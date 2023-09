PressFocus Na zdjęciu: Piast Gliwice

Piast Gliwice – Widzew Łódź, typy i przewidywania

Piast Gliwice w 10. kolejce PKO BP Ekstraklasy na własnym stadionie zmierzy się z Widzewem Łódź. Nowy szkoleniowiec gości Daniel Myśliwiec do tej pory nie przegrał żadnego meczu na ławce trenerskiej Widzewiaków – dwa zwycięstwa oraz jeden remis. Czy Aleksandar Vuković i jego Piastunki sprawią, że Czerwono-Biało-Czerwoni po raz pierwszy poczują smak porażki pod wodzą 37-latka? Przekonamy się już w piątkowy wieczór.

W czterech z pięciu poprzednich spotkań Piasta Gliwice z Widzewem Łódź obie drużyny strzeliły gola. Nasz typ: oba zespoły zdobędą bramkę – tak.

Piast Gliwice – Widzew Łódź, sytuacja kadrowa

Szkoleniowcy obu drużyn mają problemy kadrowe. Po stronie gospodarzy zabraknie kontuzjowanych Tihomira Kostadinova, Szczepana Muchy oraz Arkadiusza Pyrki. W ekipie goście nie zobaczymy natomiast Filipa Przybułka, Jana Krzywańskiego, Serafina Szoty i Frana Alvareza.

Piast – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Tihomir Kostadinov Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Nieznany Uraz więzadła krzyżowego Nieznany Szczepan Mucha Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Początek lutego 2024 Uraz więzadła krzyżowego Początek lutego 2024 Arkadiusz Pyrka Czerwona kartka (dwie żółte) Powrót: Po 1 meczu Czerwona kartka (dwie żółte) Po 1 meczu Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Tihomir Kostadinov Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Nieznany Uraz więzadła krzyżowego Nieznany Szczepan Mucha Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Początek lutego 2024 Uraz więzadła krzyżowego Początek lutego 2024 Arkadiusz Pyrka Czerwona kartka (dwie żółte) Powrót: Po 1 meczu Czerwona kartka (dwie żółte) Po 1 meczu

Widzew - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Filip Przybulek Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Początek października 2023 Uraz mięśnia Początek października 2023 Jan Krzywanski Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Początek października 2023 Uraz mięśnia Początek października 2023 Serafin Szota Skręcona kostka Skręcona kostka Powrót: Połowa października 2023 Skręcona kostka Połowa października 2023 Fran Álvarez Złamany palec Złamany palec Powrót: Koniec października 2023 Złamany palec Koniec października 2023 Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Filip Przybulek Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Początek października 2023 Uraz mięśnia Początek października 2023 Jan Krzywanski Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Początek października 2023 Uraz mięśnia Początek października 2023 Serafin Szota Skręcona kostka Skręcona kostka Powrót: Połowa października 2023 Skręcona kostka Połowa października 2023 Fran Álvarez Złamany palec Złamany palec Powrót: Koniec października 2023 Złamany palec Koniec października 2023

Piast Gliwice – Widzew Łódź, ostatnie wyniki

Podopieczni Aleksandara Vukovicia w 1/32 finału Fortuna Pucharu Polski pewnie pokonali trzecioligową Wieczystą Kraków 4:0. Piast Gliwice w ostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy przegrał 0:1 ze Śląskiem Wrocław. Zespół prowadzony przez Daniela Myśliwca w pucharowej rywalizacji wygrał 4:0 z trzecioligową Concordią Elbląg, a na ligowym podwórku Widzew Łódź zremisował 1:1 z Koroną Kielce.

Piast Gliwice – Widzew Łódź, historia

Spotkania między Piastunkami a Widzewiakami w ostatnim czasie są bardzo wyrównane. Jeżeli przeanalizujemy pięć poprzednich meczów pomiędzy tymi drużynami, to odnotujemy dwa zwycięstwa Piasta Gliwice, dwie wygrane Widzewa Łódź i jeden remis.

Piast Gliwice – Widzew Łódź, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem piątkowego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną Piasta Gliwice wynosi około 1.60, a typ na zwycięstwo Widzewa Łódź to mniej więcej 5.50. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 4.00. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Piast Gliwice – Widzew Łódź, przewidywane składy

Piast Gliwice (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Widzew Łódź (Przewidywany skład) 4-3-3 Piast Gliwice (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Widzew Łódź (Przewidywany skład) 4-3-3 Trenerzy ▼ Aleksandar Vukovic Janusz Niedźwiedź Rezerwowi ▼ 3 Miguel Muñoz

4 Jakub Czerwinski

7 Jorge Félix

8 Milosz Szczepanski

10 Kamil Wilczek

11 Damian Kadzior

16 Patryk Dziczek

17 Filip Karbowy

22 Tomasz Mokwa

29 Marcel Bykowski

33 Karol Szymanski Luis Silva 2

Ernest Terpilowski 13

Andrejs Ciganiks 14

Pawel Zielinski 23

Sebastian Kerk 37

Antoni Klimek 47

Jakub Szymanski 74

Patryk Stepinski 95

Piast Gliwice – Widzew Łódź, kto wygra?

Piast Gliwice – Widzew Łódź, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 oraz Canal+ 4K Ultra. To starcie można zatem obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na rok z góry za 39 zł/msc (468 zł łącznie) zamiast 54 zł/msc (648 zł łącznie), dzięki czemu zaoszczędzisz 180 zł. Początek meczu pomiędzy Piastem Gliwice a Widzewem Łódź już w najbliższy piątek, 29 września o godzinie 20:30.

