Pogoń Szczecin – Warta Poznań, typy i przewidywania

Bardzo ciekawie zapowiada się pojedynek Pogoni Szczecin z Wartą Poznań w ramach 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Portowcy chcą odbić się po ostatnich dwóch porażkach, natomiast Zieloni liczą, że postawią się Dumie Pomorza podobnie jak w rywalizacji z Legią Warszawa (2:2). Gospodarze przed tą serią gier plasują się na 6. miejscu, natomiast goście zajmują 13. pozycję w tabeli. Pierwszy gwizdek na Stadionie Miejskim w Szczecinie już w najbliższy piątek, 8 grudnia o godzinie 20:30.

Liczymy na wyrównane starcie. Podział punktów w tym meczu nie jest wykluczony. Mój typ: remis.

Pogoń Szczecin – Warta Poznań, sytuacja kadrowa

Pogoń Szczecin Zawodnik Powrót Marcel Wedrychowski Uraz ramienia Nieznany Danijel Loncar Fizyczny dyskomfort Niepewny Vahan Bichakhchyan Punkty dyscyplinarne Po 1 meczu Pogoń Szczecin Zawodnik Powrót Marcel Wedrychowski Uraz ramienia Nieznany Danijel Loncar Fizyczny dyskomfort Niepewny Vahan Bichakhchyan Punkty dyscyplinarne Po 1 meczu

Warta Poznań Zawodnik Powrót Kacper Przybylko Uraz więzadła krzyżowego Początek kwietnia 2024 Adam Zrelak Uraz więzadła krzyżowego Koniec maja 2024 Filip Borowski Czerwona kartka (dwie żółte) Po 1 meczu Warta Poznań Zawodnik Powrót Kacper Przybylko Uraz więzadła krzyżowego Początek kwietnia 2024 Adam Zrelak Uraz więzadła krzyżowego Koniec maja 2024 Filip Borowski Czerwona kartka (dwie żółte) Po 1 meczu

Pogoń Szczecin – Warta Poznań, ostatnie wyniki

Podopieczni Jensa Gustafssona awansowali do ćwierćfinału Fortuna Pucharu Polski po zwycięstwie 2:1 nad Górnikiem Zabrze. Potrzebna była jednak dogrywka. Portowcy wcześniej ponieśli dwie porażki w PKO BP Ekstraklasie – 0:1 ze wspomnianym już Górnikiem Zabrze oraz 2:3 ze Stalą Mielec. Warta Poznań natomiast pożegnał się rozgrywkami pucharowymi po porażce 0:2 z Jagiellonią Białystok, a na ligowym podwórku również przegrała z Jagą 1:2 i zremisowała 2:2 z Legią Warszawa.

Pogoń Szczecin – Warta Poznań, historia

W bezpośredniej rywalizacji zdecydowanie lepiej od Zielonych wypadają Portowcy. Pięć poprzednich spotkań między tymi drużynami zakończyło się bowiem… pięcioma zwycięstwami Pogoni Szczecin. Warta Poznań w tym czasie zatem nie zanotowała żadnej wygranej. Nie padł też ani jeden remis.

Pogoń Szczecin – Warta Poznań, kursy bukmacherskie

Pogoń Szczecin – Warta Poznań, przewidywane składy

Pogoń Szczecin Jen Gustafsson 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Warta Poznań Dawid Szulczek Pogoń Szczecin Jen Gustafsson 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Warta Poznań Dawid Szulczek Rezerwowi ▼ 4 Leo Borges 10 Luka Zahovic 21 João Gamboa 25 Wojciech Lisowski 41 Pawel Stolarski 71 Olaf Korczakowski 73 Adrian Przyborek 81 Bartosz Klebaniuk 1 Adrian Lis 2 Jakub Bartkowski 6 Maciej Zurawski 9 Marton Eppel 15 Michal Kopczynski 21 Mateusz Kupczak 31 Oskar Krzyzak 44 Dawid Szymonowicz 77 Stefan Savic 97 Wiktor Kaminski Pogoń Szczecin Jen Gustafsson 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Warta Poznań Dawid Szulczek Pogoń Szczecin Jen Gustafsson 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Warta Poznań Dawid Szulczek Rezerwowi ▼ 4 Leo Borges 10 Luka Zahovic 21 João Gamboa 25 Wojciech Lisowski 41 Pawel Stolarski 71 Olaf Korczakowski 73 Adrian Przyborek 81 Bartosz Klebaniuk 1 Adrian Lis 2 Jakub Bartkowski 6 Maciej Zurawski 9 Marton Eppel 15 Michal Kopczynski 21 Mateusz Kupczak 31 Oskar Krzyzak 44 Dawid Szymonowicz 77 Stefan Savic 97 Wiktor Kaminski

Pogoń Szczecin – Warta Poznań, kto wygra?

Pogoń Szczecin – Warta Poznań, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 oraz Canal+ 4K Ultra. To starcie można zatem obejrzeć także przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na cały rok z góry za 468 zł (39 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 54 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 180 zł. Początek meczu na Stadionie Miejskim w Szczecinie już w najbliższy piątek, 8 grudnia o godzinie 20:30.

