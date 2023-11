Polonia Bytom - Arka Gdynia, typy na mecz 1/16 finału Pucharu Polski. W tym starciu wyraźnym faworytem jest pierwszoligowiec, który po serii zwycięstw ma ambicję, aby dobrze pokazać się również w tych rozgrywkach. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Arka Gdynia

Polonia Bytom Arka Gdynia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 listopada 2023 19:14 .

Polonia – Arka, typy i przewidywania

Ostatnie tygodnie są fantastyczne dla Arki Gdynia. Po niemrawym początku sezonu wydawało się, że ekipa Wojciecha Łobodzińskiego po raz kolejny zawiedzie swoich kibiców. Udało się jednak nagle odmienić grę drużyny, która notuje serię zwycięstw i stała się jednym z faworytów do awansu do Ekstraklasy. W środę gdynianie zagrają na wyjeździe z drugoligową Polonią Bytom w ramach 1/16 finału Pucharu Polski. Mając na uwadze dyspozycję obu ekip, dla Arki powinno liczyć się tylko zwycięstwo. Mój typ – Arka wygra.

Polonia – Arka, ostatnie wyniki

Polonia Bytom to jedna z gorszych ekip tego sezonu drugiej ligi. Aktualnie znajduje się w strefie spadkowej, a do bezpiecznego miejsca traci punkt. W minionej kolejce przełamała swą niemoc i ograła faworyzowaną Olimpię Elbląg 2-1. Wcześniej między innymi zremisowała z Chojniczanką (1-1) i uległa Sandecji Nowy Sącz (2-3).

Arka Gdynia notuje fantastyczny okres, wygrywając sześć kolejnych spotkań. W poprzedni weekend ograła Podbeskidzie 1-0, a wcześniej również Resovię Rzeszów (2-1), Znicz Pruszków (2-0) i Wisłę Płock (3-0).

Polonia – Arka, historia

Po raz ostatni te drużyny zagrały ze sobą w sezonie 2012/2013. Obie występowały wówczas na poziomie pierwszej ligi. W obu spotkaniach lepsza okazała się Arka Gdynia, która u siebie wygrała 3-1, zaś na wyjeździe 1-0.

Polonia – Arka, kursy bukmacherskie

Faworytem środowego meczu jest Arka Gdynia. Kursy na jej wygraną wahają się między 1.85 a 2.00. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Polonii Bytom jest to nawet aż 4.10. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Fortuna. Wpisując podczas rejestracji kod GOAL można otrzymać bonus powitalny w formie zakładu bez ryzyka do 600 zł oraz freebetów na start 30 zł.

Polonia – Arka, przewidywane składy

Polonia: Mirus, Budzik, Bedronka, Piekarski, Radkiewicz, Lawrynowicz, Jopek, Ściślak, Gajda, Andrzejak, Wolny

Arka: Lenarcik, Stolc, Marcjanik, Dobrotka, Gojny, Borecki, Gol, Skóra, Adamczyk, Kobacki, Czubak

Polonia – Arka, kto wygra?

Polonia – Arka, transmisja meczu

Środowy mecz 1/16 finału Pucharu Polski pomiędzy Polonią Bytom a Arką Gdynia rozpocznie się o godzinie 18:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na antenie Polsat Sport News.

