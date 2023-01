Przed 1/32 Pucharu Anglii: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: Juergen Klopp

Przed nami powtórki spotkań w ramach 1/32 finału FA Cup. Kto tym razem wygra ze swoimi rywalami i zagra dalej? Szczególnie ciekawie zapowiada się spotkanie pomiędzy Wolves i Liverpoolem. Sprawdź nasze typy na wszystkie potyczki FA Cup w tej rundzie i zobacz aktualne kursy bukmacherskie.

Wolves – Liverpool. Typy, kursy, zapowiedź

W pierwszym meczu (rozegranym w sobotę 7 stycznia 2023 roku) było 2:2. Teraz także spotkanie powinno być wyrównane. Stawiamy jednak na niespodziankę i triumf Wilków. Gospodarze w ostatniej kolejce skromnie pokonali na swoim terenie West Ham United 1:0. Dzięki temu są na 16. lokacie (17 oczek). Warto dodać, że Wilki w czterech poprzednich potyczkach przegrały tylko raz. A The Reds nie są w formie. Kilka dni temu zawodnicy Juergena Kloppa przegrali z Brighton 0:3. Obecnie Liverpool jest na dziewiątej lokacie (28 oczek). W tym roku goście jeszcze nie zanotowali zwycięstwa…

Leeds – Cardiff. Typy, kursy, zapowiedź

Inny z przedstawicieli Premier League powalczy o awans z Cardiff. Pawie w pierwszym spotkaniu zremisowały w delegacji 2:2. Teraz powinny pokusić się o wiktorię. Nawet pomimo tego, że w ostatniej kolejce zawodnicy Leeds United przegrali na wyjeździe z Aston Villą 1:2. Obecnie gospodarze tego starcia są na 15. lokacie (17 oczek). Gosie występują jednak na niższym poziomie rozgrywkowym i idzie im bardzo słabo. W tym momencie zajmują 21. miejsce (29 punktów). Gracze walijskiego klubu mają zaledwie trzy oczka przewagi nad strefą spadkową. Dodatkowo nie zanotowali ani jednego triumfu od 5 listopada 2022 roku.

West Bromwich – Chesterfield. Typy, kursy, zapowiedź

Gracze West Bromwich powinni tym razem poradzić sobie ze swoimi rywalami (w pierwszej konfrontacji było 3:3). Gospodarze grają na co dzień w Championschip. Ostatnio zanotowali delegacyjne zwycięstwo nad Luton 3:2. Aktualnie piłkarze West Bromwich są na szóstej lokacie (41 punktów). Co istotne, mają na swoim koncie cztery kolejne wiktorie. Rywale na co dzień rywalizują zaś w National League. Ostatnio pokonali na swoim terenie Scunthorpe 4:1. Teraz jednak zdecydowanymi faworytami są gracze West Bromwich, którzy powinni wykorzystać atut swojego stadionu.

Program 1/32 FA Cup (powtórki):

Wtorek (17 stycznia)

20:45 Accrington – Boreham (over 2,5)

20:45 Forest Green – Birmingham (over 2,5)

20:45 Swansea – Bristol (1)

20:45 Wigan – Luton (under 2,5)

20:45 Wolves – Liverpool (1)

21:00 WBA – Chesterfield (1)

Środa (18 stycznia)

20:45 Leeds – Cardiff (1)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

1/32 FA Cup: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 19:45 17 January 2023 Wolverhampton Liverpool FC 3.50 3.60 2.05 3.40 3.60 2.10 3.45 3.55 2.05 3.35 3.45 2.02 19:45 17 January 2023 Swansea Bristol City 2.01 3.45 3.55 2.05 3.60 3.60 2.00 3.50 3.55 1.98 3.45 3.50 19:45 17 January 2023 Forest Green Birmingham 3.75 3.40 1.96 3.80 3.60 1.95 3.75 3.45 1.94 3.70 3.45 1.93 Pokaż 20 więcej spotkań 19:45 17 January 2023 Accrington Boreham Wood 2.25 3.20 3.20 2.30 3.30 3.20 2.23 3.25 3.15 2.21 3.25 3.15 19:45 17 January 2023 Wigan Luton 3.05 3.10 2.50 2.90 3.25 2.55 2.80 3.20 2.50 2.80 3.15 2.49 20:00 17 January 2023 West Bromwich Chesterfield 1.42 4.75 7.40 1.45 5.00 6.50 1.43 4.70 6.40 1.42 4.60 6.40 19:45 18 January 2023 Leeds Cardiff 1.37 5.25 8.40 1.35 5.25 8.00 1.34 5.20 8.20 1.32 5.00 8.00 20:00 27 January 2023 Manchester City Arsenal 1.65 4.05 4.70 1.65 4.20 4.75 1.62 4.00 4.60 1.62 4.00 4.60 12:30 28 January 2023 Walsall Leicester 8.15 5.05 1.36 8.00 5.25 1.36 7.80 4.90 1.34 7.80 4.90 1.34 15:00 28 January 2023 Sheffield Wednesday Fleetwood 1.53 4.15 5.80 1.53 4.20 6.00 1.51 4.10 5.80 1.51 4.10 5.80 15:00 28 January 2023 Luton/Wigan Grimsby Chwilowo brakuje kursów. Sprawdź później! 15:00 28 January 2023 Ipswich Burnley 3.55 3.45 2.01 3.60 3.60 2.05 3.45 3.50 2.00 3.50 3.50 1.98 15:00 28 January 2023 Blackburn Forest Green/Birmingham Chwilowo brakuje kursów. Sprawdź później! 15:00 28 January 2023 Brighton Liverpool/Wolverhampton Wanderers Chwilowo brakuje kursów. Sprawdź później! 15:00 28 January 2023 Boreham Wood/Accrington Stanley Cardiff City/Leeds United Chwilowo brakuje kursów. Sprawdź później! 15:00 28 January 2023 Fulham Sunderland 1.52 4.35 5.60 1.53 4.50 5.75 1.50 4.30 5.60 1.50 4.30 5.60 15:00 28 January 2023 Bristol City/Swansea City Chesterfield/West Bromwich Albion Chwilowo brakuje kursów. Sprawdź później! 15:00 28 January 2023 Stoke Stevenage 1.54 4.00 6.00 1.55 4.20 6.50 1.51 3.95 6.00 1.51 3.95 6.00 15:00 28 January 2023 Southampton Blackpool 1.46 4.40 6.55 1.45 4.60 7.00 1.43 4.40 6.60 1.43 4.40 6.60 18:00 28 January 2023 Preston Tottenham 7.95 5.05 1.36 8.00 5.25 1.36 7.40 5.00 1.34 7.40 5.00 1.34 20:00 28 January 2023 Manchester United Reading 1.14 8.35 19.75 1.14 8.50 19.00 1.12 7.60 18.00 1.12 7.60 18.00 16:30 29 January 2023 Wrexham Sheffield United 4.30 3.55 1.80 4.40 3.70 1.80 4.30 3.60 1.77 4.30 3.60 1.77 19:45 30 January 2023 Derby West Ham 5.25 3.80 1.63 5.50 4.00 1.62 5.20 3.80 1.60 5.20 3.80 1.60 Pokaż 20 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Zwrot PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 stycznia 2023 04:51 .

