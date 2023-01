Przed 18. kolejką La Liga: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: Ansu Fati

W nadchodzącej kolejce do ligowej gry powrócą uczestnicy Superpucharu Hiszpanii. Czy FC Barcelona bez Roberta Lewandowskiego zdoła zachować przewagę nad Realem Madryt?

Atletico Madryt – Real Valladolid. Typy, kursy, zapowiedź

Atletico Madryt jest w tym sezonie bardzo nierówne. W ostatnich pięciu kolejkach Rojiblancos wygrali zaledwie raz! Nie może zatem dziwić, że nie tylko stracili trzecią lokatę w tabeli, ale że tracą do Realu Sociedad aż siedem punktów.

Ale akurat Real Valladolid zdaje się świetnym rywalem na przełamanie. Zespół trenera Pachety przegrał cztery ostatnie pojedynki w La Lidze i dryfuje w kierunku strefy spadkowej. Trudno oczekiwać, by Pucela przełamała się na Civitas Metropolitano.

Nasz typ: zwycięstwo Atletico Madryt

FC Barcelona – Getafe CF. Typy, kursy, zapowiedź

FC Barcelona wydaje się być w bardzo dobrej formie. Piszę “wydaje się”, bo rok temu zwycięstwo 4:0 na Santiago Bernabeu było momentem szczytowym, później Blaugrana zjeżdżała wraz ze swoją formą. Zdobycie Superpucharu Hiszpanii podziałało jednak chyba motywująco, bo w starciu z trzecioligowcem w Pucharze Króla nie doszło do powtórki ze starcia z Intercity. Ceuta przyjęła aż pięć bramek, a Duma Katalonii zameldowała się w ćwierćfinale.

W starciu z Getafe, Xavi będzie musiał jednak poradzić sobie bez Roberta Lewandowskiego. Polaka ma zastąpić Ansu Fati, ale to goście posiadają napastnika, który straszy obrońców rywali. Enes Uenal to główna broń madrytczyków. Ci, choć może nie znajdują się w dobrej dyspozycji (3 porażki w 4 kolejkach), to zwykle są dla Barcelony niewygodnym rywalem. Domowe starcia z zespołami tego pokroju Blaugrana musi jednak wygrywać, jeśli marzy o odzyskaniu mistrzostwa.

Nasz typ: zwycięstwo Barcelony

Athletic Club – Real Madryt. Typy, kursy, zapowiedź

Real Madryt musi jak najszybciej odrobić straty do Barcelony. Bolesna porażka w superpucharze, po której przyszły zwycięskie męczarnie w Pucharze Króla. Królewscy potrzebują teraz pewnego zwycięstwa w La Lidze, by odzyskać równowagę.

Ale nie będzie o to wcale łatwo. Athletic również na gwałt potrzebuje punktów. Los Leones nie wygrali w lidze od listopada i wypadli ze strefy europejskich pucharów. Wciąż potrafią jednak strzelać gole i z pewnością spróbują zagrozić wyżej notowanym rywalom.

Nasz typ: obie strzelą

Program 18. kolejki La Ligi:

piątek (20 stycznia):

21:00 RCD Mallorca – Celta Vigo (obie strzelą)

sobota (21 stycznia):

14:00 Rayo Vallecano – Real Sociedad (2)

16:15 Espanyol Barcelona – Real Betis (powyżej 2,5 bramki)

18:30 Atletico Madryt – Real Valladolid (1)

21:00 Sevilla FC – Cadiz CF (1)

niedziela (22 stycznia):

14:00 Villarreal CF – Girona (1)

16:15 Elche CF – Osasuna Pampeluna (2)

18:30 FC Barcelona – Getafe CF (1)

21:00 Athletic Club – Real Madryt (obie strzelą)

poniedziałek (23 stycznia):

21:00 Valencia CF – Almeria (obie strzelą)

W nawiasie prezentujemy nasz typ na dany mecz.

18. kolejka La Ligi: kursy bukmacherskie, zakład AKO

