Przed 18. kolejką Serie A: typy, kursy, zapowiedź

18. kolejka ligi włoskiej upłynie pod znakiem szlagieru SSC Napoli – Juventus, w którym lider rozgrywek zmierzy się z druga ekipą w ligowej klasyfikacji. Emocji nie powinno jednak zabraknąć także w Mediolanie i Rzymie, gdzie Inter stanie do rywalizacji z Hellas Werona, a AS Roma z ACF Fiorentiną. Sprawdź kursy i typy na spotkania osiemnastej serii gier we Włoszech w sezonie 2022/2023.

SSC Napoli – Juventus. Typy, kursy, zapowiedź

Arcyciekawie zapowiada się batalia na Stadio Diego Armando Maradona, w której SSC Napoli będzie chciało wykonać kolejny krok w kierunku Scudetto. Poprzeczka będzie jednak zawieszona wysoko, bo na drodze Azzurrich stanie Juventus, mogący pochwalić się passą ośmiu kolejnych zwycięstw.

Podopieczni Luciano Spallettiego podejdą do piątkowej batalii po zwycięstwie nad Sampdorią (2:0). Z kolei Stara Dama pokonała ostatnio Udinese Calcio (1:0). Juve wygrał po raz piąty, licząc ostatnie osiem meczów, różnicą tylko jednego gola, więc nie spodziewamy się gradu goli w Neapolu. Nasz typ: poniżej 2,5 bramki – TAK.

Inter Mediolan – Hellas Werona. Typy, kursy, zapowiedź

19-krotny mistrz Włoch w tym sezonie ma ambitne plany, chcąc namieszać nie tylko w Serie A, ale również w Pucharze Włoch. W środku tygodnia Inter Mediolan wymęczył zwycięstwo nad Parmą w Coppa Italia, wygrywając po dogrywce (2:1).

Na drodze Nerazzurrich w sobotni wieczór stanie Hellas Werona, która przełamała się tydzień temu, wygrywając u siebie z Cremonese (2:0). W każdym razie nie spodziewamy się niespodzianki, typując triumf gospodarzy. Nasz typ: wygrana Interu.

AS Roma – ACF Fiorentina. Typy, kursy, zapowiedź

Na koniec weekendowego grania w lidze włoskiej prawdziwy hit, w którym ekipa Jose Mourinho zmierzy się z Fiołkami. AS Romę i Fiorentinę w ligowej tabeli dzieli różnica ośmiu oczek. Niemniej nie powinno mieć to znaczenia w niedzielny wieczór.

Giallorossi przystąpią do potyczki z Violą po cennym remisie nad Milanem (2:2). Roma wyszarpała punkt w ostatnich fragmentach rywalizacji. Fiorentina z kolei ostatnio zwyciężyła z Sassuolo (2:1).

W sześciu ostatnich potyczkach Serie A między obiema ekipami pięć razy górą byli rzymianie i tylko raz Fioletowi. Typujemy zatem kolejną wiktorię Giallorossich. Nasz typ: zwycięstwo Romy.

Program 18. kolejki Serie A

Piątek (13.01.2023)

20:45 SSC Napoli – Juventus (poniżej 2,5 bramki – TAK)

Sobota (14.01.2023)

15:00 AC Cremonese – AC Monza (X)

18:00 US Lecce – AC Milan (2)

20:45 Inter Mediolan – Hellas Werona (1)

Niedziela (15.01.2023)

12:30 US Sassuolo – SS Lazio (obie drużyny strzelą – TAK)

15:00 Torino FC – Spezia Calcio (1)

15:00 Udinese Calcio – Bologna FC (powyżej 2,5 bramki – TAK)

18:00 Atalanta BC – US Salernitana (1)

20:45 AS Roma – ACF Fiorentina (1)

Poniedziałek (16.01.2023)

20:45 Empoli FC – UC Sampdoria (1)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

18. kolejka Serie A: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 19:45 13 January 2023 SSC Napoli Juventus FC 1.95 3.50 4.00 1.95 3.60 4.00 1.97 3.55 4.00 1.97 3.55 4.00 14:00 14 January 2023 Cremonese Monza 2.80 3.20 2.50 2.80 3.40 2.55 2.85 3.35 2.55 2.85 3.35 2.55 17:00 14 January 2023 Lecce AC Milan 5.80 3.95 1.60 5.75 4.00 1.60 6.00 4.10 1.58 5.80 4.00 1.62 Pokaż 7 więcej spotkań 19:45 14 January 2023 Inter Mediolan Hellas Werona 1.30 5.80 9.25 1.30 6.00 9.50 1.30 6.00 9.60 1.30 6.00 9.60 11:30 15 January 2023 Sassuolo Lazio Rzym 3.10 3.40 2.20 3.20 3.60 2.25 3.20 3.60 2.24 3.20 3.60 2.24 14:00 15 January 2023 Udinese Bologna 1.96 3.35 3.85 2.00 3.50 3.90 1.97 3.50 3.90 1.99 3.50 3.95 14:00 15 January 2023 Torino Spezia 1.64 3.75 5.20 1.65 3.90 5.50 1.65 3.85 5.40 1.66 3.90 5.40 17:00 15 January 2023 Atalanta Salernitana 1.38 5.00 7.50 1.40 5.25 7.50 1.38 5.20 7.60 1.39 5.20 7.60 19:45 15 January 2023 AS Roma Fiorentina 2.01 3.35 3.65 2.05 3.50 3.75 2.01 3.50 3.75 2.04 3.50 3.80 19:45 16 January 2023 Empoli Sampdoria 2.23 3.05 3.40 2.30 3.20 3.50 2.24 3.20 3.45 2.26 3.20 3.50 Pokaż 7 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Zwrot PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 stycznia 2023 14:26 .

