Przed 25. kolejką Serie A: typy, kursy, zapowiedzi

Napoli – Lazio. Typy, kursy, zapowiedź

Bezlitosne dla rywali jest Napoli. Lider Serie A, licząc wszystkie rozgrywki, wygrał pięć meczów z rzędu bez straty gola. Neapolitańczycy ograli między innymi Spezię, Eintracht, czy Napoli. Cztery czyste konta z rzędu zaliczyło Lazio. Pomogło to rzymianom awansować do 1/8 finału Ligi Konferencji oraz awansować na czwarte miejsce w ligowej tabeli.

Fiorentina – Milan. Typy, kursy, zapowiedź

Piłkarze Fiorentiny rozpieścili ostatnio swoich kibiców. Drużyna z Florencji strzeliła trzy gole Bradze oraz Hellasowi. Co ważne, oba te mecze wygrała. To z pewnością poprawiło nastroje w drużynie przed konfrontacją z Milanem, który triumfował w czterech ostatnich pojedynkach. Mediolańczycy ograli między innymi Atalantę i Tottenham.

Roma – Juventus. Typy, kursy, zapowiedź

W minionej kolejce Serie A Roma doznała sensacyjnej porażki z Cremonese. Rzymianie w najbliższej kolejce spróbują wrócić na zwycięską ścieżkę. Zadanie będzie niełatwe, bo przeciwnik to Juventus. Turyńczycy mogą pochwalić się serią czterech ligowych triumfów z rzędu, dzięki czemu są coraz bliżej ligowej czołówki. Wygrana z Roma przybliżyłaby Juventus do zajęcia lokaty, która premiuje awansem do europejskich pucharów.

Terminarz 25. kolejki Serie A

Piątek (03.03.2023)

20:45 Napoli – Lazio (1)

Sobota (04.03.2023)

15:00 Monza – Empoli (+2.5)

18:00 Atalanta – Udinese (1)

20:45 Fiorentina – Milan (2)

Niedziela (05.03.2023)

12:30 Spezia – Hellas (BTTS)

15:00 Sampdoria – Salernitana (+2.5)

18:00 Inter – Lecce (1)

20:45 Roma – Juventus (2)

Poniedziałek (06.03.2023)

18:30 Sassuolo – Cremonese (2)

20:45 Torino – Bologna (1)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

1 x 2 19:45 3 March 2023 SSC Napoli Lazio Rzym 1.65 3.90 5.35 1.65 4.00 5.50 1.65 4.00 5.50 1.64 4.10 5.40 14:00 4 March 2023 Monza Empoli 2.11 3.20 3.55 2.10 3.30 3.80 2.14 3.35 3.70 2.14 3.35 3.70 17:00 4 March 2023 Atalanta Udinese 1.67 3.90 5.15 1.67 4.20 5.00 1.68 3.95 5.20 1.67 4.10 5.00 Pokaż 7 więcej spotkań 19:45 4 March 2023 Fiorentina AC Milan 2.85 3.25 2.55 2.90 3.30 2.55 2.90 3.30 2.55 2.90 3.30 2.55 11:30 5 March 2023 Spezia Hellas Werona 2.70 3.00 2.75 2.80 3.10 2.75 2.75 3.15 2.80 2.75 3.15 2.80 14:00 5 March 2023 Sampdoria Salernitana 2.26 3.20 3.20 2.30 3.30 3.30 2.30 3.30 3.30 2.29 3.30 3.30 17:00 5 March 2023 Inter Mediolan Lecce 1.37 5.00 8.35 1.36 5.00 9.00 1.37 5.00 9.00 1.33 5.40 9.60 19:45 5 March 2023 AS Roma Juventus FC 2.65 2.95 2.85 2.65 3.10 2.90 2.70 3.10 2.90 17:30 6 March 2023 Sassuolo Cremonese 1.81 3.60 4.20 1.80 3.75 4.50 1.82 3.70 4.30 1.83 3.75 4.40 19:45 6 March 2023 Torino Bologna 2.37 2.95 3.25 2.40 3.10 3.40 2.40 3.00 3.30 2.41 3.05 3.35 Pokaż 7 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Zwrot PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 marca 2023 12:48 .

