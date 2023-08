Pogoń Szczecin – KAA Gent: typy i kursy na rewanżowy mecz eliminacji do Ligi Konferencji. Portowcy mają bardzo małe, a wręcz iluzoryczne szanse na awans, ale postarają się pokazać z jak najlepszej strony przed własną publicznością. Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania. Początek starcia w najbliższy czwartek, 17 sierpnia o godz. 18:00.

PressFocus Na zdjęciu: KAA Gent - Pogoń Szczecin

Pogoń Szczecin Gent Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 sierpnia 2023 13:37 .

Pogoń Szczecin – KAA Gent, typy i przewidywania

Pogoń Szczecin zmagania w kwalifikacjach do fazy grupowej Ligi Konferencji najprawdopodobniej zakończy na trzeciej rundzie. Drużyna prowadzona przez Jensa Gustafssona stoi bowiem przed arcytrudnym zadaniem odrobienia straty pięciu bramek z pierwszego meczu z Gentem. Wydaje się to niemożliwe, ale mamy nadzieję, że polski zespół zaprezentuje się z jak najlepszej strony przed własną publicznością i choć trochę zmaże plamę bo blamażu.

Pomiędzy Portowcami a Bawołami niestety jest przepaść pod względem piłkarskiej jakości, co widzieliśmy tydzień temu w Gandawie. Nasz typ: zwycięstwo Gentu.

Pogoń Szczecin – KAA Gent, ostatnie wyniki

Portowcy nie są w najlepszej dyspozycji – ponieśli porażkę w dwóch ostatnich meczach. Podopieczni Jensa Gustafssona w Ekstraklasie przegrali 0:2 z Radomiakiem Radom i nie mieli szans w pierwszej rywalizacji z Gentem (0:5) w eliminacjach do Ligi Konferencji. De Buffalo’s natomiast mogą pochwalić się pięcioma zwycięstwami w pięciu poprzednich spotkaniach. Klub z Gandawy w 3. kolejce Jupiler Pro League na wyjeździe wygrał 3:1 z KVC Westerlo.

Pogoń Szczecin – KAA Gent, historia

Oba zespoły zmierzyły się tylko raz w historii i miało to miejsce przed tygodniem. KAA Gent na Ghelamco Arena pokonał Pogoń Szczecin 5:0, a na listę strzelców wpisali się trzykrotnie Gift Orban oraz dwukrotnie Hugo Cuypers.

Pogoń Szczecin – KAA Gent, kursy bukmacherskie

Faworytem czwartkowego meczu są goście. Kurs na wygraną Pogoni Szczecin wynosi mniej więcej 3.50, a typ na zwycięstwo Gentu to około 2.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.60. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Pogoń Szczecin – KAA Gent, przewidywane składy

Gospodarze zmagają się z plagą kontuzji. Od dawna z urazem walczy Dante Stipica, a teraz do grona pauzujących dołączyli również Benedikt Zech, Mariusz Malec oraz Marcel Wędrychowski. Po stronie gości najprawdopodobniej zabraknie Nurio Fortuny i Laurenta Depoitre’a.

Pogoń: Klebaniuk – Wahlqvist, Loncar, Koutris, Stolarski – Gamboa, Gorgon – Bichakhchyan, Zahović, Grosicki – Koulouris

Gent: Roef – Torunariga, Watanabe, Kandouss, Samoise – De Sart, Kums – Fofana, Hyun-Seok – Cuypers, Orban

Pogoń Szczecin – KAA Gent, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

remisem

zwycięstwem Gentu

Pogoń Szczecin – KAA Gent, transmisja meczu

Mecz transmitowany będzie na kanale telewizyjnym TVP Sport. To spotkanie można obejrzeć także przez Internet na stronie internetowej SPORT.TVP.PL lub w aplikacji mobilnej TVP Sport. Pierwszy gwizdek na Stadionie Miejskim w Szczecinie już w najbliższy czwartek, 17 sierpnia o godzinie 18:00.

