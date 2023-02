Przed 24. kolejką Ligue 1: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

W piątek (17 lutego 2023 roku) wystartuje 24. kolejka w rozgrywkach Ligue 1. Szczególnie ciekawie powinno być w Paryżu, gdzie PSG zagra na swoim terenie z Lille. Co jeszcze wydarzy się w tej serii gier? Sprawdź nasze typy i aktualne kursy bukmacherów na wszystkie spotkania.

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin

PSG – Lille. Typy, kursy, zapowiedź

PSG przegrało we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium 0:1. Dużo wskazuje na to, że paryżanie znowu pożegnają się z tymi rozgrywkami na stosunkowo wczesnym etapie. Ostatnio w lidze też idzie im stosunkowo słabo… Gospodarze cały czas zajmują pierwsze miejsce (54 punkty), ale przewaga nad Marsylią wynosi już tylko pięć oczek. W poprzedniej kolejce paryżanie przegrali w delegacji z Monaco 1:3. W pięciu ostatnich ligowych spotkaniach zanotowali zaledwie dwa zwycięstwa. Goście mogą zatem tutaj sprawić niespodziankę. Piłkarze Lille zajmują piąte miejsce – 41 oczek. W dwóch poprzednich meczach przyjezdni zawsze wygrywali. Ostatnio na swoim stadionie ze Strasbourgiem 2:0. W tym niedzielnym spotkaniu stawiamy zatem na remis.

Toulouse – Marsylia. Typy, kursy, zapowiedź

Mecz Toulouse – Olympique Marsylia tylko pozornie może wyglądać na dość jednostronny. Gospodarze zajmują w tym momencie jedenaste miejsce w ligowej tabeli. Jak na razie gracze z Tuluzy zdobyli 32 punkty. Ostatnio pokonali u siebie Rennes 3:0. Warto zauważyć, że gospodarze w czterech poprzednich meczach ligowych zdobyli dziewięć punktów i tylko raz przegrali. Goście są faworytami, ale może być im tutaj trudno o zdobycie kompletu oczek. Marsylia jest na drugiej lokacie – 49 punktów. W poprzednią sobotę piłkarze tej ekipy wygrali w delegacji z Clermont 2:0. Trzeba jednak zauważyć, że goście w czterech poprzednich meczach zdobyli łącznie tylko siedem punktów. Ekipa z Tuluzy jest niepokonana na swoim stadionie od 6 listopada 2022 roku. Uważamy, że gospodarze podtrzymają dobrą serię, a to spotkanie zakończy się podziałem oczek.

Zobacz także: Tabela Ligue 1

Lens – Nantes. Typy, kursy, zapowiedź

Lens wciąż nie może wrócić na ścieżkę zwycięstw. Gospodarze stracili ostatnio miejsce na podium. W tym momencie zajmują czwarte miejsce (46 punktów). W poprzedniej kolejce przegrali w delegacji z Lyonem 1:2. To oznacza, że Przemysław Frankowski i jego koledzy czekają na kolejne ligowe zwycięstwo od ponad jednego miesiąca. Ostatni raz udało im się wygrać 14 stycznia 2023 roku. Uważamy, że to spotkanie zakończy się podziałem oczek. Kanarki są co prawda niżej w ligowej tabeli (13. miejsce i 28 punktów), ale ostatnio spisują się naprawdę bardzo solidnie… W dwóch poprzednich meczach piłkarze Nantes zdobyli komplet punktów. Ostatnio skromnie pokonali na swoim stadionie Lorient 1:0. Goście są niepokonani w spotkaniach wyjazdowych już od 6 listopada 2022 roku.

Ligue 1 – typy na 24. kolejkę

Piątek (17 lutego)

21:00 Auxerre – Lyon (2)

Sobota (18 lutego)

17:00 Nice – Reims (x)

21:00 Strasbourg – Reims (1)

Niedziela (19 lutego)

13:00 PSG – Lille (x)

15:00 Brest – Monaco (2)

15:00 Lorient – Ajaccio (1)

15:00 Rennes – Clermont (1)

15:00 Troyes – Montpellier (x)

17:05 Lens – Nantes (x)

20:45 Toulouse – Marsylia (x)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

24. kolejka Ligue 1: porównaj kursy na zakład AKO

1 x 2 20:00 17 February 2023 Auxerre Olympique Lyon 4.30 3.80 1.80 4.40 3.90 1.80 4.40 3.85 1.82 16:00 18 February 2023 Nice Reims 2.15 3.25 3.40 2.15 3.40 3.50 2.18 3.40 3.50 20:00 18 February 2023 Strasbourg Angers 1.90 3.40 4.10 1.90 3.60 4.20 1.92 3.55 4.20 Pokaż 7 więcej spotkań 12:00 19 February 2023 Paris Saint-Germain Lille 1.65 4.05 4.70 1.67 4.20 5.00 1.67 4.20 4.90 14:00 19 February 2023 Lorient AC Ajaccio 2.06 3.25 3.65 2.10 3.30 3.80 2.09 3.40 3.75 14:00 19 February 2023 Rennes Clermont Foot 1.58 3.85 5.65 1.60 4.00 6.00 1.60 4.00 6.00 14:00 19 February 2023 Brest AS Monaco 4.25 3.65 1.79 4.40 3.90 1.80 4.40 3.85 1.81 14:00 19 February 2023 Troyes Montpellier 2.75 3.25 2.55 2.80 3.40 2.60 2.80 3.40 2.60 16:05 19 February 2023 RC Lens Nantes 1.55 4.00 5.85 1.57 4.20 6.00 1.57 4.20 6.20 19:45 19 February 2023 Toulouse Olympique Marsylia 3.60 3.65 1.94 3.70 3.90 1.95 3.70 3.85 1.96 Pokaż 7 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Zwrot PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 lutego 2023 20:29 .

Pakiet powitalny z kodem GOAL Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Zarejestruj się w Superbet +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.