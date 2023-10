FC Porto – FC Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (04.10.2023)

IMAGO/Alex Carreras/Pressinphoto Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Porto – Barcelona, typy bukmacherskie

W środowy wieczór dojdzie do pojedynku dwóch drużyn, które uznawane są za faworytów do awansu z grupy H do fazy pucharowej. Mające po swojej stronie atut własnego boiska FC Porto będzie chciało postawić się faworyzowanej Barcelonie, która w ostatnich spotkaniach punktowała nie bez problemów. W stolicy Katalonii wierzą jednak, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej. My spodziewamy się jednak zaciętego meczu, w którym nie powinno zabraknąć goli. Stawiamy na to, że padną one z obu stron. Nasz typ: BTTS

Porto – Barcelona, ostatnie wyniki

FC Barcelona w pierwszym meczu fazy grupowej rozgromiła 5:0 Royal Antwerp. Od tamtej pory rozegrała trzy spotkania w lidze, zdobywając w nich siedem punktów – 3:2 z Celtą Vigo, 2:2 z Realem Mallorca i 1:0 z Sevillą. Forma prezentowana w tych meczach przez Dumę Katalonii pozostawiała jednak wiele do życzenia, co sprawia, że FC Porto nie stoi na straconej pozycji przed środową potyczko.

Porto rywalizację w Lidze Mistrzów również rozpoczęło od zwycięstwa, pokonując na wyjeździe 3:1 Szachtar Donieck. Nastroje przed pojedynkiem z Barceloną w ekipie Porto nieco popsuła Benfica Lizbona, która w hitowym starciu wygrała 1:0. Dla Porto była to pierwsza ligowe porażka w tym sezonie.

Porto – Barcelona, historia

Obie drużyny w przeszłości miały okazję wielokrotnie rywalizować w europejskich pucharach. Porto wygrało trzy z czterech pierwszych pojedynków z Barceloną we wszystkich rozgrywkach w latach 1972-1985. Kolejne cztery pojedynki, w tym wszystkie trzy w Lidze Mistrzów, zakończyły się zwycięstwami Dumy Katalonii. Ostatnie ich starciu miało miejsce w 2011 roku w spotkaniu o Superpuchar Europy. Barcelona wygrała wówczas 2:0.

Porto – Barcelona, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy wyraźnie stawiają w tym spotkaniu na Barcelonę. Kursy na jej wygraną nie przekraczają obecnie 1.90. Rozważając typ na to spotkanie warto skorzystać zakładu bez ryzyka 100 zł w STS. Otrzymasz go podając podczas rejestracji STS kod promocyjny GOAL.

Porto – Barcelona, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Porto 0% remisem 29% wygraną Barcelony 71% 7 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Porto

remisem

wygraną Barcelony

Porto – Barcelona, przewidywane składy

FC Porto do środowego spotkania przystąpi między innymi bez swojego kapitana, 40-letniego Pepe, który zmaga się z urazem. Ze względów zdrowotnych nie będą mogli również wystąpić Ivan Marcano, Evanilson, Gabriel Veron i Zaidu Sanusi.

Szkoleniowiec Barcelony Xavi Hernandez po ostatnim weekendzie ma kolejne zmartwienie, bowiem do znajdujących się na liście kontuzjowanych Frenkiego de Jonga i Pedriego dołączył Raphinha.

FC Porto (Przewidywany skład) 4-2-3-1 FC Barcelona (Przewidywany skład) 4-3-3 FC Porto (Przewidywany skład) 4-2-3-1 FC Barcelona (Przewidywany skład) 4-3-3 Trenerzy ▼ Sérgio Conceição Xavi Hernandez Rezerwowi ▼ 2 Fabio Cardoso

8 Marko Grujic

10 Chico Conceição

11 Pepê

14 Claudio Ramos

15 Jorge Sánchez

16 Nico González

21 Fran Navarro

28 Romario Baro

29 Toni Martínez

70 Gonçalo Borges Ronald Araujo 4

Íñigo Martinez 5

Iñaki Peña 13

Marcos Alonso 17

Oriol Romeu 18

Sergi Roberto 20

Ander Astralaga 26

Marc Casado 30

Porto - Barcelona, transmisja meczu

Mecz Porto - Barcelona rozegrany zostanie w środę (4 października) o godzinie 21:00. Transmisja z tego meczu będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 1. Starcie będzie można oglądać także drogą internetową. Pozwala na to usługa CANAL+ online, dostęp do której możesz teraz uzyskać oszczędzając aż 240 zł.

