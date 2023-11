Polonia Warszawa – Bruk-Bet Termalica Nieciecza: typy i kursy na mecz Fortuna 1 Ligi. Obie ekipy w tabeli dzielą zaledwie trzy punkty. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Konwiktorskiej między Polonią Warszawa a Termaliką Nieciecza już w najbliższą sobotę, 4 listopada o godzinie 20:00.

PressFocus Na zdjęciu: Polonia Warszawa

Polonia Warszawa Bruk-Bet Termalica Nieciecza Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 listopada 2023 15:22 .

Polonia Warszawa – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, typy i przewidywania

W 14. kolejce Fortuna 1 Ligi będziemy świadkami meczu Polonii Warszawa (9. miejsce) z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza (11. lokata). Obie drużyny w tabeli dzielą tylko trzy punkty. Aspiracje Słoni są jednak zdecydowanie większe, bowiem zespół Mariusza Lewandowskiego jak zawsze celuje w awans. Czarne Koszule, które są beniaminkiem, marzą o spokojnym utrzymaniu.

Polonia Warszawa jest najgorszą drużyną ligi, jeżeli chodzi o spotkania domowe. Czy Słonie ten fakt wykorzystają w sobotę? Mój typ: wygrana Termaliki Nieciecza.

Fortuna 2.17 Zwycięstwo Termaliki Nieciecza

Polonia Warszawa – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, sytuacja kadrowa

Nie ma żadnych informacji o absencjach w tych zespołach.

Polonia Warszawa – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, ostatnie wyniki

Czarne Koszule w ostatniej kolejce przegrały 0:1 w prestiżowym spotkaniu z Lechią Gdańsk, a wcześniej pokonały GKS Katowice 2:0. Słonie odpadły z Fortuna Pucharu Polski po porażce 0:1 z Piastem Gliwice, a w lidze uporały się z Górnikiem Łęczna (3:0) oraz uległy Odrze Opole (1:2).

Polonia Warszawa – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, historia

Dotychczas nie byliśmy świadkami ani jednego meczu pomiędzy Polonią Warszawa a Bruk-Betem Termaliką Nieciecza. Sobotni pojedynek będzie więc historyczny.

Polonia Warszawa – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, kursy bukmacherskie

Goście są faworytem sobotniego spotkania. Kurs na wygraną Polonii Warszawa wynosi mniej więcej 3.20, a typ na zwycięstwo Bruk-Betu Termaliki Nieciecza to około 2.15. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.50. Przy okazji obstawiania tego meczu można skorzystać z promocji oferowanej przez Fortunę. Dzięki niej możesz liczyć na bonus w postaci zakładów bez ryzyka do 600 zł. Aby uzyskać do niego dostęp skorzystaj z naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

Polonia Warszawa – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, przewidywane składy

Polonia: Kuchta; Kowalski-Haberek, Grudniewski, Kołodziejski; Zawistowski, Kotoń, Okhronchuk, Biedrzycki; Bajdur, Michalski; Tomczyk

Termalica: Loska; Zaviyskyi, Biedrzycki, Spendlhofer, Hilbrycht; Karasek, Polyarus, Dombrovskiy, Ambrosiewicz; Branecki, Trubeha

Polonia Warszawa – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Polonii 11% remisem 0% zwycięstwem Termaliki 89% 9 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Polonii

remisem

zwycięstwem Termaliki

Polonia Warszawa – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie – w usłudze Polsat Box Go. Początek meczu na Stadionie Polonii Warszawa już w najbliższą sobotę, 4 listopada o godzinie 20:00.

