Przed 1/8 finału Pucharu Króla: typy, kursy, zapowiedź

W grze o Puchar Króla zostało zaledwie 16 drużyn. Spośród faworytów na najtrudniejszego rywala trafił Real Madryt, którego czeka niełatwy wyjazd na Estadio de la Ceramica.

Real Sociedad – RCD Mallorca. Typy, kursy, zapowiedź

To jedno z najciekawiej zapowiadających się spotkań. Zmierzą się w nim bowiem dwie rewelacje tego sezonu La Ligi, choć, rzecz jasna, orbitujące w nieco innych rejonach tabeli. Real Sociedad zajmuje trzecią lokatę i na ten moment zdaje się w pełni zdolny do tego, by utrzymać ją do końca rozgrywek. Baskowie grają skutecznie pod wrogą bramką – tylko Real i Barcelona strzeliły więcej goli – i udanie bronią, do tego znajdują się w świetnej formie.

RCD Mallorca była jednym z kandydatów do spadku. Tymczasem zespół z wysp zajmuje spokojne miejsce w środku stawki. I to pomimo tego, że przegrał dwa z trzech ostatnich meczów w lidze. Faworytem do awansu do ćwierćfinału musi być jednak ekipa gospodarzy.

Nasz typ: zwycięstwo Realu Sociedad

Ceuta FC – FC Barcelona. Typy, kursy, zapowiedź

FC Barcelona zdecydowanie miała szczęście podczas losowania. Trafiła bowiem na rywala z trzeciej ligi – i to takiego, który po tym sezonie najprawdopodobniej spadnie jeszcze niżej. Ceuta zajmuje ostatnie miejsce w grupie pierwszej Primera Federacion. Od początku grudnia ekipa wygrała zaledwie jedno spotkanie ligowe, choć w Copa del Rey dała radę nawet pierwszoligowemu Elche.

Mimo tego Duma Katalonii, najprawdopodobniej z Robertem Lewandowskim w składzie, takie spotkania musi wygrywać. I to najlepiej szybko wbijając rywalowi kilka bramek.

Nasz typ: zwycięstwo Barcelony (handicap -1,5)

Villarreal CF – Real Madryt. Typy, kursy, zapowiedź

Real Madryt nie ma za sobą udanych tygodni. Jak echo wracają obawy, że Carlo Ancelotti powtórzy sytuację z sezonu 2014/2015. Wszystko wówczas układało się dobrze – do stycznia. Później Królewscy nie zdołali sięgnąć po żaden puchar. Ostatnio Los Blancos dostali bolesną lekcję w finale Superpucharu Hiszpanii od Barcelony, a wcześniej w La Lidze ulegli Villarrealowi. W Pucharze Króla, zaś, czeka ich pojedynek… z Żółtą Łodzią Podwodną.

Trudno spodziewać się tak apatycznego Realu, jak podczas ostatniej wizyty na Estadio de la Ceramica. Mimo tego gospodarze z pewnością podejdą do starcia z odpowiednią dozą pewności siebie, zwłaszcza, że do wysokiej dyspozycji wrócił Gerard Moreno.

Nasz typ: obie strzelą

Program 1/8 finału Pucharu Króla:

wtorek (17 stycznia):

19:00 Real Sociedad – RCD Mallorca (1)

20:00 Deportivo Alaves – Sevilla FC (2)

środa (18 stycznia):

19:00 Sporting Gijon – Valencia CF (2)

20:00 Athletic Club – Espanyol Barcelona (obie strzelą)

21:00 Real Betis – Osasuna Pampeluna (1)

21:00 Levante UD – Atletico Madryt (2)

czwartek (19 stycznia):

20:00 Ceuta FC – FC Barcelona (2, handicap -1,5)

21:00 Villarreal CF – Real Madryt (obie strzelą)

W nawiasie prezentujemy nasz typ na dany mecz.

