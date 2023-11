IMAGO / Konrad Świerad Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Podbeskidzie – Pogoń, typy i przewidywania

Pogoń Szczecin jest zdecydowanym faworytem. Za Portowcami przemawia między innymi bilans spotkań bezpośrednich czy forma z ostatnich tygodni. Jedyną szansą dla Podbeskidzia może być fakt, że trener gości być może zdecyduje się na kilka roszad w składzie w tym meczu pucharowym. Zespół z Bielska-Białej choć z pewnością będzie w stanie zdobyć przynajmniej jednego gola, to jednak niewielu ekspertów daje im szansę na wygraną i awans. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Podbeskidzie – Pogoń, ostatnie wyniki

Podbeskidzie gra w kratkę i wygrane przeplata przegranymi. Bilans ostatnich pięciu spotkań to trzy porażki: Arka, GKS Tychy i Stal Rzeszów oraz dwa zwycięstwa: Wisła Kraków i Zagłębie Sosnowiec. Pogoń z kolei złapała wiatr w żagle i po porażce z Legią nie przegrała żadnego z ostatnich pięciu pojedynku wygrywając cztery z nich (Puszcza, Jagiellonia, Ruch, Lech) i jeden remisując (Piast).

Podbeskidzie – Pogoń, historia

Ostatni bezpośredni mecz obu drużyn odbył się w 2021 roku w ramach 25. kolejki PKO Ekstraklasy. W Bielsku-Białej wygrała Pogoń 2:0. Podbeskidzie na wygraną czeka od 2014 roku, natomiast ostatnie cztery pojedynki tych zespołów to trzy wygrane Portowców i jeden remis.

Podbeskidzie – Pogoń, kursy bukmacherskie

Podbeskidzie – Pogoń, kto awansuje

Podbeskidzie – Pogoń, przewidywane składy

Podbeskidzie: Procek, Willman, Hlavica, Tomasik, Milasius, Nnosiri, Jodłowiec, Mikołajewski, Banaszewski, Abate, Sitek.

Pogoń: Cojocaru, Almqvist, Zech, Malec, Koutris, Ulvestad, Gamboa, Bichakhchyan, Gorgon, Łęgowski, Grosicki, Koulouris.

Podbeskidzie – Pogoń, transmisja meczu

Wtorkowy mecz Podbeskidzia z Pogonią w ramach Pucharu Polski nie będzie transmitowany w polskiej telewizji. Spotkanie będzie można natomiast obejrzeć online całkowicie za darmo na kanale Łączy Nas Piłka w serwisie YouTube. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 18:00.

