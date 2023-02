Pogoń Siedlce – Górnik Łęczna: typy, kursy, zapowiedź (28.02.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Ireneusz Mamrot

Pogoń Siedlce – Górnik Łęczna: typy i kursy na mecz Pucharu Polski. W ćwierćfinale Pucharu Polski zagrają ze sobą dwie drużyny z niższych klas rozgrywkowych – drugoligowa Pogoń Siedlce oraz pierwszoligowy Górnik Łęczna, którego nowym trenerem ostatnio został Ireneusz Mamrot. Początek starcia na Stadionie ROSRRiT w najbliższy wtorek 28 lutego o godzinie 17:30.

Puchar Polski Pogoń Siedlce Górnik Łęczna 3.65 3.60 2.17 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 lutego 2023 17:32 .

Pogoń Siedlce – Górnik Łęczna, typy i przewidywania

We wtorek 28 lutego o godzinie 17:30 Pogoń Siedlce na własnym stadionie podejmie Górnika Łęczna w ćwierćfinale Pucharu Polski. Zielono-Czarni nie są ostatnio w najlepszej formie, co kosztowało posadę Marcina Prasoła. Jego następcą został Ireneusz Mamrot, dla którego najbliższe starcie pucharowe będzie debiutem na ławce trenerskiej Dumy Lubelszczyzny. Pogoń Siedlce w 1/8 finału wyeliminowała Resovię Rzeszów (1:0), a Górnik Łęczna po dogrywce poradził sobie z Piastem Gliwice (1:0).

Górnik Łęczna przegrał w 7 z ostatnich 10 meczów wyjazdowych. Nasz typ: zwycięstwo Pogoni Siedlce.

Fortuna 3.35 Wygrana Pogoni Siedlce Zagraj!

Pogoń Siedlce – Górnik Łęczna, sytuacja kadrowa

W składzie Górnika Łęczna na pewno nie znajdzie się Viktor Lykhovydko, który w spotkaniu z Piastem Gliwice otrzymał dwie żółte, a w konsekwencji czerwoną kartkę oraz Łukasza Grzeszczyka, który na swoim koncie także zapisał dwa upomnienia.

Pogoń Siedlce – Górnik Łęczna, ostatnie wyniki

Obie drużyny nie spełniają pokładanych w nich oczekiwań, jeśli chodzi o ligową rywalizację – Pogoń Siedlce co prawda wygrała 3:0 z Garbarnią Kraków w pierwszym spotkaniu po powrocie drugiej ligi, ale w tabeli plasuje się na odległym 9. miejscu. Podopieczni Marka Saganowskiego tracą osiem punktów do strefy zapewniającej udział w barażach.

Górnik Łęczna w trzech ostatnich meczach zanotował dwie porażki (0:1 z Resovią Rzeszów oraz 0:3 z Sandecją Nowy Sącz) i jedno zwycięstwo (1:0 ze Stalą Rzeszów). Z tego powodu zwolniony został Marcin Prasoł, a jego miejsce zajął Ireneusz Mamrot. Zielono-Czarni to dopiero trzynasta ekipa pierwszej ligi i jej celem zapewne będzie utrzymanie.

Pogoń Siedlce – Górnik Łęczna, historia

Na pięć poprzednich spotkań pomiędzy tymi zespołami Górnik Łęczna wygrał aż cztery, a Pogoń Siedlce triumfowała tylko raz.

Pogoń Siedlce – Górnik Łęczna, kursy bukmacherskie

Niedzielny mecz na Stadionie ROSRRiT nie ma wyraźnego faworyta. Kurs na wygraną Pogoni Siedlce wynosi mniej więcej 3.30, a typ na zwycięstwo Górnika Łęczna to około 2.10. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.50. Przy okazji obstawiania tego spotkania warto skorzystać z promocji oferowanej przez Fortunę. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus w postaci zakładu bez ryzyka do 600 zł. Aby uzyskać do niego dostęp skorzystajcie z naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

Pogoń Siedlce – Górnik Łęczna, przewidywane składy

Pogoń Siedlce: Kikolski, Misiak, Wichtowski, Lewandowski, Miś, Bujalski, Pek, Wicenciak, Szuprytowski, Demianiuk, Nowak

Górnik Łęczna: Gostomski, Dziwniel, De Amo, Cisse, Zbozień, Krykun, Kryeziu, Lewkot, Tkacz, Kozak, Podliński

Pogoń Siedlce – Górnik Łęczna, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Pogoni Siedlce 100% remisem 0% zwycięstwem Górnika Łęczna 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Pogoni Siedlce

remisem

zwycięstwem Górnika Łęczna

Pogoń Siedlce – Górnik Łęczna, transmisja meczu

Starcie pomiędzy Pogonią Siedlce a Górnikiem Łęczna w ćwierćfinale Pucharu Polski transmitowane będzie na Polsacie Sport. Początek meczu na Stadionie ROSRRiT we wtorek 28 lutego o godzinie 17:30.

Zakłady bez ryzyka do 600zł + freebety 30zł z kodem GOAL Jeden z liderów rynku Sprawdź! +18 | Obowiązuje regulamin | Graj odpowiedzialnie Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.