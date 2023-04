Pogoń Szczecin – Cracovia: typy, kursy, zapowiedź (08.04.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Stadion Florian Krygier Ekstraklasa Pogoń Szczecin Cracovia

Pogoń Szczecin – Cracovia, typy i przewidywania

Jednym z najciekawszych spotkań 27. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie starcie Pogoni Szczecin z Cracovią. Obie ekipy znajdują się w górnej części tabeli i wciąż mogą myśleć o ewentualnym udziale w przyszłej edycji europejskich pucharów. Portowcy ciągle mają szansę na podium, co na pewno bardzo motywuje zawodników prowadzonych przez Jensa Gustafssona. Czy Kamil Grosicki ponownie trafi do siatki, a może to podopieczni Jacka Zielińskiego wrócą na zwycięską ścieżkę? O wszystkim przekonamy się w najbliższą sobotę.

Trzy z trzech poprzednich meczów między Pogonią Szczecin a Cracovią zakończyło się podziałem punktów. Nasz typ: remis.

Nasz redakcyjny kolega – Jakub Olkiewicz – przewiduje natomiast, że w tym spotkaniu możemy spodziewać się “wymiany ciosów”. Typ Kuby: oba zespoły zdobędą bramkę – tak.

Obie drużyny strzelą gola – tak

Pogoń Szczecin – Cracovia, sytuacja kadrowa

Jens Gustafsson ciągle nie ma do dyspozycji kontuzjowanych Kacpra Smolińskiego oraz Stanisława Wawrzynowicza, a za żółte kartki będzie pauzował Luka Zahović. Niepewna jest też sytuacja Rafała Kurzawy oraz Marcela Wędrychowskiego. Wydaje się, że będą dostępni Pontus Almqvist i Linus Wahlqvist. Jeśli chodzi o drużynę Jacka Zielińskiego, to zabraknie Michała Rakoczego (zawieszenie za żółte kartki) czy zmagających się z urazami Davida Jablonsky’ego, Jakuba Myszora, Kamila Pestki oraz Mathiasa Hebo Rassmusena.

Pogoń Szczecin – Cracovia, ostatnie wyniki

Pogoń Szczecin tydzień temu zremisowała 2:2 z Lechem Poznań, a wcześniej podzieliła się punktami z Koroną Kielce (0:0) oraz pokonała Zagłębie Lubin (1:0). Cracovia w tym samym czasie zanotowała dwa remisy – 1:1 z Widzewem Łódź i 0:0 z Wartą Poznań – a także przegrała 1:4 z liderem tabeli PKO BP Ekstraklasy, czyli z Rakowem Częstochowa.

Pogoń Szczecin – Cracovia, historia

Aż trzy z pięciu poprzednich meczów pomiędzy Pogonią Szczecin a Cracovią zakończyło się remisem. Jedno zwycięstwo odnieśli Portowcy i raz z triumfu cieszyli się również zawodnicy z Krakowa.

Pogoń Szczecin – Cracovia, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniej rywalizacji są gospodarze. Kurs na wygraną Pogoni Szczecin wynosi mniej więcej 1.85, a typ na zwycięstwo Cracovii to około 4.50. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.45. Jeżeli macie zamiar postawić zakład na ten pojedynek, to możecie skorzystać z bonusu od depozytu 200% do 300 zł, który znajdziecie w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

Pogoń Szczecin – Cracovia, przewidywane składy

Pogoń: Stipica – Wahlqvist, Triantafyllopoulos, Zech, Koutris – Dąbrowski, Łęgowski – Kowalczyk, Zahović, Grosicki – Almqvist

Cracovia: Niemczycki – Rapa, Jugas, Ghita – Kakabadze, Oshima, Knap, Jaroszyński – Makuch, Kallman, Konoplyanka

Pogoń Szczecin – Cracovia, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

remisem

zwycięstwem Cracovii

Pogoń Szczecin – Cracovia, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/msc zamiast 49 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, dzięki czemu zaoszczędzicie 30 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc. Początek meczu na Stadionie Miejskim w Szczecinie w sobotę 8 kwietnia o godzinie 17:30.

