.40 2.10 3.55 3.40 19:45 13 March 2022 Brest Marseille 3.35 3.35 2.14 3.55 3.40 2.15 3.40 3.45 2.15 Pokaż 7 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 marca 2022 15:35 .

