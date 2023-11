Podbeskidzie - Miedź, typy na mecz 15. kolejki I Ligi. W Bielsku dojdzie do spotkania dwóch drużyn, które definitywnie nie są zadowolone ze swojej sytuacji w tabeli. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Podbeskidzie

Podbeskidzie Bielsko-Biała Miedź Legnica Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 listopada 2023 18:19 .

Podbeskidzie – Miedź, typy i przewidywania

Miedź była przed sezonem typowana jako jeden z głównych faworytów do awansu do Ekstraklasy. Pierwsze kolejki były imponujące, lecz z biegiem tygodni problemy spadkowicza zaczęły się piętrzyć. Zajmowana przez nich szósta pozycja nie jest wymarzoną, choć niewielkie różnice punktowe sprawiają, że sytuacja wcale nie jest jeszcze zła. W niedzielę Miedź zagra na wyjeździe z Podbeskidziem, które nie może wydostać się z gigantycznego kryzysu. Choć Bielsko jest dla legniczan bardzo wymagającym terenem, tym razem mają świetną okazję, aby wykorzystać wielkie problemy przeciwnika i wreszcie się przełamać. Mój typ – Miedź wygra.

Podbeskidzie – Miedź, ostatnie wyniki

Podbeskidzie jest gigantycznym rozczarowaniem tego sezonu pierwszej ligi. Po tak wielu kolejkach nie jest w stanie wydostać się ze strefy spadkowej, co bardzo niepokoi kibiców, którzy marzyli o włączeniu się do walki o awans. W środku tygodnia Podbeskidzie przegrało w Pucharze Polski z Pogonią Szczecin 0-1. Wcześniej uległo w starciu z Arką Gdynia (0-1) oraz niespodziewanie ograło Wisłę Kraków (2-1).

Miedź również nie prezentuje się tak dobrze, jak na początku sezonu. Ekipa Radosława Belli zajmuje dopiero szóste miejsce w tabeli, choć do liderującej Odry traci raptem cztery punkty. W minionej kolejce Miedź nieszczęśliwie poległa w rywalizacji z Resovią Rzeszów (1-2), a wcześniej dała się zatrzymać Zniczowi Pruszków (1-1).

Podbeskidzie – Miedź, historia

Po raz ostatni te drużyny grały ze sobą w sezonie 2021/2022, jeszcze przed awansem Miedzi do Ekstraklasy. Wówczas ekipa z Legnicy wygrała przed własną publicznością 4-2, zaś Podbeskidzie zremisowało u siebie 1-1. Dla Miedzi Bielsko jest bardzo wymagającym terenem.

Podbeskidzie – Miedź, kursy bukmacherskie

Niedzielnym faworytem będzie Miedź Legnica. Kurs na wygraną gości wynosi najczęściej 2.20. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Podbeskidzia jest to nawet 3.20. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Fortuna, który przygotował ciekawą propozycję dla nowych klientów. Rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL można liczyć na bonusy o wartości do 635 zł, na co składa się zakład bez ryzyka oraz darmowy zakład.

Podbeskidzie – Miedź, przewidywane składy

Podbeskidzie: Procek, Willman, Hlavica, Tomasik, Milasius, Nnosiri, Jodłowiec, Mikołajewski, Sitek, Abate, Banaszewski

Miedź: Mądrzyk, Kostka, Mijuskovic, Hoogenhout, Caroliona, Michalik, Tront, Lehaire, Salvador, Mansfeld, Drygas

Podbeskidzie – Miedź, kto wygra?

Podbeskidzie – Miedź, transmisja meczu

Niedzielny mecz 15. kolejki I Ligi pomiędzy Podbeskidziem a Miedzią Legnica rozpocznie się o godzinie 18:00. Transmisja z tego spotkania nie będzie dostępna w polskiej telewizji. Można je natomiast śledzić w platformie Polsat Box Go.

