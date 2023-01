Przed 1/16 Pucharu Francji: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: Fabian Ruiz

Od piątku do poniedziałku będą rozgrywane mecze w ramach 1/16 finału Pucharu Francji. Do kolejnej rundy będą starali się awansować między innymi zawodnicy Marsylii, Lens i PSG. Czy im się to uda? Sprawdź nasze typy i kursy bukmacherskie na wszystkie spotkania tej fazy Pucharu Francji.

Pays de Cassel – PSG. Typy, kursy, zapowiedź

Mistrzowie Francji zagrają z Pays de Cassel. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że paryżanie bez żadnych problemów awansują do kolejnej rundy. Jak gracze tego klubu spisują się w rozgrywkach ligowych? Zawodnicy mistrzów Francji zajmują w tym momencie pierwsze miejsce. Do tej pory udało im się zdobyć już 47 punktów. W ostatniej rundzie Pucharu Francji paryżanie wygrali w delegacji z Chateauroux 3:1. Teraz zwycięstwo nad Pays de Cassel powinno być jeszcze bardziej okazałe.

Marsylia – Rennes. Typy, kursy, zapowiedź

Marsylia zagra na swoim stadionie z Rennes. W tym meczu stawiamy na gospodarzy. Marsylia jest bowiem w znakomitej dyspozycji. Kilka dni temu piłkarze tego klubu wygrali u siebie z Lorient 3:1. W tym momencie gospodarze zajmują trzecie miejsce w tabeli – 42 punkty. Trzeba podkreślić, że Marsylia nie zanotowała ani jednej straty oczek na krajowym podwórku od 29 października poprzedniego roku kalendarzowego. Goście są na piątym miejscu w lidze. Warto jednak zauważyć, że piłkarze tej drużyny w trzech poprzednich spotkaniach wyjazdowych nie zanotowali ani jednego zwycięstwa.

Brest – Lens. Typy, kursy, zapowiedź

W spotkaniu dwóch pierwszoligowców więcej szans na zanotowanie zwycięstwa mają piłkarze gości. Dlaczego? Zawodnicy gospodarzy w tym momencie są w strefie spadkowej. Jak na razie zajmują 17. miejsce – 15 punktów. Trzeba podkreślić, że Brest nie jest w najlepszej dyspozycji, o czym świadczy brak wygranej od 13 listopada 2022 roku. Goście to natomiast wiceliderzy. Piłkarze Lens zdobyli do tej pory 44 punkty. Ostatnio pokonali u siebie Auxerre 1:0. Jedynego gola zdobył w tym meczu z rzutu karnego Przemysław Frankowski. Warto dodać, że goście są niepokonani już od 9 października 2022 roku.

Program 1/16 Pucharu Francji

Piątek (20 stycznia)

21:10 Marsylia – Rennes (1)

Sobota (21 stycznia)

15:30 Chamberry – Lyon (2)

18:00 Bastia – Lorient (2)

18:00 Chamalieres – Paris FC (under 2,5)

18:00 Grasse – Rodez (x)

18:00 Les Herbiers – Reims (over 2,5)

18:00 Plabennec – Grenoble (2)

18:00 Toulouse – Ajaccio (1)

20:45 Strasbourg Koenigshoffen – Angers (2)

Niedziela (22 stycznia)

18:30 ASM – Annecy (under 2,5)

18:30 Le Puy-en-Velay – Vierzon (x)

18:30 Niort – Auxerre (12)

18:30 Thaon – Nantes (2)

21:00 Brest – Lens (2)

Poniedziałek (23 stycznia)

20:45 Pays de Cassel – PSG (2)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

1/16 Pucharu Francji: kursy bukmacherskie, zakład AKO

