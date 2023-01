Przed 1/8 finału Pucharu Włoch: typy, kursy, zapowiedź

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński i Victor Osimhen

Za nami połowa rozstrzygnięć w ramach 1/8 finału Pucharu Włoch. W tym tygodniu zostaną rozegrane cztery spotkania, po których poznamy komplet ćwierćfinalistów. O awans do kolejnej fazy turnieju powalczą między innymi Napoli czy Juventus. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi najważniejszych meczów.

Napoli – Cremonese. Typy i przewidywania

Dla Napoli obecny sezon układa się wręcz fantastycznie. Po wygranej z Juventusem i kolejnej wpadce Milanu przewaga nad drugim miejscem w ligowej tabeli wzrosła aż do dziewięciu punktów. Neapolitańczycy chcą dobrze pokazać się również w Pucharze Włoch, gdzie w 1/8 finału zagrają z czerwoną latarnią Serie A. Cremonese ma na swoim koncie zaledwie siedem “oczek”, a w ostatnim czasie przegrało z Monzą, Hellasem Werona oraz Juventusem. Napoli nie powinno mieć zatem większych problemów, aby wywalczyć awans do ćwierćfinału. Nasz typ – Napoli wygra więcej niż jedną bramką.

STS 1,74 Napoli wygra więcej niż jedną bramką Zagraj!

Atalanta – Spezia. Typy i przewidywania

Kilka dni temu Atalanta rozgromiła Salernitanę aż 8-2. Do czwartkowego meczu w Pucharze Włoch przystąpi więc w dobrych nastrojach. Dobre nastroje panują także w szeregach Spezii, która konsekwentnie oddala się od strefy spadkowej. W poprzedni weekend udało jej się zakontraktować Szymona Żurkowskiego, który powinien zagrać przeciwko ekipie z Bergamo. Co ciekawe, obie drużyny mierzyły się już ze sobą w 2023 roku. Przeszło dwa tygodnie temu padł między nimi remis 2-2. Do przerwy Spezia cieszyła się dwubramkowym prowadzeniem, a po zmianie stron Atalanta zdołała doprowadzić do wyrównania. Teraz również spodziewamy się sporego strzelania. Nasz typ – powyżej 2,5 gola.

STS 1,63 Więcej niż 2,5 gola Zagraj!

Juventus – Monza. Typy i przewidywania

Juventus znalazł się w trudnej sytuacji. Po porażce z Napoli szanse na mistrzostwo Włoch są już tylko matematyczne. “Stara Dama” przedwcześnie zakończyła także swój udział w Lidze Mistrzów. Szansą na jakieś trofeum jest więc Puchar Włoch, gdzie turyńczycy chcą dotrzeć jak najdalej. O awans do ćwierćfinału łatwo nie będzie, gdyż AC Monza po wznowieniu rozgrywek spisuje się naprawdę dobrze. Ma na swoim koncie remisy z Fiorentiną oraz Interem Mediolan, a także wygraną z Cremonese. Poza meczem z Napoli, w starciach z udziałem Juventusu na ogół pada niewiele goli, czego właśnie spodziewamy się w czwartek. Nasz typ – poniżej 2,5 gola.

STS 1,91 Mniej niż 2,5 gola Zagraj!

Program 1/8 finału Pucharu Włoch

Wtorek (17 stycznia)

21:00 Napoli – Cremonese

Czwartek (19 stycznia)

15:00 Atalanta – Spezia

18:00 Lazio – Bologna

21:00 Juventus – Monza