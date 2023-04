PressFocus Na zdjęciu: Piast Gliwice

Piast Gliwice – Wisła Płock, typy i przewidywania

W meczach z udziałem Piasta Gliwice nie pada zbyt wiele goli. W ostatnich pięciu spotkaniach ligowych kibice nie obejrzeli więcej niż dwóch goli. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku Wisły Płock, gdzie tylko w jednym z siedmiu ostatnich pojedynków padły więcej niż dwie bramki. Miało to miejsce w starciu z Górnikiem Zabrze, a spotkanie skończyło się wynikiem 3:2. Nasz typ: bramki poniżej 2,5 – TAK.

Faworytem spotkania według bukmacherów jest Piast. Zespół z Gliwic nie przegrał od 19 lutego wygrywając w tym okresie pięć z sześciu meczów. Wisła Płock natomiast nie zachwyca formą w rundzie rewanżowej, gdzie łącznie przegrała aż sześć z dziesięciu pojedynków.

Piast Gliwice – Wisła Płock, sytuacja kadrowa

W obu zespołach żaden zawodnik nie musi pauzować za żółte bądź czerwone kartki. W drużynie gospodarzy z powodu urazów od dłuższego czasu nie grają Huk i Kostadinov, natomiast nie ma informacji o problemach zdrowotnych w ekipie z Płocka.

Piast Gliwice – Wisła Płock, ostatnie wyniki

Piast Gliwice jest niepokonany od 19 lutego i porażki z Legią Warszawa. Od tego czasu gliwiczanie rozegrali sześć spotkań, z których wygrali aż 5 (Śląsk, Górnik, Miedź, Stal, Cracovia) i tylko raz zremisowali z Lechem Poznań. Świetne wyniki pozwoliły im awansować na ósme miejsce w tabeli.

Nieco słabiej radzi sobie Wisła, która jednak przegrała tylko jedno z ostatnich pięciu spotkań z Górnikiem Zabrze. Ponadto zespół z Płocka pokonał Zagłębie i Wartę oraz zremisował z Widzewem i Radomiakiem. Wisła ma tyle samo punktów, co Piast, ale znajduje się lokatę wyżej.

Piast Gliwice – Wisła Płock, historia

Obie drużyny spotkały się w ramach 11. kolejki. W Płocku lepsza była Wisła, która wygrała skromnie 1:0. Było to jednak jedyne zwycięstwo płocczan w ostatnich pięciu pojedynkach, a wcześniej serię trzech wygranych z rzędu zaliczył gliwicki Piast.

Piast Gliwice – Wisła Płock, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem spotkania jest Piast Gliwice, a kursy na wygrana gospodarzy oscylują wokół 1,80.

Piast Gliwice – Wisła Płock, kto wygra

Piast Gliwice – Wisła Płock, przewidywane składy

Piast Gliwice – Wisła Płock, transmisja meczu

Spotkanie 28. kolejki PKO Ekstraklasy Piast – Wisła będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Spotkanie można także obejrzeć online w usłudze CANAL+ Online, a my korzystając z okazji zachęcamy do zapoznania się z naszą promocją, dzięki której możecie oszczędzić 30 zł. Przez pierwsze trzy miesiące za abonament zapłacicie jedynie 39 zł, a w kolejnych 49 zł miesięcznie. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc. Ponadto, istnieje możliwość skorzystania także z drugiej oferty. Jeśli zdecydujecie się wykupić abonament na rok z góry to zapłacicie za niego jedynie 348 zł, co daje 29zł/miesięcznie, a oszczędność wynosi 240 zł względem standardowej oferty, która kosztuje 49 zł/miesięcznie.

