Przed 24. kolejką La Liga: typy, kursy, zapowiedź

Atletico Madryt – Sevilla FC. Typy, kursy, zapowiedź

Atletico Madryt prezentuje ostatnio całkiem niezłą formę. W derbach stolicy zespół “Cholo” zdołał nawet wyjść na prowadzenie, gdy grał w osłabieniu. Ostatecznie podzielili się z Królewskimi punktami. Ale i Sevilla nie przypomina już tej, o której byt w elicie drżeliśmy kilka tygodni temu. Do formy wrócił, m.in., Youssef En-Nesyri i to na niego najbardziej uważać muszą Rojiblancos.

Nasz typ: obie strzelą

FC Barcelona – Valencia CF. Typy, kursy, zapowiedź

FC Barcelona musi szybko otrząsnąć się po niedawnej porażce z Almerią. Blaugrana wciąż ma sporą przewagę nad Realem Madryt, ale musi radzić sobie bez kilku filarów drużyny. W starciu z Valencią z pewnością zabraknie choćby Roberta Lewandowskiego czy Pedriego, zawieszeni są z kolei Gavi oraz Raphinha. Swej drużyny nie wesprze z ławki Xavi – również odbywający karę zawieszenia.

Ale Valencia nie wydaje się zdolna do urwania punktów Dumie Katalonii. Co prawda przełamała się w ubiegłym tygodniu, ale w starciu z Realem Sociedad miała mnóstwo szczęścia, by wymienić tylko trafienie samobójcze Zubeldii. Jeśli Blaugrana marzy o powrocie na tron Hiszpanii, musi takie starcia u siebie wygrywać.

Real Betis – Real Madryt. Typy, kursy, zapowiedź

Real Madryt stracił niedawno punkty w derbach – na więcej potknięć nie może sobie pozwolić. W niedzielę będzie się jednak mierzyć z rywalem z wysokiej półki. Real Betis wygrał trzy ostatnie mecze w La Lidze, ale za każdym razem tracił choćby jednego gola. Do tego w meczu z mistrzami Hiszpanii nie będzie mógł liczyć na największą gwiazdę – Nabila Fekira – która nie zagra już w tym sezonie.

Program 24. kolejki La Ligi:

piątek (3 marca):

21:00 Real Sociedad – Cadiz CF (1)

sobota (4 marca):

14:00 Getafe CF – Girona FC (2)

16:15 UD Almeria – Villarreal CF (obie strzelą)

18:30 RCD Mallorca – Elche CF (1)

21:00 Atletico Madryt – Sevilla FC (obie strzelą)

niedziela (5 marca):

14:00 Real Valladolid – Espanyol Barcelona (powyżej 2,5 bramki)

16:15 FC Barcelona – Valencia CF (1)

18:30 Rayo Vallecano – Athletic Club (X)

21:00 Real Betis – Real Madryt (2)

poniedziałek (6 marca):

21:00 Osasuna Pampeluna – Celta Vigo (obie strzelą)

W nawiasie prezentujemy nasz typ na dany mecz.

24. kolejka La Ligi: kursy bukmacherskie, zakład AKO

