PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Jaroch

Podbeskidzie – Wisła Kraków, typy bukmacherskie

Sobotnie spotkanie w Bielsku-Białej zapowiada się niezwykle ciekawie. Obie drużyny potrzebują trzech punktów. W innym przypadku realizacja celów jednego i drugiego stanie się zdecydowanie mniej prawdopodobnie. Podbeskidzie musi wygrać, jeżeli chce zachować szanse na grę w barażach. Z kolei goście muszą wrócić do Krakowa z kompletem punktów, jeżeli chcą pozostać w grze o bezpośredni awans. Większym potencjałem wydaje się, że dysponuje Wisła, nawet bez pauzującego za kartki Luisa Fernandeza. Wisła będzie także zdeterminowana do przerwania złej wyjazdowej serii. My w tym meczu typujemy wygraną wiślaków. Nasz typ: zwycięstwo Wisły

Podbeskidzie – Wisła Kraków, ostatnie wyniki

Podbeskidzie do meczu z Wisłą nie przystąpi w najlepszych nastrojach. W czterech ostatnich meczach drużynie prowadzonej przez Dariusza Żurawia udało się zdobyć tylko dwa punkty. Zespół z Bielska-Białej w ostatniej kolejce przegrał na wyjeździe 0:1 z Zagłębiem Sosnowiec, natomiast wcześniej remisował z Górnikiem Łęczna (3:3 na wyjeździe) i Bruk-Betem Termaliką Nieciecza (2:2 u siebie), a także uległ ŁKS-owi Łódź (1:2 na wyjeździe). Ostatnie zwycięstwo odniósł 16 kwietnia, kiedy u siebie ograł 4:1 Chojniczankę Chojnice. W tym miejscu należy również podkreślić, że Podbeskidzie u siebie nie przegrało żadnego z dziesięciu ostatnich ligowych meczów.

Wisła w ostatnich tygodniach spisywała się ze zmiennym skutkiem, punktując przede wszystkim przed własną publicznością. W ostatniej kolejce ograła u siebie 2:1 Bruk-Bet Termalikę Nieciecza. Była to ich siódma z rzędu wygrana u siebie. Zdecydowanie gorzej drużynie Radosława Sobolewskiego wiedzie się ostatnio na boiskach rywali. Z trzech ostatnich wyjazdów Biała Gwiazda nie przywiozła do Krakowa ani jednego punktu. Wisła przegrywała kolejno z Puszczą Niepołomice (1:2), Ruchem Chorzów (0:2) i ŁKS-em Łódź (2:3). Teraz wiślacy nie mogą sobie pozwolić na kolejną stratę punktów, jeżeli myślą o bezpośrednim awansie do Ekstraklasy.

Podbeskidzie – Wisła Kraków, historia

W pierwszym pojedynku obu zespołów w tym sezonie obejrzeliśmy aż sześć bramek. Emocjonujące spotkanie w Krakowie zakończyło się remisem 3:3, choć gospodarze mogli mówić o sporym pechu, bowiem Podbeskidzie wyrównującego gola zdobyło w doliczonym czasie gry.

Wcześniej obie drużyny miały okazję rywalizować w Ekstraklasie. Łącznie takich spotkań odbyło się 13. Pięć z nich zakończyło się wygranymi Wisły, pieć remisami, a cztery razy triumfowało Podbeskidzie.

Podbeskidzie – Wisła Kraków, kursy bukmacherskie

Na papierze faworytem do zwycięstwa jest Wisła. Również bukmacherzy dają jej większe szanse na zdobycie trzech punktów, choć niewątpliwie biorą pod uwagę jej nienajlepszą wyjazdową formę w ostatnich tygodniach. Rozważając typ na wygraną Wisły warto skorzystać z oferowanego przez Fortunę zakładu bez ryzyka, który otrzymasz wpisując podczas rejestracji Fortuna kod promocyjny GOAL.

Podbeskidzie – Wisła Kraków, kto wygra?

Podbeskidzie – Wisła Kraków, przewidywane składy

Wisła w sobotnim meczu będzie musiała sobie poradzić bez swojego najlepszego zawodnika – Luisa Fernandeza, który musi pauzować za żółte kartki. Z tego samego powodu na murawie nie zobaczymy Josepha Colley’a, ale jego miejsce w składzie powinien zająć powracający po pauzie za kartki Igor Łasicki. Do dyspozycji szkoleniowca będzie również Vullnet Basha. Pod dużym znakiem zapytania stoją także występy Alexa Muli i Davida Junci.

Z problemami kadrowymi zmaga się również Podbeskidzie. W zespole gospodarzy z powodu kartek nie będą mogli zagrać Arhur Vitelli, Daniel Mikołajewski i Tomasz Neugebauer.

Podbeskidzie: Igonen – Sitek, Jodłowiec, Wypych Bonifacio, Hartherz – Celtik, Misztal, Janota, Roman – Simonsen

Wisła: Biegański – Jaroch, Łasicki, Moltenis, Szot – Villar, Tachi, Igbekeme, Sapała, Duda – Rodado

Podbeskidzie – Wisła Kraków, transmisja meczu

Spotkanie 32. kolejki Fortuna 1 Ligi Podbeskidzie – Wisła Kraków rozegrane zostanie w sobotę (20 maja) o godzinie 17:30. Transmisja spotkania będzie dostępna na kanale Polsat Sport Extra.

