Przed 1/32 Pucharu Anglii: typy, kursy, zapowiedź

W najbliższy piątek (w Święto Trzech Króli) rozpocznie się faza 1/32 finału w ramach FA Cup. Przed nami kilka ciekawych potyczek. Czy faworyci zagrają na miarę swojego potencjału i tym samym awansują dalej? Sprawdź nasze typy na wszystkie potyczki FA Cup i zobacz, jakie są aktualnie kursy bukmacherskie.

Manchester City – Chelsea. Typy, kursy, zapowiedź

To największy hit tej rundy. Ostatnio zawodnicy Manchesteru City rywalizowali w Premier League – na swoim boisku – z Evertonem i tylko zremisowali 1:1. Aktualnie podopieczni Pepa Guardioli są na drugim miejscu w rozgrywkach ligowych. W 16. spotkaniach Obywatele zainkasowali 36 oczek. Rywale z Londynu prezentują się w tym sezonie bardzo przeciętnie. Aktualnie Chelsea jest na dziesiątej pozycji. Zawodnicy z Londynu zdobyli tylko 25 punktów. Ostatnio The Blues zremisowali w delegacji z Nottingham 1:1. Co ciekawe, obie te drużyny zagrają ze sobą 5 stycznia – w Londynie – w rozgrywkach ligowych. Uważamy, że w obu tych potyczkach większe szanse na zwycięstwo mają zawodnicy klubu z Manchesteru.

Liverpool – Wolves. Typy, kursy, zapowiedź

Czy gospodarze zanotują zwycięstwo nad Wilkami? Wydaje się to prawdopodobne. W trzech ligowych spotkaniach po przerwie spowodowanej przez mistrzostwa świata w Katarze zawodnicy niemieckiego trenera zanotowali dwa zwycięstwa i jedną porażkę. Obecnie piłkarze Liverpoolu są na szóstej pozycji w tabeli. W dotychczasowych spotkaniach zdobyli 28 punktów. Wilki zajmują natomiast przedostatnie miejsce (14 oczek). Gracze tego zespołu przed paroma dniami zremisowali w delegacji z Aston Villą 1:1. Trzeba zauważyć, że goście w pięciu poprzednich meczach zanotowali tylko jeden triumf.

Manchester United – Everton. Typy, kursy, zapowiedź

Ostatnio piłkarze z Old Trafford rywalizowali u siebie z Bournemouth. Czerwone Diabły nie miały litości dla swoich przeciwników i zwyciężyły 3:0. Gospodarze grali po przerwie spowodowanej przez mundial w Katarze trzykrotnie w Premier League i jak na razie zanotowali same zwycięstwa. Dzięki temu zawodnicy zespołu z Manchesteru są już na czwartym miejscu w ligowej tabeli z dorobkiem 35. punktów. Graczom z Liverpoolu wiedzie się zdecydowanie słabiej. Piłkarze Evertonu obecnie są w strefie spadkowej (na 18. miejscu) i mają tylko 15 punktów. Kilka dni temu Everton bardzo gładko przegrał na swoim terenie z Brighton 1:4. Warto zauważyć, że goście nie zanotowali ani jednego zwycięstwa w spotkaniu o punkty od 22 października poprzedniego roku.

Program 1/32 FA Cup (mecze drużyn z Premier League):

Piątek (6 stycznia)

21:00 Man Utd – Everton (1)

Sobota (7 stycznia)

13:30 Palace – Southampton (x)

13:30 Gillingham – Leicester (2)

13:30 Tottenham – Portsmouth (1)

16:00 Blackpool – Nottingham (1)

16:00 Bournemouth – Burnley (x)

16:00 Hull – Fulham (2)

16:00 Middlesbrough – Brighton (2)

18:30 Brentford – WHU (2)

19:00 Sheffield Wed. – Newcastle (2)

21:00 Liverpool – Wolves (1)

Niedziela (8 stycznia)

15:00 Cardiff – Leeds (2)

17:30 Aston Villa – Stevenage (1)

17:30 Man City – Chelsea (1)

Poniedziałek (9 stycznia)

21:00 Oxford – Arsenal (2)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

1/32 FA Cup: kursy bukmacherskie, zakład AKO

