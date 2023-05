Pogoń Szczecin - Legia Warszawa: typy na mecz 31. kolejki Ekstraklasy. Wojskowi dopiero co świętowali zdobycie Pucharu Polski, a w najbliższą niedzielę wracają do ligowego grania. Tym razem zmierzą się na wyjeździe z Portowcami, którzy wciąż celują w zajęcie na koniec sezonu trzeciego miejsca w tabeli. Początek spotkania o godzinie 17:30. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Legia Warszawa

Stadion Florian Krygier Ekstraklasa Pogoń Szczecin Legia Warszawa 2.37 3.60 3.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 maja 2023 14:14 .

Pogoń – Legia, typy i przewidywania

Po zwycięstwie w finale Pucharu Polski Legia Warszawa nie ma wiele czasu na radość. Już w najbliższą niedzielę zagra w Szczecinie z Pogonią. Matematycznie Wojskowi mogą jeszcze stracić drugie miejsce w tabeli, natomiast najprawdopodobniej do tego nie dojdzie. Celem Portowców na koniec sezonu jest zajęcie miejsca na najniższym stopniu podium, o co będą walczyć z Lechem Poznań. W ostatnich tygodniach ekipa Jensa Gustafssona imponuje skuteczną grą w ofensywie i może pokazać to również w kolejnym meczu. Zwłaszcza, że piłkarze Legii mogą czuć zmęczenie po wyczerpującym boju z Rakowem. Nasz typ – Pogoń strzeli więcej niż jednego gola.

STS 1,99 Pogoń strzeli więcej niż jedną bramkę Zagraj!

Jakub Olkiewicz typuje natomiast, że obie drużyny trafią do siatki.

STS 1,62 Obie drużyny strzelą Zagraj!

Pogoń – Legia, sytuacja kadrowa

Pogoń Szczecin nie będzie mogła w niedzielę skorzystać z kontuzjowanego Michała Kucharczyka. W ekipie Legii Warszawa zabraknie natomiast Filipa Mladenovicia, który otrzymał od Komisji Dyscyplinarnej karę trzymiesięcznego zawieszenia. Jest ono skutkiem zachowania Serba po końcowym gwizdku finału Pucharu Polski, kiedy to uderzył trzech piłkarzy Rakowa Częstochowa.

Pogoń – Legia, ostatnie wyniki

W minionej kolejce Pogoń Szczecin bezbramkowo zremisowała z Piatem Gliwice. Wcześniej ograła Stal Mielec (4-2), Lechię Gdańsk (1-0) oraz Cracovię (3-2). Ostatnią porażkę Portowcy ponieśli 5 marca. Przegrali wówczas w Szczecinie z Rakowem Częstochowa (0-2).

W środku tygodnia Legia Warszawa stoczyła wyrównany bój z Rakowem Częstochowa w finale Pucharu Polski. O zwycięstwie Wojskowych zadecydowała dopiero seria rzutów karnych. Wcześniej drużyna Kosty Runjaicia pokonała Wisłę Płock (0-2) oraz uznała wyższość Warty Poznań (0-1).

Pogoń – Legia, historia

Poprzedni mecz tych drużyn miał miejsce w 14. kolejce tego sezonu Ekstraklasy. W Warszawie Legia zremisowała z Pogonią Szczecin 1-1. Bramki zdobyli wówczas Filip Mladenović oraz Jakub Bartkowski. W niedzielę żadnego z nich nie zobaczymy na murawie. Mladenović otrzymał karę zawieszenia za zachowanie w finale Pucharu Polski, natomiast Bartkowski gra dla Lechii Gdańsk.

Pogoń – Legia, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnej rywalizacji w oczach bukmacherów jest Pogoń Szczecin. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi około 2,32. W przypadku ewentualnej wygranej Legii Warszawa waha się on natomiast między 2,90 a 3,20. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Zarejestruj nowe konto z kodem promocyjnym STS GOAL i zagraj zakład bez ryzyka do 100 zł, a także odbierz bonus od pierwszej wpłaty.

Pogoń – Legia, przewidywane składy

Pogoń: Stipica, Wahlqvist, Loncar, Zech, Koutris, Łęgowski, Dąbrowski, Kowalczyk, Biczahczjan, Grosicki, Almqvist

Legia: Tobiasz, Jędrzejczyk, Nawrocki, Ribeiro, Wszołek, Kapustka, Slisz, Baku, Josue, Muci, Pekhart

Pogoń – Legia, transmisja meczu

Niedzielny mecz 31. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Pogonią Szczecin a Legią Warszawa rozpocznie się o godzinie 17:30. Transmisję z tego spotkania można śledzić w polskiej telewizji na CANAL+ Premium oraz CANAL+ Sport 3. Rywalizacja będzie również dostępna online w usłudze CANAL+ Online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/msc zamiast 49 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, dzięki czemu zaoszczędzisz 30 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.