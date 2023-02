Przed 1/16 Ligi Europy: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: Pedri

W czwartek odbędą się pierwsze spotkania 1/16 Ligi Europy. Bardzo interesująco zapowiada się starcie FC Barcelona – Manchester United. O to, by być bliżej awansu, powalczą także m.in. zawodnicy Bayeru Leverkusen, Monaco, czy Juventusu. Przeczytaj opisy kilku potyczek i sprawdź kursy bukmacherskie na wszystkie mecze tej rundy Ligi Europy.

FC Barcelona – Manchester United. Typy, kursy, zapowiedź

FC Barcelona jest w bardzo dobrej formie. Wydaje się, że to właśnie wicemistrzowie Hiszpanii są faworytami do zanotowania zwycięstwa w czwartkowej konfrontacji. W niedzielę piłkarze zespołu z Camp Nou wygrali w delegacji z Villarrealem 1:0. Jedyną bramkę dla Dumy Katalonii zdobył Pedri, który skorzystał z kapitalnego dogrania autorstwa Roberta Lewandowskiego. Gospodarze mają na swoim koncie osiem kolejnych wygranych biorąc pod uwagę różne rozgrywki. Dobrze spisują się także zawodnicy Manchester United. Czerwone Diabły teraz zagrają jednak w stolicy Katalonii, co zawsze jest sporym wyzwaniem. Ostatnio piłkarze Manchesteru United triumfowali w delegacji z Leeds 2:0. Czerwony Diabły są niepokonane od 22 stycznia 2023 roku. FC Barcelona zrobi jednak wszystko, aby ta seria została przerwana.

Leverkusen – Monaco. Typy, kursy, zapowiedź

Do ciekawego spotkania dojdzie także na BayArena. Zawodnicy Bayeru Leverkusen zmierzą się z Monaco. Aptekarze w poprzedniej kolejce zanotowali wyjazdowe zwycięstwo 3:1 nad Hoffenheim. Tym samym przerwali serię dwóch kolejnych porażek. Wcześniej piłkarze tego klubu byli słabsi w delegacji od Augsburga (0:1) i w spotkaniu domowym od Borussii Dortmund (0:2). Monaco przystąpi do tego spotkania bardzo podbudowane. Zawodnicy tej drużyny (w sobotę) pokonali na swoim terenie PSG 3:1. Trzeba zauważyć, że była to trzecia kolejna wygrana tego zespołu. Monaco jest niepokonane już od 13 listopada poprzedniego roku kalendarzowego. Uważamy, że goście podtrzymają swoją serię, a w czwartek zanotują cenny dla siebie remis na stadionie Aptekarzy.

Juventus – Nantes. Typy, kursy, zapowiedź

Stara Dama zmierzy się w czwartek u siebie z Kanarkami. Gospodarze ostatnio zanotowali trzy kolejne zwycięstwa. W poprzedniej ligowej kolejce ekipa z Piemontu skromnie wygrała na swoim terenie z Fiorentiną 1:0. Teraz gospodarze będą chcieli zanotować zwycięstwo w roli gospodarza przeciwko Nantes. Uważamy, że ekipie z Włoch ta sztuka się uda. Kanarki mają bardzo bowiem przeciętny bilans, jeśli chodzi o spotkania wyjazdowe w Ligue 1. W tym sezonie zawodnicy tej drużyny mierzyli się w meczach delegacyjnych 12 razy. W sumie zanotowali tylko dwa zwycięstwa oraz po pięć remisów i porażek.

Program 1/16 Ligi Europy:

Czwartek (16 lutego)

18:45 Ajax – Union (x)

18:45 Barcelona – Man Utd (1)

18:45 Salzburg – Roma (x)

18:45 Szachtar – Rennes (1)

21:00 Bayer – Monaco (x)

21:00 Juventus – Nantes (1)

21:00 Sevilla – PSV (1)

21:00 Sporting – Midtjylland (1)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

1/16 Ligi Europy: kursy bukmacherskie, zakład AKO

