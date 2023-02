Przed 23. kolejką La Liga: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: Vinicius

Bezapelacyjnie hitem nadchodzącej kolejki La Ligi będą derby Madrytu. Jeśli Real ich nie wygra, przewaga Barcelony może stać się dwucyfrowa.

Real Madryt – Atletico Madryt. Typy, kursy, zapowiedź

Derby stolicy to prawdziwy hit kolejki. Real Madryt zdecydowanie ma patent na swoich rywali zza miedzy – na dziesięć ostatnich pojedynków, Atletico wygrało zaledwie raz! Kiedy jednak Rojiblancos mają zaskoczyć Królewskich, jeśli nie teraz? Antoine Griezmann błyszczy, a w dodatku dla gości La Liga to jedyne rozgrywki, w których występują. Z kolei dla gospodarzy priorytetem jest już teraz Liga Mistrzów, a linia obrony potrafiła w ostatnim czasie mocno zawodzić.

Nasz typ: zwycięstwo Atletico lub remis

STS 2,01 zwycięstwo Atletico lub remis Zagraj!

Valencia CF – Real Sociedad. Typy, kursy, zapowiedź

Przykro patrzeć na Valencię zmierzającą ku drugiej lidze. Trudno jednak spodziewać się, by trener Baraja zdołał sprawić cud, a i debiut z Getafe (0:1) nie dał pozytywnych przesłanek. Nietoperze przegrały pięć ostatnich starć w La Lidze, a teraz czeka ich pojedynek z Realem Sociedad. Baskowie w ostatnim czasie punktują w kratkę, ale wciąż okupują najniższy stopień podium w tabeli. Wracający do formy sprzed kontuzji Mikel Oyarzabal z pewnością może – na spółkę z Take Kubo – poprowadzić ofensywę, która skruszy kruchą obronę Valencii.

Nasz typ: zwycięstwo Realu Sociedad

STS 2,42 zwycięstwo Realu Sociedad Zagraj!

UD Almeria – FC Barcelona. Typy, kursy, zapowiedź

FC Barcelona w tym sezonie deklasuje resztę stawki pod względem starć wyjazdowych. Katalończycy na 11 prób stracili punkty tylko raz – na Santiago Bernabeu (1:3).

Trudno spodziewać się, by tę serię przerwała Almeria, która wciąż zbiera się po niedawnym łomocie od znacznie mniejszego katalońskiego klubu – Girony (2:6). Xavi nie ukrywa, że dla Blaugrany La Liga to absolutny priorytet, więc z pewnością wystawi mocny skład na niedzielny pojedynek.

Nasz typ: zwycięstwo Barcelony

STS 1,45 zwycięstwo FC Barcelony Zagraj!

Program 23. kolejki La Ligi:

piątek (24 lutego):

21:00 Elche CF – Real Betis (2)

sobota (25 lutego):

14:00 Espanyol Barcelona – RCD Mallorca (obie strzelą)

16:15 Cadiz CF – Rayo Vallecano (2)

18:30 Real Madryt – Atletico Madryt (X2)

21:00 Valencia CF – Real Sociedad (2)

niedziela (26 lutego):

14:00 Athletic Club – Girona FC (obie strzelą)

16:15 Celta Vigo – Real Valladolid (1)

18:30 UD Almeria – FC Barcelona (2)

21:00 Sevilla FC – Osasuna Pampeluna (X)

poniedziałek (27 lutego):

21:00 Villarreal CF – Getafe CF (1)

W nawiasie prezentujemy nasz typ na dany mecz.

23. kolejka La Ligi: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 20:00 24 February 2023 Elche Real Betis 3.90 3.40 2.00 13:00 25 February 2023 Espanyol Mallorca 2.36 2.85 3.35 15:15 25 February 2023 Cadiz Rayo Vallecano 2.90 2.95 2.60 17:30 25 February 2023 Real Madryt Atletico Madryt 1.82 3.60 4.50 20:00 25 February 2023 Valencia CF Real Sociedad 3.00 3.15 2.40 Pokaż 5 więcej spotkań 13:00 26 February 2023 Athletic Bilbao Girona 1.69 3.65 4.95 15:15 26 February 2023 Celta Vigo Real Valladolid 1.69 3.65 4.95 17:30 26 February 2023 Almeria FC Barcelona 6.70 4.75 1.45 20:00 26 February 2023 Sevilla FC Osasuna Pampeluna 1.89 3.30 4.25 20:00 27 February 2023 Villarreal Getafe 1.67 3.60 5.30 Pokaż 5 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Zwrot PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 lutego 2023 07:34 .

Promocja w STS – zarejestruj się z kodem GOAL

Wszyscy nowi klienci, którzy zarejestrują się w STS z kodem GOAL, będą mogli skorzystać z oferty zakładu bez ryzyka do 100 zł. Warto dodać, że wszyscy zarejestrowani użytkownicy STS mogą śledzić transmisję meczów z La Ligi.

Zakład bez ryzyka 100 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Przejdź na stronę STS +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.